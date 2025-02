3.02.2025 Rynek medialny

Wystąpienia bez stresu. LIVE z Maciejem Orłosiem

Z okazji premiery książki Macieja Orłosia WYSTĄPIENIA BEZ STRESU. Jak dobrze wypaść na żywo, w mediach i internecie zapraszamy na wyjątkowy LIVE z udziałem Macieja Orłosia, autora książki i znanego dziennikarza oraz prof. dr hab. Radosława Pawelca, eksperta z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. LIVE poprowadzi Bartłomiej Dwornik, redaktor naczelny Reporterzy.info.

Wystąpienia bez stresu LIVE: https://fb.me/e/47pzcdeRQ



Maciej Orłoś podkreśla, że „Wystąpienia – zarówno przed wielką publicznością, jak i przed kilkuosobowym zespołem – są jak jazda samochodem: mistrzostwa nabiera się w praktyce. Jednak warto też mieć dobrego instruktora, szczególnie na początku”.



Podczas internetowego spotkania na żywo Maciej Orłoś wraz z ekspertami podzieli się swoim doświadczeniem i udzieli praktycznych wskazówek każdemu, kto odczuwa dyskomfort związany z publicznymi wystąpieniami.



Czym różni się występowanie na żywo od tego przed kamerą i jak przygotować się do obu formatów?

Jak sprawić, by nasza publiczność słuchała z zainteresowaniem?

Jak zaprezentować się z najlepszej strony – zarówno przed obserwatorami w mediach społecznościowych, współpracownikami, jak i potencjalnymi klientami?

Jak skutecznie poprowadzić prezentację?

ZOBACZ I POSŁUCHAJ:



Spotkanie było transmitowane 5 lutego 2025 w wydarzeniu Wydawnictwa RM:



Wystąpienia bez stresu LIVE

oraz na profilach:



Wydawnictwa RM,

Macieja Orłosia,

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Reporterzy.info.

Występujemy przed publicznością na wiele sposobów. Na żywo, przez ekran, podczas prezentacji biznesowej... Sytuacji, kiedy występujemy jest wiele. A w każdej przyda się wiedza, opisana przez Macieja Orłosia na 240 stronach poradnika, który przyda się w wielu profesjach. Od uczestnika konferencji, przez dziennikarza, influencera-youtubera, po menedżera w korporacji i studenta na egzaminie.



ZAPRASZAMY i polecamy! Tygodnik Reporterzy.info jest patronem medialnym książki.



