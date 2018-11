Widoczność reklam w polskiej sieci rośnie. Raport Meetrics

12.11.2018 Marketing i PR

Wskaźnik Viewability reklam online w Polsce wzrósł kwartał do kwartału o 3 punkty procentowe. Dzięki temu polski rynek awansował z ostatniego miejsca europejskiej stawki na przedostatnie (z wynikiem Viewability na poziomie 53 proc), wyprzedzając Włochy.

źródło: Meetrics.com

Halfpage (68 proc. Viewability i 39,4 sek. czasu kontaktu z reklamą)

oraz Skyscraper (66 proc. i 25,7 sek.).

Sitebar (Viewability - 80 proc., Viewtime – 44,5 sek.),

Skyscraper (76 proc. i 30,6 sek.)

Halfpage (70 proc. i 31,6 sek.)

najlepszy wynik - tradycyjnie już - odnotowano w Austrii - 72 proc.

w Niemczech i Szwecji wskaźnik ten wyniósł 62 proc.,

w Wielkiej Brytanii - 59 proc.,

we Francji - 58 proc.,

w Szwajcarii - 55 proc.,

w Polsce - 53 proc.,

we Włoszech 52 proc.

Polski rynek osiągnął tu w III kwartale wskaźnik 50 proc., podczas gdy międzynarodowa średnia to 54 proc.

Średni czas kontaktu z reklamą wideo w Polsce to w III kwartale 15,4 sekund, przy średniej dla badanych rynków europejskich na poziomie 16,9 sekundy.

Średnia dla wszystkich badanych rynków w Europie była sporo wyższa od wyniku polskiego i wyniosła 61 proc. Zarówno w Polsce, jak i w skali europejskiej w III kwartale stosunkowo mocno wzrosły średnie czasy kontaktu z reklamą wideo.Jak wynika z raportu “” w trzecim kwartale 2018:Najlepsze wskaźniki wśród formatów reklamowych jeśli chodzi o średnią widoczność osiągnęły na polskim rynku w III kwartale:W podsumowaniu europejskim kolejność czołówki jeśli chodzi o formaty reklamowe jest inna:Ogólnie Polska, z wynikiem na poziomie 53 proc., znalazła się na przedostatnim miejscu europejskiej stawki jeśli chodzi o wskaźnik Viewability dla reklam display:Średnia europejska dla wskaźnika Viewability wyniosła w III kwartale– to dokładnie tyle, ile kwartał wcześniej. Czas kontaktu z reklamą minimalnie spadł kwartał do kwartału,(wobec 21,1 sekundy w II kwartale).- Wzrost Viewability w Polsce w III kwartale 2018 cieszy, niemniej jednak nadal jesteśmy na szarym końcu europejskiej stawki. I nadal oscylujemy wokół 50 proc. jeśli chodzi o wskaźnik Viewability, czyli połowa reklam emitowanych online jest po prostu niewidoczna - mówi Tomasz Piątkowski, Country Manager, Meetrics Polska. - Z ciekawością będę oczekiwał wyników za IV kwartał, bo to tradycyjnie najgorętszy okres dla handlu, a więc również dla e-commerce i dla reklamy digital; zobaczymy czy wzrostowy trend w Polsce utrzyma się.Widoczność reklam wideo w Polsce jest również poniżej średniej międzynarodowej, choć różnica ta nie jest aż tak duża.W obu przypadkach – i w Polsce i w skali europejskiej - III kwartał przyniósł znaczące wzrosty tego ostatniego wskaźnika; w Polsce średni czas kontaktu z reklamą wideo wzrósł z 14 do 15,4 sekund, a średnia europejska wzrosła w tym czasie z 14,6 do 16,9 sekundy.Pełny raport za III kwartał 2018 r. można pobrać ze strony Meetrics.com:Meetrics jest dostawcą rozwiązań do weryfikacji i poprawy widoczności, jakości oraz skuteczności kampanii reklamowych. Firma publikuje swoje raporty dotyczące wybranych krajów europejskich od 2016 roku. Polski rynek jest w nich uwzględniany od II kwartału 2017 r., kiedy to firma zadebiutowała w Polsce.