Gościnne blogowanie. Czy naprawdę się opłaca?

3.12.2018 Marketing i PR

Karolina Matyska, Senuto

Publikacje gościnne możesz śmiało włączyć do swojej strategii marketingowej, a nawet podpiąć pod działania PR-owe. Blogując gościnnie, nie wydajesz ani złotówki, a jedynym kosztem, który ponosisz jest twój czas.

REKLAMA



Co możesz zyskać, publikując artykuły na blogu partnera

Po pierwsze, publikując na innym blogu niż twój, poszerzasz grono potencjalnych odbiorców swoich treści. Nawet jeśli wydaje ci się, że firma, dla której zdecydowałeś się pisać, ma bardzo zbliżoną grupę docelową, to jak duże są szanse, że wasza wirtualna widownia pokrywa się w 100%?

swoich treści. Nawet jeśli wydaje ci się, że firma, dla której zdecydowałeś się pisać, ma bardzo zbliżoną grupę docelową, to jak duże są szanse, że wasza wirtualna widownia pokrywa się w 100%? Po drugie, docierając do czytelników bloga twojego partnera, zwiększasz grono potencjalnych klientów , którym już na wstępie zostajesz przedstawiony jako specjalista, czym zwiększasz swoją wiarygodność. Fakt, że jesteś ekspertem, potwierdza już to, że o gościnny wpis zostałeś poproszony przez szanowaną przez nich firmę. Dodatkowo udowadniasz to poprzez wiedzę i doświadczenie, którymi dzielisz się w artykule.

, którym już na wstępie zostajesz przedstawiony jako specjalista, czym zwiększasz swoją wiarygodność. Fakt, że jesteś ekspertem, potwierdza już to, że o gościnny wpis zostałeś poproszony przez szanowaną przez nich firmę. Dodatkowo udowadniasz to poprzez wiedzę i doświadczenie, którymi dzielisz się w artykule. Po trzecie, możesz w ten sposób wzmocnić profil linkowy własnej domeny. Podczas ustalania zasad współpracy zaznacz, że zależy ci, aby w bio znajdującym się na stronie artykułu został zawarty link do twojej witryny.

Idealne rozwiązanie dla specjalistów, którzy nie prowadzą własnego bloga

Zrób research i dowiedz się, która z marek w Twoim biznesowym otoczeniu prowadzi bloga i jest otwarta na współpracę.

Zadaj pytanie na grupie na Facebooku lub forum, na którym udzielają się specjaliści z branży – dowiedz się, jakie zasady gościnnego blogowania panują u potencjalnych partnerów. Może również któryś z Twoich klientów będzie otwarty na współpracę?

Zanim zdecydujesz się na gościnne blogowanie, uważnie wybierz blog lub markę, dla której chcesz pisać.

Czy grupa docelowa partnera to również Twoi potencjalni klienci?

Czy zakres tematyczny bloga partnera odpowiada Twoim treściom?

Czy partner, u którego zamierzasz blogować, ma dobrą reputację w branży i oferuje atrakcyjne korzyści w zamian za dostarczone artykuły?

Gościnne blogowanie to publikowanie swoich artykułów na blogach partnerów. Tematyka przygotowanego tekstu zależy przeważnie od autora. Możliwe jednak, że zostaniesz poproszony o przygotowanie treści na konkretny temat, który wpasuje się w strategię content marketingową partnera lub będzie lepiej dopasowany do rodzaju publikowanych przez niego treści.W zamian za artykuł otrzymuje się przeważnie darmową promocję w mediach społecznościowych, w których aktywnie działa dany partner. Często możesz również liczyć na dodatkowe benefity – zniżki, gadżety, czy barterową wymianę usług. W zależności od rodzaju współpracy możesz zdecydować się na przygotowanie serii artykułów lub jednorazową publikację.Pamiętaj – występujesz jako gość, a pod artykułem podpisujesz się swoim imieniem i nazwiskiem – koniecznie zadbaj więc o to, aby dostarczane przez ciebie treści były jak najlepszej jakości. To bardzo ważne!Ale to moje treści! Dlaczego miałabym je oddawać komuś innemu? Czasami i mnie dopada myśl, że teksty, które piszę, powinny zasilać zasoby wyłącznie mojej firmy i naszego bloga . Dobrze napisany artykuł, który dodatkowo zoptymalizujemy pod kątem wyszukiwarki, ma przecież szansę wygenerować dużo wartościowego ruchu z Google. Dlaczego miałabym oddawać ten ruch komuś innemu? Przemawia za tym kilka powodów.Dodam jeszcze, że publikując wpisy gościnne u partnera unosisz się na fali jego popularności. Nie tylko zacieśniasz współpracę z ciekawymi markami, ale również wzbogacasz swoje portfolio. Ponadto, zyskujesz darmową promocję w mediach społecznościowych, a nierzadko również dodatkowe benefity. Nie masz własnego bloga , a chciałbyś promować w internecie swoją firmę lub markę osobistą? Jest to idealna okazja, aby osiągnąć ten cel. Publikacje gościnne możesz śmiało włączyć do swojej strategii marketingowej, a nawet podpiąć pod działania PR-owe. Blogując gościnnie, nie wydajesz ani złotówki, a jedynym kosztem, który ponosisz jest twój czas. Jak pisałam wyżej, promocja twoich treści w sieci leży przecież po stronie partnera.Pamiętaj jednak, aby skupić się na współpracy z podmiotami, które są ściśle związane z Twoją branżą. W ten sposób zwiększasz szanse na dotarcie do osób potencjalnie zainteresowanych Twoimi produktami lub usługami.Jak zacząć publikowanie artykułów gościnnych u partnerów?Przygotowanie wyczerpującego artykułu eksperckiego zajmuje sporo czasu. Zastanów się, u kogo naprawdę warto opublikować swoje treści. W wyborze pomogą Ci te 3 pytania:Jak nawiązać kontakt z marką lub właścicielem bloga? Najprościej wyszukać kontakt bezpośrednio w witrynie, która Cię interesuje. Możesz też zaczepić daną osobę na LinkedInie lub Facebooku. W mailu powitalnym napisz, kim jesteś i jakie masz doświadczenie. Przekonaj adresata, że publikacja Twojego artykułu przyniesie jego firmie wymierne korzyści.Pamiętaj, że szanowane marki dbają o jakość publikowanych treści, więc artykuły gościnne pojawiające się na ich blogach muszą być na jak najwyższym poziomie. Podczas pracy przy blogu Senuto, na którym pojawia się wiele gościnnych blogpostów, zdarzyło mi się odrzucić kilka artykułów, m.in. ze względu na ich słaby poziom merytoryczny. Unikaj takich sytuacji – skrupulatnie przygotuj się do procesu pisania, posługuj się prawdziwymi danymi, podawaj źródła i własne przykłady.Gościnne blogowanie niesie za sobą wiele korzyści i naprawdę się opłaca. Publikując eksperckie treści na stronie partnera, nie tylko zwiększasz swoją widoczność w sieci, ale również poszerzasz grono odbiorców i potencjalnych klientów. Dodatkowo, oszczędzasz na promowaniu swoich treści w internecie, budujesz profil linkowy własnej witryny oraz zwiększasz wiarygodność i zacieśniasz kontakty z szanowanymi markami. Dołącz gościnne blogowanie do swojej długofalowej strategii marketingowej, ponieważ efekty są tego warte.