Wydatki na reklamę w prasie, radiu i telewizji. Najwięksi reklamodawcy

20.11.2017 Rynek medialny

Magdalena Pawłowska

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki na reklamę w prasie, radiu i telewizji w październiku 2017 roku w wybranych branżach: handlowej, farmaceutycznej, finansowej, motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej. W sezonie grypowym to branża farmaceutyczna najwięcej zainwestowała w reklamę.

źródło: Instytut Monitorowania Mediów

Branża farmaceutyczna 468,2 mln zł

468,2 mln zł Branża handlowa 356,4 mln zł

356,4 mln zł Branża finansowa 124,6 mln zł

124,6 mln zł Branża motoryzacyjna 123,4 mln zł

123,4 mln zł Branża telekomunikacyjna 103,3 mln zł

Reklama w branży farmaceutycznej

Aflofarm 113,7 mln zł

113,7 mln zł USP Zdrowie 43 mln zł

43 mln zł Polpharma 34,8 mln zł

34,8 mln zł Novartis 22,8 mln zł

22,8 mln zł Zdrovit 6,9 mln zł

Ibuprom 8,9 mln zł

8,9 mln zł Gripex 8,3 mln zł

8,3 mln zł Voltaren 7,8 mln zł

7,8 mln zł Molekin D3 6,8 mln zł

D3 6,8 mln zł Neosine 6,6 mln zł

Reklama w branży finansowej

Bank Zachodni WBK 16,3 mln zł

16,3 mln zł Alior Bank 9,5 mln zł

9,5 mln zł Bank Millenium 7,3 mln zł

7,3 mln zł Provident 6,9 mln zł

6,9 mln zł Getin Bank 6,3 mln zł

Konta bankowe 14%

14% Pożyczki gotówkowe 8%

8% Usługi finansowe 6%

6% Inwestycje 2%

2% inne 70%

Reklama w branży handlowej

Lidl Polska 44,2 mln zł

44,2 mln zł Media Expert 40 mln zł

40 mln zł Metro Group 26,6 mln zł

26,6 mln zł Jerornimo Martins 18,8 mln zł

18,8 mln zł Tesco 17 mln zł

Sklepy z elektroniką 26%

26% Sklepy dyskontowe 23%

23% Hipermarkety 11%

11% Sklepy meblowe 9%

9% Sprzedaż internetowa 6%

6% Inna 25%

Reklama w branży motoryzacyjnej

Volkswagen 20,1 mln zł

20,1 mln zł Toyota 12,9 mln zł

12,9 mln zł General Motors 10,3 mln zł

10,3 mln zł Renault 9,5 mln zł

9,5 mln zł Hyundai 9,3 mln zł

Opel 10,3 mln zł

10,3 mln zł Volkswagen 9,6 mln zł

9,6 mln zł Renault 9,5 mln zł

9,5 mln zł Hyundai 9,3 mln zł

9,3 mln zł Toyota 7,5 mln zł

Reklama w branży telekomunikacyjnej

Plus 25,1 mln zł

25,1 mln zł Grupa Orange 24,7 mln zł

24,7 mln zł T-Mobile 19,4 mln zł

19,4 mln zł Play 11,1 mln zł

11,1 mln zł nc+ 9,4 mln zł

Oferta na abonament 20%

20% Internet 17%

17% Oferta łączona (TV, internet, telefon) 14%

14% Oferta na kartę 12%

12% Telewizja cyfrowa 9%

9% Inne 28%

W październiku największy budżet na reklamę przeznaczyła branża farmaceutyczna – jej wydatki reklamowe stanowiły 40% wszystkich nakładów na reklamę w branżach zbadanych przez IMM. Na drugim miejscu znalazła się branża handlowa, na trzecim – finansowa.Wszystkie branże zainwestowały najwięcej środków w reklamę telewizyjną, w branżach farmaceutycznej i finansowej było to ponad 30% budżetu reklamowego. W branży motoryzacyjnej budżet lokowany był proporcjonalnie we wszystkich mediach.W rankingu największych reklamodawców z branży farmaceutycznej pierwsze miejsce zajmuje Aflofarm. Kolejne miejsca należą do USP Zdrowie oraz Polpharmy.Reklamodawcy z sektora farmaceutycznego największe budżety reklamowe ulokowali w produktach Ibuprom oraz Gripex firmy USP Zdrowie. W pierwszej trójce znalazł się także Voltaren (GSK).W październiku największym reklamodawcą w branży finansowej był Bank Zachodni WBK, który zainwestował w promocję ponad 16 mln zł. W pierwszej trójce znalazły się także Alior Bank oraz Bank Millennium.Branża finansowa w największym stopniu inwestowała w reklamy kont bankowych, pożyczek gotówkowych oraz ogólnych usług finansowych.Najwięcej w promocję w branży handlowej zainwestował Lidl oraz Media Expert (budżety o wartości ponad 40 mln zł), a także Metro Group (właściciel m.in. marek Makro i Saturn).W branży handlowej największy budżet został wykorzystany na reklamę sklepów z elektroniką oraz sklepów dyskontowych. Na trzecim miejscu znalazła się reklama hipermarketów.Według danych z monitoringu reklam IMM największy budżet reklamowy w branży motoryzacyjnej ulokował w mediach Volkswagen. W październiku na kolejnych miejscach znalazły się Toyota i General Motors.Opel to marka, w którą zainwestowano najwyższe kwoty reklamowe (ponad 10 mln zł) w branży motoryzacyjnej. Za nim znalazły się Volkswagen oraz Renault.Plus i Orange to najwięksi reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej w październiku – z budżetami ponad 20 mln zł każdy. Trzecie miejsce należy do T-mobile.Branża telekomunikacyjna w największym stopniu inwestowała w reklamy oferty na abonament, internetu, a także oferty łączonej (telewizji, internetu i telefonii w jednym pakiecie).Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam admonit IMM, obejmuje okres 1-31 października 2017 roku. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radio i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.