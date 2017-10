Instagram w Polsce. Kobiety vs. mężczyźni 10:1

30.10.2017 Rynek medialny

Małgorzata Dwornik

Tylko jednego dnia z Instagrama korzysta w Polsce średnio 1,4 mln kobiet i 225 tys. mężczyzn. Biorąc pod uwagę, że wszystkich użytkowników na Wisłą jest 3 miliony, wynik badania przeprowadzonego przez Gemius wyraźnie pokazuje dominację kobiet w tej kwestii.

źródło: Gemius

Kiedy porównano poszczególne dni, wyniki okazały się jeszcze ciekawsze. Na przykład 7 sierpnia, w poniedziałek, liczba kobiet korzystających z aplikacji była cztery razy większa niż mężczyzn (1,6mln do 361tys.) i był to wynik z najmniejszą różnicą. Najwyższy rezultat panie osiągnęły:Wówczas pokonały panów różnicą 10:1. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy były transmisje sportowe w telewizji? Hitowy mecz piłki nożnej Real Madryt - Manchester United rozgrywany był właśnie 8 sierpnia, a spotkania Excelsior Rotterdam - Feyenoord Rotterdam i Wisła Płock - Legia Warszawa 20 sierpnia. Z kolei spotkanie siatkarzy Polska-Słowenia transmitowane było w dniu 30 sierpnia.Jedno jest pewne - Istagram w Polsce należy do kobiet. 72% użytkowniczek tej aplikacji w naszym kraju to panie. Zgodnie z pomiarami firmy Gemius jest ich 2,1 miliona. Nie powinno to jednak dziwić. Kobieta bardziej okazuje emocje i dzieli się nimi. Sport - jeśli już - to raczej inne dyscypliny. Jest większą estetyką niż mężczyzna. To co dzisiaj nazywamy lifestylem, bardziej na nie działa. Zwracają też większą uwagę na swój styl życia, relacje międzyludzkie, modę czy dzieci.Wiele firm swoje kampanie reklamowe kieruje właśnie do płci pięknej, co wpływa na jej większe zainteresowanie mediami społecznościowymi nie tylko Instagramem. To kobiety przeważają też na Facebooku. Za to mężczyźni zdecydowanie opanowali Twitter.*****Firma Geminius/PBI badania aplikacji mobilnej Instagram przeprowadziła w sierpniu 2017 roku. Objęło ono respondentów w przedziale wiekowym 7-75 lat.