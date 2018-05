15.05.2018 Marketing i PR

Jak wyróżnić się na targach branżowych?

inventini.com

W Polsce co roku odbywa się około 200 takich imprez i zawsze przyciągają one tłumy wystawców. Konkurencja jest spora, co więc zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę i zatrzymać przy swoim stoisku odwiedzających? [artykuł sponsorowany]

artykuł sponsorowany



fot. inventini.com



Targi branżowe to dla wielu przedsiębiorców jeden z najlepszych sposobów na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie rozpoznawalności swojej marki.



Targi branżowe – dla kogo?

Targi branżowe to świetna okazja do pokazania się zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Choć oczywiście pojawiają się na nich również przedstawiciele dużych, dobrze znanych firm, z którymi te mniejsze muszą konkurować. Jednak nie zniechęca to małych wystawców - w targach uczestniczą nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność. Każdy widzi w takich imprezach szansę na zaprezentowanie swoich usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów – i ma słuszność.

Dowiedz się więcej na:



Jak trafić na targi?

Informacji o targach powinniśmy szukać przede wszystkim w Internecie, gdzie znajdziesz również informację na temat kosztów wynajęcia stoiska, jego ubezpieczenia, ochrony itd. Przed zapisaniem się na targi, należy upewnić się, że masz na to wystarczający budżet.



Stoisko

Stoisko to prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów Twojej obecności na targach. To ono w największej mierze decyduje o tym, czy odwiedzający zainteresują się Twoją marką. Aby tak się stało, warto sumiennie zająć się jego przygotowaniem. Przede wszystkim powinno się ono wyróżniać na tle innych stoisk. Może intrygować odwiedzających swoim rozmiarem, kształtem czy żywymi kolorami. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie w tym celu namiotów reklamowych z nadrukiem, na których możesz umieścić logo firmy lub chwytliwe hasło reklamowe. Imponujące rozmiary oraz żywe kolory takiego namiotu sprawią, że Twoje stoisko z całą pewnością nie pozostanie niezauważone.



Pracownicy

Warto również zadbać o to, aby na targach reprezentował Cię doświadczony i profesjonalny personel. Kompetentni pracownicy najlepiej przekażą wiedzę na temat firmy zainteresowanym odwiedzającym. Długoletni staż w danej firmie wpływa również na doskonałą znajomość strategii marketingowej, co pozwoli uniknąć wszelakich wpadek.



Materiały promocyjne

Oprócz reklamy w postaci Twojego stoiska oraz uśmiechniętych pracowników, powinieneś zainwestować także w tradycyjne środki promocji, takie jak broszury czy ulotki. Ulotki to sprawdzony i cieszący się sporą popularnością sposób reklamy, którego nie może zabraknąć na targach. Warto zadbać również o różnorakie gadżety promocyjne, które odwiedzający zabiorą ze sobą do domu. Kubki, smycze, kalendarze pendrive’y – to wszystko zwiększy rozpoznawalność Twojej marki. Targi branżowe to dla wielu przedsiębiorców jeden z najlepszych sposobów na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie rozpoznawalności swojej marki.Targi branżowe to świetna okazja do pokazania się zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Choć oczywiście pojawiają się na nich również przedstawiciele dużych, dobrze znanych firm, z którymi te mniejsze muszą konkurować. Jednak nie zniechęca to małych wystawców - w targach uczestniczą nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność. Każdy widzi w takich imprezach szansę na zaprezentowanie swoich usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów – i ma słuszność.Dowiedz się więcej na: inventini.com Informacji o targach powinniśmy szukać przede wszystkim w Internecie, gdzie znajdziesz również informację na temat kosztów wynajęcia stoiska, jego ubezpieczenia, ochrony itd. Przed zapisaniem się na targi, należy upewnić się, że masz na to wystarczający budżet.Stoisko to prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów Twojej obecności na targach. To ono w największej mierze decyduje o tym, czy odwiedzający zainteresują się Twoją marką. Aby tak się stało, warto sumiennie zająć się jego przygotowaniem. Przede wszystkim powinno się ono wyróżniać na tle innych stoisk. Może intrygować odwiedzających swoim rozmiarem, kształtem czy żywymi kolorami. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie w tym celu namiotów reklamowych z nadrukiem, na których możesz umieścić logo firmy lub chwytliwe hasło reklamowe. Imponujące rozmiary oraz żywe kolory takiego namiotu sprawią, że Twoje stoisko z całą pewnością nie pozostanie niezauważone.Warto również zadbać o to, aby na targach reprezentował Cię doświadczony i profesjonalny personel. Kompetentni pracownicy najlepiej przekażą wiedzę na temat firmy zainteresowanym odwiedzającym. Długoletni staż w danej firmie wpływa również na doskonałą znajomość strategii marketingowej, co pozwoli uniknąć wszelakich wpadek.Oprócz reklamy w postaci Twojego stoiska oraz uśmiechniętych pracowników, powinieneś zainwestować także w tradycyjne środki promocji, takie jak broszury czy ulotki. Ulotki to sprawdzony i cieszący się sporą popularnością sposób reklamy, którego nie może zabraknąć na targach. Warto zadbać również o różnorakie gadżety promocyjne, które odwiedzający zabiorą ze sobą do domu. Kubki, smycze, kalendarze pendrive’y – to wszystko zwiększy rozpoznawalność Twojej marki.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

PMR Research

Niemal połowa osób oglądających telewizję spotkała się z oznaczeniem „audycja zawierała lokowanie produktu”, ale tylko jedna trzecia z nich deklaruje, że wie co to oznacza.

Szymon Frączek

Publikacja sponsorowanych wpisów, otrzymywanie darmowych produktów, dostęp do zamkniętych wydarzeń - to tylko kilka korzyści bycia influencerem. Coraz więcej influencerów decyduje się nawet porzucić pracę i rozwijać markę osobistą, ale jak to zrobić?

Katarzyna Sadło

Kluczem do sukcesu na rynku wideo jest storytelling, bo tylko 5 proc. widzów pamięta statystyki, za to aż 65 proc. historię. Co zrobić, by zainteresować widzów w czasach, kiedy co sekundę powstaje 211 milionów filmów? Odpowiedzi szukali uczestnicy festiwalu komunikacji interaktywnej Filmteractive.

MEC

Dotarcie do docelowej grupy klientów z wybraną marką czy też konkretnym produktem w zależności od przypadku może okazać się w praktyce dość trudnym zdaniem. Czy warto w takim układzie oszczędzać na kampanii, czy może lepiej powierzyć ją od razu najlepszym w swoim fachu? [artykuł sponsorowany]

Kamila Kaczmarczyk

Poradnik dla początkujących - jak umiejętnie mówić w imieniu firmy, pokazywać jej pracę "od kuchni", ale nie zdradzać jej sekretów.

Małgorzata Dwornik

Tylko jednego dnia z Instagrama korzysta w Polsce średnio 1,4 mln kobiet i 225 tys. mężczyzn. Biorąc pod uwagę, że wszystkich użytkowników na Wisłą jest 3 miliony, wynik badania przeprowadzonego przez Gemius wyraźnie pokazuje dominację kobiet w tej kwestii.

Anna Gródecka

Jednym z zagrożeń, które czyhają na człowieka we współczesnym świecie, jest zjawisko manipulacji. Stanowi ono niebezpieczeństwo, ponieważ traktuje ludzi w sposób przedmiotowy, stosując podstęp. Skuteczna obrona przed manipulacją wymaga znajomości mechanizmów, które wykorzystuje nadawca.

więcej w dziale: Marketing i PR