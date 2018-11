Wiadomości z asystenta głosowego. Raport Reuters Institute

26.11.2018 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Amazon Echo kontra Google Home. Smart speakers, czyli asystenci głosowi to urządzenia, które przebojem wkraczają do naszych domów. Nic Newman z Reuters Institute zbadał ich wykorzystanie i potencjał jako źródeł wiadomości. Wyniki są bardzo obiecujące.

Amazon Echo

Google Home

Apple Homepod

Microsoft Cortana

Wielka Brytania :

Amazon (74%), Google (14%), Sonos (5%), Apple (0%)

: Amazon (74%), Google (14%), Sonos (5%), Apple (0%) Stany Zjednoczone:

Amazon (63%), Google (26%), Apple (2%), Sonos (1%)

odtwarzanie muzyki - 84%

odpowiedzi na ogólne pytania - 66%

prognoza pogody - 58%

alarmy i powiadomienia - 56%

wiadomości - 46%

Poczytaj mi... wiadomości

21% użytkowników słucha ich codziennie

47% użytkowników słucha ich co najmniej raz w miesiącu

23% użytkowników zmieniło dzięki nim główne źródło informacji

23% użytkowników korzysta z większej liczby źródeł wiadomości niż wcześniej

60% użytkowników słucha radia na żywo co najmniej raz w miesiącu

15% użytkowników słucha podcastów co najmniej raz w miesiącu

18% użytkowników słucha ich codziennie

38% użytkowników słucha ich co najmniej raz w miesiącu

27% użytkowników zmieniło dzięki nim główne źródło informacji

32% użytkowników korzysta z większej liczby źródeł niż wcześniej

41% użytkowników słucha radia na żywo co najmniej raz w miesiącu

22% użytkowników słucha podcastów co najmniej raz w miesiącu

The Future of Voice and the Implications for News

Już 14% Amerykanów miało okazję choć raz korzystać z technologii smart speakers. W Wielkiej Brytanii ten odsetek sięga 10%, ostatnie dane na temat rynku niemieckiego mówią o 5% - wynika z raportu "The Future of Voice and the Implications for News", opracowanego przez Reuters Institute. Jego autorzy skupili się nie na samej technologii, dostępnej choćby na smartfonach, lecz na wykorzystaniu nowego typu samodzielnych urządzeń, czyli:Analiza rynku, przeprowadzona przez Reuters Institute w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pokazuje, że zdecydowanym liderem jest na obu tych rynkach rozwiązanie Amazona.Dla prawie połowy użytkowników asystentów głosowych są one regularnym źródłem informacji. Ta ich funkcjonalność jest w pierwszej piątce najczęstszych zastosowań. To otwiera przed nadawcami i wydawcami nowe możliwości docierania do odbiorców treści. Pojawia się całkiem nowy kanał dystrybucji.Co jednak ciekawe, tylko 1% użytkowników uznaje możliwość dostępu do najnowszych wiadomości za funkcjonalność najbardziej wartościową. Choć - jak przewidują autorzy raportu - będzie się to zmieniać. Stawiają nawet otwarte pytanie, czy w przyszłości asystenci głosowi nie zagrożą pod tym względem urządzeniom z ekranami. W końcu w znacznie mniejszym stopniu angażują uwagę. Wystarczy poprosić "powiedz, co się dzieje na świecie".Z punktu widzenia nadawców i wydawców dwie najważniejsze możliwości smart speakers to umiejętnośćz wybranych dziedzin (o ile nadawca dostarcza je w określonej formie) i odtwarzaniena żywo lub w formieCzy mamy do czynienia z kanałem dystrybucji wiadomości, który wydawcy i nadawcy będą musieli coraz poważniej brać pod uwagę? Niewykluczone. Prognozy rozwoju technologii smart speakerów są wyjątkowo optymistyczne. Analitycy z firmy Juniper Research przewidują, że do 2022 roku takie urządzenia będą wykorzystywane w 55% domów w USA.[jeśli dokument nie został wygenerowany, proszę wyłączyć AdBlock]