Sieć 5G i ultradźwięki w markentingu. Prognoza Selectivv na rok 2019

25.02.2019 Marketing i PR

Magdalena Czyżewska

Na polski rynek marketingu mobilnego w 2019 roku wpłynie wejście technologii 5G oraz rosnąca popularność asystentów głosowych w smartfonach. Wzrośnie również wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej, a nowością jaka czeka nas w najbliższym roku będzie wykorzystanie technologii ultradźwięków, za pośrednictwem których możemy komunikować się ze smartfonami.

Marketing mobilny w 2018

Trendy w reklamie w nadchodzącym roku

Dane z mobile wykorzystywane w projektach badawczych i komercyjnych

Według danych za rok 2018, światowy udział urządzeń mobilnych w aktywności internetowej i social media wyniósł 52,2%, a średni czas jaki mieszkańcy USA spędzali na użytkowaniu smartfona w ciągu dnia to 3 godziny i 35 min. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii korzystając ze swoich telefonów, przebywali online średnio ponad 24h w tygodniu.W ubiegłym roku znacząco wzrosła również liczba wyszukiwań głosowych w smartfonach, która w porównaniu z poprzednimi latami zwiększyła się o 30%. Coraz większe znaczenie usług i rozwiązań mobile możemy także zaobserwować na polskim rynku. Polacy coraz częściej korzystają m.in. z usług bankowości mobilnej – w ubiegłym roku odsetek internautów korzystających z tej opcji wyniósł ok 60%. Chętniej oglądają również materiały video online na różnego rodzaju platformach VOD – według danych z ubiegłego roku z aplikacji VOD na swoich smartfonach korzystało około 70% internautów.Dużym wyzwaniem stojącym przed przedstawicielami branży marketingowej było wejście w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO). Firmy, które dotychczas nie przywiązywały większej wagi do ochrony danych osobowych musiały zrewidować swoje podejście do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych m.in. wdrażając odpowiednie procedury, przygotowując specjalne klauzule informacyjne czy zatrudniając inspektorów RODO. Przypadek Selectivv - firmy, która w wielu przypadkach wykorzystuje anonimowe numery reklamowe, pokazał branży marketingowej jak m.in. można odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej.Ubiegły rok charakteryzował się znaczącym wzrostem wydatków na reklamę w kanale mobile. W przypadku rynku polskiego nakłady te wzrosły o ponad 23%, a udział mobile w segmencie reklamy internetowej wyniósł 34%. Dane te świadczą o rosnącym potencjale cyfrowych przekazów reklamowych na urządzeniach przenośnych, które łącznie z reklamą internetową – desktopową przekroczyły już ponad dwukrotnie wydatki na działania marketingowe w radiu i telewizji.Mijający rok możemy też nazwać w marketingu mobilnym rokiem „big data”. Dla reklamodawców liczył się nie tylko zasięg kampanii, ale przede wszystkim jej odpowiednie tragetowanie. Aby przekaz reklamowy dotarł do odpowiedniej grupy docelowej np. mężczyzn, w wieku 35-40 lat, rodziców dzieci, aktywnie uprawiających sport, kupujących produkty określonej marki potrzebny jest dostęp do danych. Ich wartość jest często dużo większa niż samej powierzchni reklamowej. Ogromne znaczenie odgrywają tutaj dane o lokalizacji, dzięki którym firmy wiedzą w jakich miejscach bądź na jakich wydarzeniach szukać swoich klientów. Tego rodzaju informacje służą firmom do analizy działań konkurencji oraz przygotowania komunikacji marketingowej do klientów, którzy wybierali inne marki.Na polski rynek marketingu mobilnego w 2019 roku wpłynie wejście technologii 5G oraz rosnąca popularność asystentów głosowych w smartfonach. Marketingowcy będą szukali sposobów, aby za ich pośrednictwem dotrzeć do użytkowników w trakcie codziennych czynności takich jak zakupy online, zamawianie taksówki czy jedzenia. Przy okazji tych aktywności będą rekomendować własne promocje czy oferty. W roku 2019 wzrośnie również wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej (AR). Dzięki tego rodzaju działaniom użytkownicy zyskają nowe możliwości ułatwiające im podejmowanie decyzji zakupowych. Dla przykładu klienci sklepów meblowych przy użyciu swojego smartfona już teraz mogą sprawdzić jak dana kanapa komponuje się z wystrojem ich salonu.Jeszcze większe znaczenie w marketingu będą miały big data, dane o lokalizacji i machine learning, w tym wykorzystanie oferowanej przez Selectivv usługi Geotrapping® - umożliwiającej zbieranie i analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów, przebywających w danym czasie w określonym miejscu. Wspomniana usługa przyczynia się do bardziej efektywnego targetowania kampanii. Im bardziej dokładnie zostanie sprofilowana grupa docelowa, tym większe zyski może przynieść realizowane działanie reklamowe.Coraz większym zainteresowaniem w 2019 roku będzie cieszyła się integracja reklamy zewnętrznej z mobile. Zarówno w formie emisji reklamy outdoorowej w zależności od osób znajdujących się w danym momencie w zasięgu nośnika, jak i formie kampanii retagetingowych. Użytkownicy, którzy mieli możliwość obejrzenia spotu reklamowego na ekranie w przestrzeni publicznej zobaczą później nawiązanie do niego na ekranie swojego smartfona.Informacje pozyskiwane z kanału mobile mogą służyć nie tylko do celów marketingowych, ale mają również ogromną wartość przy analizach i badaniach zachowań użytkowników. Dla przykładu w minionym roku Selectivv zbadał m.in ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim czy natężenie ruchu komunikacyjnego w Warszawie - starając się odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinny powstać nowe linie metra.Nowością jaka czeka nas w najbliższym roku będzie wykorzystanie technologii ultradźwięków, za pośrednictwem których możemy komunikować się ze smartfonami użytkowników. Klient sklepu czy galerii może otrzymać komunikat reklamowy w momencie pojawienia się w zasięgu głośnika zainstalowanego w obiekcie handlowym. Technologia wykorzystywana będzie również w e-commerce w trakcie przeglądania oferty sklepu online, oraz w telewizji i radio podczas oglądania serialu czy słuchania audycji.Dzięki tego rodzaju innowacjom, firmy będą mogły w mało inwazyjny sposób trafić w bieżące potrzeby i preferencje konsumentów.