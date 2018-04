Praca w Public Relations. Duży spadek liczby ofert rekrutacyjnych

23.04.2018 Marketing i PR

Agencje PR zamieściły w ubiegłym roku łącznie ponad 900 ogłoszeń rekrutacyjnych w największym branżowym portalu. Kolejne 488 ofert pochodziło od firm i instytucji, tylko 11 od pośredników. Łącznie w 2017 roku pojawiło się zaledwie 1,4 tysiąca ofert pracy w branży public relations - wynika z analizy PRoto.pl.

marketingowej,

finansowej,

ubezpieczeniowej.

Ile zarabia się w branży public relations

praktykant/stażysta/asystent 800-1200 zł netto/mc

junior account executive 2200-3000 zł netto/mc

senior account executive 3600-4500 zł netto/mc

account executive 2950-3670 zł netto/mc

account manager 5470-6820 zł netto/mc

senior account manager 6820-8516 zł netto/mc

account director 8330-10807 zł netto/mc

PR-owiec agencji 3000-6820 zł netto/mc

grafik 4000-20000 zł netto/mc

client executiive 2000-3000 zł netto/mc

associate od 3200 zł netto/mc

senior associate od 4500 zł netto/mc

manager od 7000 zł netto/mc

senior manager od 9000 zł netto/mc

director od 12000 zł netto/mc

PR specialist 2800-3500 zł netto/mc

PR manager 5000-12000 zł netto/mc

social media specialist 3000-5000 zł netto/mc

event manager 4000-6000 zł netto/mc

new business 6000-12000 zł netto/mc

content marketingowiec 3000-5000 zł netto/mc

twórca wideo 5000-20000 zł netto/mc

- Rok 2017 nie był najlepszym okresem na szukanie pracy w branży public relations . Świadczy o tym dużo mniejsza liczba ofert pracy niż w roku poprzednim - podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Małgorzata Baran, zastępca redaktora naczelnego PRoto.pl. - W 2017 roku na PRoto.pl pojawiło się 1,4 tys. ofert pracy dla PR-owców, czyli aż o 500 ogłoszeń mniej niż w roku poprzednim. Jest to też dużo gorszy wynik na tle ostatnich lat.Najłatwiej o prace było w agencjach PR – stamtąd pochodziło ponad 60 proc. ofert. Najczęściej poszukiwały one asystentów i konsultantów. W firmach i instytucjach na pracę mogą natomiast liczyć PR-owcy z większym doświadczeniem. Najwięcej ofert pracy dotyczyło branż:Zaledwie 1,4 tysiąca ofert pracy to najgorszy wynik od 2013 roku. Wówczas ofert pracy w public relations pojawiło się 1,38 tysiąca. W najlepszych latach liczba ofert pracy sięgała 1,9 tysiąca. Najłatwiej o pracę PR-owcom było w agencjach.64 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę pochodziło właśnie od agencji. Najczęściej szukały one pracowników na stanowiska konsultantów bądź asystentów. Te rekrutacje stanowiły 52 proc. wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez agencje. W dalszej kolejności znaleźli się praktykanci lub stażyści, a później specjaliści.- W przypadku firm i instytucji na pracę mogą liczyć osoby z większym doświadczeniem zawodowym, ponieważ firmy najczęściej zatrudniają specjalistów. Oferty pracy dla nich stanowiły aż 61 proc. wśród wszystkich zamieszczonych przez firmy i instytucje - zaznacza Małgorzata Baran w rozmowie z Newseria Biznes. - Jeśli chodzi o miejsca oferowanej pracy, to od lat na czele jest stolica. 80 procent wszystkich zamieszczonych ogłoszeń dotyczyło zatrudnienia w województwie mazowieckim, z czego większość dotyczyła pracy w samej Warszawie. W dalszej kolejności pojawiły się oferty pracy w województwach dolnośląskim, małopolskim i łódzkim, jednak już tych ofert pracy było znacznie mniej.Rekrutujące agencje zwykle nie podawały, dla jakich branż będą pracować nowe osoby. Z kolei wśród ogłoszeń firm i instytucji najwięcej dotyczyło obsługi branży marketingowej, finansowej i ubezpieczeniowej czy dla organizacji NGO. Jeszcze rok wcześniej na 341 ogłoszeń, w których wskazano branżę, jaką mieliby obsługiwać PR-owcy, 97 dotyczyło branży IT (ponad 12 proc.). W 2017 roku tak wyraźnych tendencji już nie było. Najczęstszymi powodami rekrutacji w firmach PR-owych są nowi klienci i rotacje pracowników.Dla osób poszukujących pracy w PR ważną informacją będzie też niewątpliwie poziom zarobków, na jakie można liczyć w public relations . Badanie na ten temat portal PRoto.pl opublikował na początku 2018 roku. Autorzy publikacji podkreślali, że jawność systemu płac jest korzystna przede wszystkim dla kandydatów i pracowników branży public relations i pozwoli ukrócić plotki o pensjach w branży PR, które krążą w mediach społecznościowych dzięki poczcie pantoflowej.Jak wynika z badania, które przeprowadziła w tym roku agencja doradztwa zawodowego Work Service, poziom wynagrodzenia to wiedza pożądana nie tylko przez PR-owców. Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. Polaków, opowiada się za jawnością wynagrodzeń i podawaniem widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę. Takie rozwiązanie jest stosowane w większości krajów skandynawskich i zachodnioeuropejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii.