21.03.2019

CEPA Rolki Reggae Rekord. 24 godziny dla dzieci chorych na raka

Rolki Reggae Rajd

30 marca w samo południe na wrocławskim Rynku Agata i Wojciech Miszewscy, małżeństwo zwariowanych rolkarzy z Rolki Reggae Rajd, spróbują ustanowić rekord Polski w najdłuższej sztafecie na rolkach. Wydarzenie CEPA Rolki Reggae Rekord oleśniccy rolkarze organizują dla dzieci chorych na raka z kliniki Przylądek Nadziei. Tygodnik Reporterzy.info objął patronat medialny nad tą niezwykłą próbą.





Dwójka rolkarzy, przez 24 godziny bez przerwy, wymieniając się co godzinę, będzie jeździć po tak zwanej Szpilkostradzie wokół Rynku we Wrocławiu. Jeśli uda im się ten wyczyn, trafią do oficjalnej Księgi Rekordów Polski.



Agata i Wojtek ruszają w sobotę, w samo południe czasu zimowego. Próba bicia rekordu zakończy się w niedzielę o godzinie 13.00 czasu letniego. Tej nocy przestawiamy zegarki o godzinę do przodu!



Niezwykły rekord będzie ustanawiany w ramach eventu charytatywnego



https://www.facebook.com/donate/2260088174049112



Wszystkie datki zebrane w czasie CEPA Rolki Reggae Rekord oraz na Facebooku pomogą w leczeniu, rehabilitacji i opiece nad podopiecznymi Fundacji, pacjentami Przylądka Nadziei.



Agata i Wojciech Miszewscy to rolkarze z dużym doświadczeniem. Agata w ubiegłym roku została najlepszą rolkarką świata pod względem liczby przejechanych kilometrów. Razem od trzech lat organizują w całej Polsce charytatywne wydarzenia na rolkach. Od długodystansowych Rolki Reggae Rajd, po jednodniowe Rolki Reggae Exprerss. Zawsze dla potrzebujących pomocy dzieci.



- Jazda na rolkach to nasza pasja, sposób na życie i miłość. A jak wiadomo, z każdej miłości rodzi się coś pozytywnego - tłumaczą Agata i Wojtek. - Pomagać można bez względu na wiek, przekonania, czas i miejsce. Wystarczy tylko chcieć. A my chcemy!



Wydarzeniu we wrocławskim Rynku patronuje Polski Związek Sportów Wrotkarskich, patronem tytularnym została szwedzka firma CEPA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.



