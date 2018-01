8.01.2018 Rynek medialny

Product placement i jego skuteczność. Badanie Mindshare Polska

Mindshare Polska

Prawie 1/3 widzów lokowanie produktu zachęca do kupienia produktu po raz pierwszy. Na kolejne 18% badanych product placement działa jak przypomnienie i zachęta do ponownego zakupu – wynika z badania LIVE Panel, zrealizowanego przez GroupM. Produkty najefektywniej lokowane w programach telewizyjnych i filmach to samochody, żywność i kosmetyki do pielęgnacji ciała.



Zrealizowane badanie miało na celu m.in. określenie roli, jaką odgrywają poszczególne źródła informacji nt. marek i produktów w percepcji widzów, oglądających telewizję przynajmniej raz w miesiącu.



Blisko 1/3 respondentów wskazała, że product placement zachęca do spróbowania lub kupienia czegoś po raz pierwszy,

wskazała, że product placement zachęca do spróbowania lub kupienia czegoś po raz pierwszy, 1/4 badanych wskazała z kolei lokowanie produktu, jako źródło informacji o nowych markach i produktach, których dotychczas nie znali,

z kolei lokowanie produktu, jako źródło informacji o nowych markach i produktach, których dotychczas nie znali, dla 18% widzów zobaczenie w filmie czy programie telewizyjnym danej marki lub produktu stanowi przypomnienie i zachętę do ponownego zakupu.

- Product placement jest skuteczną formą reklamową pozwalającą na wyjście z bloku reklamowego, czy też ograniczeń ustaw sponsoringowych. Poza kwestiami świadomościowymi ważne jest także porównanie kosztów takiego formatu - komentuje Anna Bieńkowska, Director Client Leadership w Mindshare. - Często może być to efektywna alternatywa dla klasycznych form spotowych, pozwalająca jednocześnie na dużo ciekawsze pokazanie produktu i jego zalet, funkcjonalności.



Co ciekawe, przez respondentów, którzy kupili daną kategorię w ciągu ostatniego roku, najbardziej „zauważanymi” w programach telewizyjnych i filmach kategoriami produktów są: samochody, żywność oraz produkty do pielęgnacji ciała oraz włosów.



63% respondentów zwróciło w ostatnim czasie uwagę na lokowanie aut,

62% na product placement produktów z kategorii żywność i kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów.

- Dzięki product placement konsument ma kontakt z produktem dłużej niż w zwykłym spocie - komentuje Bartłomiej Orzechowski, Director Client Leadership w Mindshare. - Co więcej, produkt przedstawiony jest w jego naturalnym środowisku.





Wyniki badania wskazują także, że



37% badanych , którzy kupili daną kategorię produktową w ciągu ostatniego roku, wskazało product placement jako ważny w podejmowaniu decyzji o zakupie żywności,

, którzy kupili daną kategorię produktową w ciągu ostatniego roku, wskazało product placement jako ważny w podejmowaniu decyzji o zakupie żywności, 1/3 badanych product placement pomaga dokonywać wyboru produktów dla dzieci, produktów gospodarstwa domowego oraz gier wideo i konsoli do gier.

*****

