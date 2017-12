Najlepsze książki o tematyce prawa - ranking

18.12.2017 Prawo w mediach

torun-adwokat.com

Poniższy ranking bynajmniej nie dotyczy literatury naukowej z dziedziny prawa. Są to propozycje książek skierowanych do każdego, kto chce spojrzeć na zastosowanie prawa z nieco innej perspektywy. Oto 5 najlepszych książek w których motywem przewodnim okazało się prawo.

Proces – Franz Kawka

Władca much – Wiliam Golding

Folwark zwierzęcy – George Orwell

Zbrodnia i kara – Fiodor Dostojewski

Przygody dobrego wojaka Szwejka – Jaromir Hasek

W opinii wielu historyków literatury jest to najlepsza powieść w historii. Głównym bohaterem powieści jest enigmatyczny Józef K. – prokurent bankowy, który pewnego ranka zostaje zaskoczony najściem urzędników. Pokłosiem spotkania jest areszt i proces, który ukazuje bezradność jednostki w walce ze złożonym aparatem urzędniczym i towarzyszące mu mechanizmy. Odbiór powieści po dziś dzieli opinie ekspertów, jednakże bez względu na wydźwięk fabuły jest to lektura jedyna w swoim rodzaju – niepowtarzalna.Co prawda laureat Oskara – Golding przedstawia w swej powieści alegorię upadku cywilizacyjnego, jednak w fabule zawartych jest mnóstwo wątków odwołujących się bezpośrednio do prawa. Młodzi chłopcy rozbici na bezludnej wyspie próbują stworzyć aparat państwowy okraszony fundamentem prawnym, co w praktyce doprowadza do serii klęsk i tragedii. Każda z postaci uosabia cechy określonej warstwy społecznej i ideologii, które w starciu ze sobą kończą się ostatecznym upadkiem.Powieść angielskiego dziennikarza i literata Georga Orwell’a ukazuje farmę i zwierzęta, które pragną wyzwolić się spod jarzma zepsutego moralnie farmera – właściciela gospodarstwa. W efekcie doprowadzają do rewolucji i przejmują władzę nad farmą. Każde ze zwierząt odgrywa symboliczną rolę, zaś podstawą ich działań jest oficjalny statut. Pozorne chwile wolności z czasem przeradzają się w swoistą anarchię, która doprowadza do tragedii. Obraz ukazany w powieści jest alegorią systemu socjalistycznego i praw w nim panujących.Historyczna powieść Dostojewskiego jest znana na całym świecie. Autor na podstawie przeżyć Roskolnikowa – 23 letniego studenta prawa ukazuje bezradność głównego bohatera, która zwieńczona jest morderstwem lichwiarki oraz jej siostry. Paradoksalnie zbrodnia ta rozpoczyna długą i wyboistą drogę młodego studenta w której towarzyszą mu rozterki moralne naznaczone rosyjskim systemem.Powieść o charakterze satyrycznym opisująca perypetie tytułowego Szwejka w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej. Czeski autor na podstawie wielu wątków komediowych ukazuje bezsilność i bezradność struktur wojskowych oraz całkowity chaos jakim odznaczały się ówczesne jednostki. Uwypuklenie absurdów i role przypadku w dziejach historii doświadczamy wespół z tytułowym bohaterem, który stanowi swego rodzaju symbol nieudolności i hierarchii systemu prawnego w trakcie wojny.Oczywiście publikacji w podobnej tematyce można by wymienić dużo więcej. Każda lista jest subiektywna, ta prezentuje ulubione pozycj eautora, które powinny spodobać się każdemu zainteresowanemu prawem.Tekst przy współpracy z http://torun-adwokat.com