2.04.2018 Marketing i PR

Skuteczność content marketingu. W jaki sposób ją mierzyć?

Krzysztof Kłosiński, Conture

Jak kontrolować działania content marketingowe? Potrzebujemy narzędzi, dzięki którym będziemy wiedzieć czy nasze akcje są prowadzone efektywnie. To ważne, gdyż tworzenie kampanii content marketingowej to proces długotrwały, którego widoczne skutki mogą pojawić się bardzo późno. Oto sposoby, dzięki którym można mierzyć skuteczność content marketingu.

Czym są wskaźniki efektywności - KPI?

Skuteczność content marketingu zmierzymy wyznaczając cele, które chcemy osiągnąć przy jego użyciu. Następnie w ich ramach określamy wskaźniki efektywności, tzw. KPI, które są miernikami stopnia ich wykonania. Wyznaczenie KPI może być trudnym zadaniem. Teoretycznie ich liczba jest bardzo duża, jednak nie wszystkie z nich są jednakowo wartościowe. W zależności od sposobu prowadzenia działań content marketingowych i rodzajów kanałów dystrybucji treści, KPI mogą się znacznie od siebie różnić. Z tego powodu proponujemy podstawowe wskaźniki efektywności, wyznaczone w ramach wybranych celów.







Budowanie zaangażowania

Jeśli przy pomocy content marketingu chcemy zwiększyć interakcje między naszą marką, a odbiorcami, naszymi wskaźnikami mogą być:



liczba polubień i komentarzy

liczba linków przychodzących

liczba udostępnień

liczba przesłanych informacji

czas, który użytkownik spędził na naszej stronie

Pozyskanie leadów

W przypadku, gdy zależy nam na nowych klientach i wygenerowaniu sprzedaży, wśród naszych KPI możemy wyróżnić:



liczbę konwersji

liczbę wypełnionych formularzy

liczbę subskrypcji listy mailingowej

liczbę pobranych materiałów

Rozpoznawalność marki

Jako jeden z naszych celów możemy wyznaczyć budowanie świadomości marki. Aby zmierzyć stopień jego wykonania możemy wykorzystać następujące KPI:



liczba unikalnych użytkowników

liczba aktywnych użytkowników (obserwujący, subskrybenci, abonenci)

liczba linków przychodzących

liczba wyświetleń strony

Czym mierzyć skuteczność content marketingu?

Mamy wyznaczone najważniejsze cele, a w ich ramach określiliśmy nasze wskaźniki efektywności. Wiemy już, co chcemy mierzyć, pytanie brzmi: jak? Tu z pomocą przychodzą narzędzia, takie jak



Google Analytics,

Brand24

Gemius.

Pozwalają one z niezwykłą dokładnością badać statystyki ruchu internetowego, dzięki czemu z łatwością zmierzymy nasze KPI. Ponadto warto skorzystać z danych, które oferują serwisy takie jak Facebook, Instagram, czy Youtube, co pozwoli zapanować nam na sytuacją w mediach społecznościowych. Zbierając dane z wielu źródeł i tworząc z nich jednolity raport, uzyskamy doskonałe narzędzie, za pomocą którego zmierzymy skuteczność content marketingu. Skuteczność content marketingu zmierzymy wyznaczając cele, które chcemy osiągnąć przy jego użyciu. Następnie w ich ramach określamy wskaźniki efektywności, tzw. KPI, które są miernikami stopnia ich wykonania. Wyznaczenie KPI może być trudnym zadaniem. Teoretycznie ich liczba jest bardzo duża, jednak nie wszystkie z nich są jednakowo wartościowe. W zależności od sposobu prowadzenia działań content marketingowych i rodzajów kanałów dystrybucji treści, KPI mogą się znacznie od siebie różnić. Z tego powodu proponujemy podstawowe wskaźniki efektywności, wyznaczone w ramach wybranych celów. Cele w content marketingu można wyznaczać i grupować na wiele sposobów. Oto jeden z przykładowych schematów, według których można określić nasze KPI:Jeśli przy pomocy content marketingu chcemy zwiększyć interakcje między naszą marką, a odbiorcami, naszymi wskaźnikami mogą być:W przypadku, gdy zależy nam na nowych klientach i wygenerowaniu sprzedaży, wśród naszych KPI możemy wyróżnić:Jako jeden z naszych celów możemy wyznaczyć budowanie świadomości marki. Aby zmierzyć stopień jego wykonania możemy wykorzystać następujące KPI:Mamy wyznaczone najważniejsze cele, a w ich ramach określiliśmy nasze wskaźniki efektywności. Wiemy już, co chcemy mierzyć, pytanie brzmi: jak? Tu z pomocą przychodzą narzędzia, takie jakPozwalają one z niezwykłą dokładnością badać statystyki ruchu internetowego, dzięki czemu z łatwością zmierzymy nasze KPI. Ponadto warto skorzystać z danych, które oferują serwisy takie jak Facebook, Instagram, czy Youtube, co pozwoli zapanować nam na sytuacją w mediach społecznościowych. Zbierając dane z wielu źródeł i tworząc z nich jednolity raport, uzyskamy doskonałe narzędzie, za pomocą którego zmierzymy skuteczność content marketingu.

