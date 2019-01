Podcasty w Polsce. Storytel zbadał kto, jak i kiedy ich słucha

7.01.2019 Rynek medialny

Połowa polskich internautów deklaruje, że zna pojęcie podcastu, ale pierwsze badanie tego zjawiska w naszym kraju pokazuje, że wciąż sięgamy po nie rzadziej niż za oceanem - wynika z badania Storytel Polska.

Co piąty polski internauta w wieku 19-49 deklaruje, że słucha podcastów, co oznacza, że użytkownicy podcastów to w Polsce dziś kilka milionów osób.

Spośród badanych, 12% deklaruje, że przesłuchało przynajmniej jeden podcast w ostatnim miesiącu,

a 7% wskazuje, że słuchało podcastu w ostatnim tygodniu.

Podcasty po polsku

Nikt do tej pory nie badał zjawiska podcastów w Polsce. Dlatego wyniki pierwszego takiego badania warto porównać z zachodnimi trendami. Według badań Nielsen przeprowadzonych na zlecenie Storytel Polska w październiku tego roku znajomość samego terminu „podcast” zadeklarowała niespełna połowa internautów w wieku 19-49 (45%).W USA w 2018 roku świadomość zjawiska jest już znacznie większa (63% w 2018r. vs 45% w 20011 r., The Podcast Consumer 2018, Edison Research).Dla porównania w Stanach Zjednoczonych podcastów słucha już co czwarty Amerykanin w wieku 12+ (73 mln według danych Edison Research).Nazwa „podcast” wzięła się prawdopodobnie z połączenia słów iPod i broadcast (z ang. transmisja, przekaz). Jest to audycja w odcinkach do osłuchania online lub pobrania w pliku, zwykle publikowana regularnie i z możliwością subskrybcji. Może dotyczyć rozwoju osobistego, sportu, dzielenia się wiedzą w zakresie prowadzenia biznesu, wychowania dzieci czy nauki języka. W tematyce nie ma ograniczeń. Według Wikipedii początki podcastingu sięgają 2000 roku, a w Polsce zjawisko pojawiło się w roku 2005.Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że dziś w Polsce podcastów słucha trochę więcej mężczyzn, niż kobiet (54% vs 46%). Po podcasty sięgają częściej ludzie młodzi, zwłaszcza w wieku 19-29 (wśród nich już co czwarty internauta deklaruje, że słuchał kiedykolwiek podcastów). Podcasty są bardziej popularne także wśród mieszkańców dużych i średnich miast.