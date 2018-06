Jak zyskać dzięki technikom e-marketingowym?

1.06.2018 Marketing i PR

Kampania linków sponsorowanych w Google Adwords to tylko jeden ze sposobów, które oferowane są e-marketingowców. I tutaj od razu pojawia się problem, jak nie zgubić się w gąszczu tych wszystkich technik. Przecież nie wszystkie będą odpowiednie dla naszego biznesu. Najprostszym sposobem, ale i odrobinę czasochłonnym jest po prostu poznanie ich. Z tego właśnie powodu omówimy dzisiaj, jak zyskać dzięki tym technikom.

rys. adwordsgroup.pl

Pozyskiwanie nowych klientów

Promowanie produktów

Linki sponsorowane

mają to do siebie, że pojawiają się tylko tym osobom, które mogą być zainteresowane danym produktem bądź usługą. Z tego właśnie powodu nie trafiają do tej grupy odbiorców, która z pewnością nie skorzysta z danych dóbr. Pozwala to na całkiem proste pozyskiwanie nowych klientów, ponieważ istnieje w nich już dana potrzeba, a to jedno z zadań, które należą do marketingowców, czyli wzbudzenie potrzeby. Jako że takowa już istnieje, za pomocą, można ich w odpowiedni sposób pokierować.Nie ma lepszych narzędzi do promowania oferowanych dóbr, niż właśnie, ponieważ przy ich pomocy trafia się do potencjalnych odbiorców. Nie wszyscy jednak wiedzą na temat konkretnych pozycji, dlatego takowa kampania pozwala im poznać nowe produkty, a przy okazji przekonać ich do zakupu. Nie zawsze jest to krótkotrwały proces, ponieważ forsowanie odbiorców nie jest wskazane. Zbyt nachalne reklamy są niestety przez większość społeczeństwa zauważane.Wspominaliśmy o nich wcześniej, jako jedna z metod. Lecz jaki jest ich mechanizm? Posiadając produkt zgłaszamy się do programuz konkretnym produktem bądź całą ich gamą. I praca po naszej stronie tak naprawdę się kończy, ponieważ Google przejmuje całą resztę na siebie.

To według autorskich algorytmów dobierani są klienci, którzy na przykład wchodzili na strony sklepów, które oferują podobne produkty bądź czytali artykuły na dany temat. Linki sponsorowane Google nie trafiają więc do przypadkowych ludzi, tylko do tych, którzy z dużym prawdopodobieństwem mogą być zainteresowani naszymi dobrami.





Facebook Ads

Kreowanie wizerunku

Wywoływanie pożądanych działań

Jednym z miejsc, w którym nie działają, jest Facebook. Ma on swój autorski program, który wyświetla reklamy wewnątrz serwisu. Jak można zyskać na tej platformie? Już dawno minął czas forów, na których ludzie dzielili się pasjami, teraz to wszystko odbywa się na facebookowych grupach.Dlatego właśnie umieszczanie reklam specjalnie dla członków danych społeczności, może sprawić że wypromujemy dany produkt lub znajdziemy nowych klientów, którzy danym zagadnieniem się po prostu interesują. Facebook Ads, jak i, mogą być wykorzystywane równocześnie, co daje zadowalające rezultaty.równie dobrze sprawdzą się do promowania marki, a nie tylko jej produktów. To bardzo ważne, aby dany producent był znany i lubiany, a nie tylko jego pojedyncze twory. Niezależenie od wielkości, promowanie się w ten sposób, sprawi że zostaniemy uznawani przez społeczeństwo jako zaufana marka. A to klucz do sukcesu! Ilekroć słyszy się, że ktoś kupuje sprzęt tylko w jednej firmie, bo przecież ona jest znana/lubiana/zaufana. Nad wizerunkiem, więc też trzeba pracować – na przykład przy pomocynadają się też do wywoływania pożądania oraz określonych działań. Punkt ten może dotyczyć nie tylko producentów, ale także fundacje oraz organizacje non-profit. Bo to właśnie one na tym mogą skorzystać najwięcej. Często słyszy się o akcjach dotyczących ratowania zwierząt czy oceanów, ale nie zawsze są one skuteczne.Powód tego jest prozaiczny, nie trafiły one po prostu na odpowiedni grunt. Dzięki, można trafić do tych wszystkich, którzy w różnym stopniu interesują się ekologią i zaciekawić ich danym problem – a już samo zwrócenie uwagi jest sukcesem.