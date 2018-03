Widzowie programów informacyjnych w TV. Analiza MullenLowe

26.03.2018 Rynek medialny

W strukturze widowni telewizyjnych dzienników wyraźnie przeważają kobiety. Panie mają w przypadku Faktów w TVN, najmniejsza różnica występuje w przypadku programów informacyjnych TVP - wynika z badania przygotowanego przez do mediowy MullenLowe Mediahub dla Dziennik.pl.

źródło: MullenLowe Mediahub dla Dziennik.pl

Teleexpress - 57%

Wiadomości TVP - 56%

Fakty TVN - 43%

Wydarzenia - 37%

W przypadku wszystkich analizowanych programów informacyjnych kobiety stanowią większość. Wynik 52 do 48% w przypadku Wiadomości i Teleekspressu w TVP wyraźnie odcina się od podziału widowni dzienników stacji komercyjnych. Dla Wydarzeń w Polsacie i Faktów w TVN dysproporcja wynosi odpowiednio 57:43% i 58:42%.Z analizy MullenLowe, która obejmowała wszystkie emisje programów informacyjnych w roku 2017 wynika również, że w wielkich aglomeracjach miejskich najpopularniejsze są Fakty TVN. W miastach do 100 tysięcy mieszkańców dominują Wydarzenia i Teleexpress. Telewidzowie mieszkający na wsi najczęściej wybierają Wiadomości TVP.Autorzy badania sprawdzili także dla Dziennik.pl strukturę wiekową widzów poszczególnych programów. Dziennik podaje szczegółowe dane dla grupy wiekowej 60+:Program informacyjny Polsatu jest natomiast najchętniej wybieranym źródłem informacji wśród 20-latków. Osiągnął w tej grupie wiekowej zasięg 8%.Dlaczego do zwycięstwa w tej kategorii wiekowej wystarczyło tak niewiele? Z opublikowanej niedawno analizy agencji Starcom wynika, że wśród osób w wieku 18-24 lata urządzeniem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju materiały wideo zdecydowanie jest laptop. Wskazało go 46 proc. respondentów, podczas gdy telewizor wybrało 7 proc. badanych, a smartfon 16 proc.Wśród starszych odbiorców (powyżej 35 roku życia) proporcje się odwracają. Telewizor jest urządzeniem pierwszego wyboru. Wskazało go 50 proc. badanych, laptop wybrało 29 proc. respondentów, a smartfon zaledwie 3 proc.