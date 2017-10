Jak zostać influencerem. Poradnik praktyczny

2.10.2017 Warsztat reportera

Szymon Frączek, StarOfService.pl

Publikacja sponsorowanych wpisów, otrzymywanie darmowych produktów (tzw. dary losu), czy dostęp do zamkniętych wydarzeń - to tylko kilka z wielu korzyści bycia influencerem. W ostatnich latach coraz więcej influencerów decyduje się nawet porzucić stałą pracę i rozwijać swoją markę osobistą, ale jak to zrobić?

Znajdź swoją niszę

Zastanów się, co będzie w centrum twojego przekazu

Wybierz odpowiednie media społecznościowe do komunikacji

Twórz wartościowe treści

Jeśli rdzeniem twojego przekazu jest rozrywka - jedną z metod bawienia ludzi jest prowokowanie emocji: śmiechu, wzruszenia, refleksji itp. Możesz pobudzać swoją kreatywność przez kompilowanie tweetów dotyczących jakiegoś wydarzenia, czy trendu. Bez trudu znajdziesz tysiące błyskotliwych komentarzy, które aż proszą się o pokazanie szerszej publiczności. Wybieraj te, które najlepiej trafią do twojej publiczności, zastanów się jakie emocje chcesz w nich wzbudzić, i do dzieła! Hitem ostatnich miesięcy są GIFy - postaraj się z nich korzystać. Na Giphy znajdziesz miliony GIFów gotowych do wykorzystania, są nawet posegregowane tematycznie, więc na pewno znajdziesz coś ciekawego.

Jeśli chcesz edukować i dzielić się wiedzą - wszelkiej maści dane będą twoim sprzymierzeńcem. Śledź najnowsze trendy i wydarzenia, wyszukuj raporty i statystyki. Za pomocą Canvy możesz tworzyć atrakcyjne infografiki, bez posiadania zaplecza graficznego. Informacje zwizualizowane w ciekawy sposób to prawdziwy hit internetu!

Jeśli chcesz inspirować swoją publiczność - łączenie słowa pisanego z obrazami będzie strzałem w dziesiątkę. W ten sposób będziesz mógł wizualizować swój przekaz w głowach odbiorców, a w zależności od twojej grupy docelowej, obraz może być nawet ważniejszy od tekstu. Dobrym pomysłem będzie zapisanie się na kurs fotografii, i to z przynajmniej dwóch powodów: jeśli chcesz inspirować swoimi pomysłami, to nic lepiej nie będzie przemawiać, niż twoje własne fotografie. Po drugie, w Internecie jest obecnie przykładana ogromna uwaga do kwestii wizualnych. Musisz mieć pewność, że twoje kreacje będą przynajmniej tak samo dobre, jak na innych blogach!

Zbuduj społeczność

Cierpliwości!

Nie możesz żyć pod presją, że twój blog, czy kanał na YouTubie ma jak najszybciej stać się podstawowym źródłem dochodu. Najważniejszy jest content, który docenią twoi odbiorcy. Jak go tworzyć? Poświęć się swojej pasji, czymś w czym jesteś naprawdę dobry i sprawia Ci przyjemność. Internauci to docenią - szczerość, zaangażowanie jest zawsze w cenie. Dlatego nic na siłę! Najpierw zastanów się o czym chcesz opowiadać, co Cię nie nudzi, a potem rozwijaj się w tym kierunku i dziel się tym z innymi. Takie treści doskonale sprawdzają się w mediach społecznościowych, a to jedno z podstawowych narzędzi, które będziesz wykorzystywać do budowania swojej osobistej marki.Czy twoje treści będą przydatne? Co chcesz dzięki nim osiągnąć? Chcesz bawić swoich odbiorców? Czy może ich edukować? A może chcesz ich inspirować, lub skłaniać do refleksji? Na przykład Youtuber, który kręci zabawne filmiki - w centrum jego przekazu jest rozrywka. Architekt wnętrz, który wrzuca zachwycające wizualizacje na swojego Instagrama - rdzeniem jest inspiracja. Kiedy będziesz już wiedzieć jakie wartości chcesz przekazywać, to znacznie prościej będziesz mógł zidentyfikować swoją publiczność. W ten sposób będziesz mógł dostosować swój przekaz do grupy docelowej. Łatwiej będzie Ci do niej dotrzeć, zdobyć lojalność i uznanie - a to najważniejsze czynniki, które konstytuują influencera!Kiedy już wiesz co chcesz przekazać ludziom, i co będzie w centrum twojego przekazu, to musisz się zastanowić jak dotrzeć do swojej publiczności. Gdzie można ją znaleźć? Z jakich mediów społecznościowych korzysta? Oczywiście każdy przypadek jest inny, ale generalna zasada mówi, że trzeba być obecnym na przynajmniej dwóch sieciach społecznościowych - do kreacji treści i do komunikacji z grupą docelową. Spójrzmy na to na przykładzie komika: jego pasją jest humor, w centrum przekazu znajduje się rozrywka, a jego publiczność to wszyscy, którzy chcą się pośmiać. W tej sytuacji, najlepszym kanałem do tworzenia treści będzie prawdopodobnie YouTube, ponieważ jest to sieć właśnie rozrywkowa i można tam znaleźć osoby, które już są zainteresowane humorem. Content z YouTube'a można komunikować do swojej grupy docelowej za pomocą Facebooka, czy Twittera.Po ukończeniu trzech wcześniejszych kroków wreszcie jesteś gotowy do tworzenia wartościowych treści W świecie influencerów panuje bardzo duża konkurencja, i z całą pewnością nie będzie to ścieżka usłana różami. Musisz być wyjątkowy. Pracuj nad swoimi wyróżnikami i szlifuj indywidualny styl. Pamiętaj o tym, co powiedział kiedyś Oscar Wilde: "Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci". Nie musisz tworzyć zupełnie nowych, przełomowych treści, w końcu trudno znaleźć temat, który nie został jeszcze poruszony w Internecie, ale właśnie poprzez swoją wizję i indywidualny styl możesz dorzucić swoje trzy grosze i zostać zapamiętanym. Poniżej trzy wskazówki, które powinny Cię zainspirować:Buduj zaangażowaną społeczność - dopuść swoich odbiorców do siebie. Organizuj wydarzenia online, gdzie np. będziesz mógł wejść w interakcję ze swoimi widzami (facebookowe transmisje na żywo są do tego świetnym narzędziem), zadawaj pytania, nie unikaj okazji do kontaktu. Nie konkuruj z podobnymi influencerami, tylko staraj się z nimi współpracować! Pochwal się swoimi treściami, zaproponuj kolaborację, a być może uda się stworzyć coś fajnego i będziesz mógł dotrzeć do nowych osób. Wasze grupy docelowe nie muszą ze sobą konkurować - mogą być do siebie podobne i się nawzajem uzupełniać!Nie od razu Rzym zbudowano, więc i Ty nie staniesz się gwiazdą Internetu w jeden tydzień :) Bycie influencerem wymaga regularności, wysiłku i kreatywności, ale i… czasu. Wiesz ile czasu zajęło największym twórcom dotarcie na szczyt? Podobna droga czeka i Ciebie, ale z naszymi wskazówkami na pewno Ci się uda!