Nowe badanie PBC. Zaangażowanie w reklamę

27.05.2019 Rynek medialny

Izabela Sawczak, Polskie Badania Czytelnictwa

Polskie Badania Czytelnictwa wspólnie z wydawcami oraz domami mediowymi wypracowała kształt nowego badania prasy. Obok znacznie powiększonej próby badania czytelnictwa, PBC wprowadzi na stałe badanie rzeczywistych zachowań respondentów skupionych na reklamie prasowej. Celem nowego badania jest dostarczenie rynkowi danych dowodzących, że reklama w prasie spełnia ważne funkcje w mediaplanie: jest czytana z uwagą i skupieniem - angażuje czytelnika!

REKLAMA



Powiększone badanie czytelnictwa

Zaangażowanie w reklamę prasową

REKLAMA



Dzięki dodatkowemu badaniu czytelnictwa w formie ankiety internetowej (metoda CAWI), każdego roku przybędzie 12 000 wywiadów. Łącznie z dotychczasowym badaniem prowadzonym przez ankieterów w domach respondentów (metoda CAPI) uzyskamy rocznie ponad 30 000 ankiet. Większa próba badawcza to dokładniejsze analizy czytelnictwa Natomiast pasywne badanie reklam pozwoli zmierzyć zasięg reklamy, intensywność i jakość kampanii reklamowej w prasie. Będzie również możliwość wyliczenia nowych kosztów dotarcia do grup docelowych.W najbliższym czasie ze szczegółami projektu zapoznają się pracownicy biur reklamy wydawców prasy oraz mediaplannerzy, a następnie badanie zostanie upublicznione.Wyniki nowego badania PBC (połączone dotychczasowe badanie CAPI i badanie w formie ankiety internetowej CAWI) dostępne będą jeszcze przed wakacjami w programie PBC Planner. Natomiast wyniki badania reklam z nowymi wskaźnikami planowania kampanii reklamowych w prasie zostaną zaprezentowane na rynku jesienią tego roku. Nowe badanie PBC powstało na wzór badań ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii.Badanie przy użyciu ankiety internetowej trwa nieprzerwanie od sierpnia 2018 roku. Wywiad został wzbogacony o pytania czytelnictwa wraz z prezentacją pierwszych stron ostatnich czterech wydań każdego tytułu, które są na bieżąco aktualizowane i prezentowane respondentom w całej Polsce.Dzięki nowemu badaniu, udaje się dotrzeć do osób bardziej aktywnych , korzystających w dużej mierze z nowych technologii. Zarówno młodszych czytelników, jak i starszych.- Wywiad w sieci dla części naszych potencjalnych respondentów jest dużo bardziej naturalny niż spotkanie face to face z ankieterem - mówi Waldemar Izdebski, szef PBC. - Dzięki temu docieramy do większej grupy osób bardzo aktywnych zawodowo czy osób młodych, co przekłada się na lepszą reprezentatywność zrealizowanej próby.Reklama w prasie jest wyjątkowa. Przygotowana z myślą o czytelniku konkretnego pisma, który jest gotów za nią zapłacić. Każda sekunda obcowania czytelnika z reklamą zwiększa jego zaangażowanie w reklamowany przekaz. Prasa jest medium, w którym reklama nie musi walczyć o uwagę odbiorcy ponieważ już ją ma. Czytelnicy zauważają prawie wszystkie reklamy zamieszczone w danym tytule. Wczytują się w nie i angażują w ich treść.Reklama w prasie żyje tak długo, jak wydanie pisma. Jeden czytelnik wraca kilka razy do wydania, zauważa większą część reklam, niektóre widzi nawet kilkukrotnie, a za każdym razem skupia uwagę na jednej reklamie przez kilka sekund. Odbiorca angażuje się w przekaz reklamowy, co zachęca go do doświadczania marki - konsument łączy się z marką.Jesienią, nowe badanie PBC zostanie rozszerzone o wyniki badania eyetrackingowego. Eyetracking rejestruje ruchy gałki ocznej, co pozwala określić, jak badani czytają gazety oraz na co zwracają uwagę skupiając się na reklamie.- Badanie eyetrackingowe może dać nam dużo więcej informacji na temat jakości wprowadzanej na rynek kampanii reklamowej oraz jej skuteczności. Co więcej, dzięki śledzeniu ruchów oka czytelnika mamy pewność, które elementy reklamy najbardziej przyciągnęły wzrok - mówi dr Ilona Kotlewska-Waś, analityk PBC, neurobiolog, adiunkt w Katedrze Kongwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Dzięki krótkim, szybko przemieszczającym się ruchom oka możemy wyciągnąć wnioski na temat podświadomego przetwarzania komunikatu. Długie, trwające kilkaset milisekund spojrzenia świadczą o dobrej jakości kontaktu z reklamą – możemy powiedzieć, że przekaz na pewno dotarł do czytelnika.