Kim jest social media ninja

27.01.2020 Marketing i PR

Sebastian Lipka, Performance Analyst w Catvertiser

Zamiast na siłę stawiać tezy o przewadze mobile nad desktopem lub video nad grafiką (nie twierdzę, że analiza trendów i sposobów ich wykorzystania nie jest ważna, bo jak za chwilę przeczytasz jest kluczowa), warto zastanowić się nad kondycją branży, jej profesjonalizmem oraz możliwością jej poprawy.

fot. Tanja-Denise Schantz/CC0/Pixabay

Dynamiczna branża

Edukacja to podstawa

https://newsroom.fb.com

https://instagram-press.com

https://www.facebookblueprint.com

https://www.socialmediatoday.com

https://facebook360.fb.com

https://www.facebook.com/business/news

https://learn.fb.com

Co zrobić, aby starsze pokolenia traktowały Facebooka, czy Instagrama jako poważne narzędzie marketingowe? Jaki wykonać krok, aby współpraca między specjalistami z np. działów social media nie zaczynała się od tłumaczenia jak prawidłowo zarządzać zasobami, co to jest Pixel Facebooka, albo czym różni się „people reached” od „views”?Interfejsy narzędzi reklamowych stają się prostsze, przez co ich nauka wymaga coraz mniej czasu. Jednakże nie wystarczy nauczyć się logowania do Facebooka i publikacji postów, lub uruchamiania reklamy, aby móc nazwać się „specjalistą”, aby móc o sobie dumnie powiedzieć: „Jestem social media ninja”.Bycie marketingowcem lub specjalistą od marketingu to zdecydowanie coś więcej niż posiadanie czysto technicznych umiejętności publikacji wideo lub uruchomienia Facebook Live. To tygodnie, miesiące i lata spędzone na analizie danych z przeprowadzonych kampanii, to noce spędzone na dokształcaniu się, śledzeniu nowych trendów czy rozwiązań. Social media zmieniają się tak błyskawicznie, że nawet tygodniowy urlop powoduje, iż traci się wiele informacji na temat nowych możliwości, które później trzeba nadrobić.To właśnie na marketingowcu w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za rozwój i życie firmy lub klienta dla którego pracuje. Dynamiczny rozwój branży sprawia, że nieustannie musi się dokształcać i nigdy nie może powiedzieć, że nauczył się już wszystkiego i osiąść na laurach.Co uważam za podstawowy trend nie tylko 2019, ale każdego rozpoczynającego się roku? Szkolenia z zakresu własnej specjalizacji! Zatem jeżeli chcesz naprawdę być socjal media ninja, musisz nieustannie się szkolić. Branża rozwija się nie tylko pod względem nowych możliwości, ale również pod względem osób, które chcą w niej pracować. Niestety powszechna opinia, której po części jesteśmy sami sobie winni, jest taka, że nie trzeba potrafić wiele, bo drzwi są otwarte dla każdego.Od jakiegoś czasu obserwujemy ten problem w Catvertiser przy rekrutacji kolejnych pracowników. Niewiele z dziesiątek przeprowadzonych rozmów było merytorycznych i pozwalało podjąć decyzję o zatrudnieniu danej osoby. Z tego powodu postanowiliśmy, że od tego roku włączymy się w profesjonalizację branży social media i zaproponujemy własne autorskie szkolenie, opracowane na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia oraz obserwacji potrzeb branży. Ciekawe szkolenia znajdziesz również w Social Media Now, Socjomania, u Artura Jabłońskiego czy Dagmary Pakulskiej.Poniżej garść przydatnych linków do miejsc, w których warto szukać specjalistycznej wiedzy:Na koniec warto jeszcze raz powtórzyć, że jeżeli chcesz nazywać się specjalistą social media, nie możesz przestać się uczyć i śledzić branżowych nowości.