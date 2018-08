Próbki dodawane do gazet. Skuteczność marketingowa według PBC

30.07.2018 Rynek medialny

Czy próbki produktów, dodawane bezpłatnie do prasy działają? Z danych, opublikowanych przez Polskie Badania Czytelnictwa wynika, że to skuteczna forma marketingu i promocji marki. Pod warunkiem, że kampania samplingowa przeprowadzona jest prawidłowo.

Skuteczność reklamy w prasie drukowanej

Akcje samplingowe, polegające na dodawaniu próbek produktów do prasy, mają wyjątkowo wysoką skuteczność. Ze światowych analiz, opublikowanych przez Polskie Badania Czytelnictwa wynika, że większość próbek zostaje wykorzystana. A to prosta droga do zachęcenia czytelnika - potencjalnego klienta - żeby kupił regularny produkt. Oczywiście, jeśli z próbki będzie zadowolony.- Możliwość osobistego przetestowania produktu przed jego zakupem jest największą wartością reklamy - komentują autorzy analizy PBC . - Należy jednak pamiętać o dokładnym zaplanowaniu akcji samplingowej. Dokonanie odpowiedniego doboru pism do grupy docelowej i przygotowanie ciekawej komunikacji wraz z ekspozycją walorów produktu.PBC powołuje się na wyniki badań przeprowadzonych w Kanadzie przez firmę Starch na czytelnikach Reader`s Digest oraz na rynku brytyjskim przez IPC Innovator na czytelnikach magazynu Marie Claire. Najważniejsze wnioski to:Autorzy analizy przypominają też wyniki globalnego badania Nielsena, mówiące o znaczeniu próbek jako źródła informacji o produkcie. Możliwość przetestowania produktu największy wpływ na decyzje zakupowe ma w Ameryce Północnej, najmniejsze w Azji:Polskie Badania Czytelnictwa regularnie publikują wyniki badań rynku prasy pod kątem jej skuteczności reklamowej. Z badania liczby powrotów do wydań prasy drukowanej wynika, że czytelnicy powracają średnio 1,9 raza do jednego wydania dziennika oraz 2,6 raza do jednego wydania magazynu. Statystyczny czytelnik czyta za każdym powrotem do lektury średnio 58% wydania dziennika i 65% wydania magazynu.Reklama prasowa, jeśli zamieszczona jest w odpowiednim kontekście redakcyjnym, przyciąga wzrok o 67% lepiej, niż ta opublikowana w innej przestrzeni. Na reklamę kontekstową odbiorcy patrzą dłużej i bardziej się w nią angażują - wynika z kolei z przeprowadzonych dla PBC analiz na temat skuteczności prasowej reklamy kontekstowej