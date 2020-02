10.02.2020 Marketing i PR

Przepis na skuteczną kampanię DOOH

Diana Polska-Pękala, Marketing & PR Manager w MyLED

Kreatywna i skuteczna, docierająca do szerokiej grupy odbiorców w wybranym miejscu i czasie - taka właśnie powinna być kampania DOOH. Jak sprostać tym wymaganiom? Jak w pełni wykorzystać potencjał cyfrowej reklamy zewnętrznej?

fot. MyLED



Zaskocz i przyciągnij odbiorców

Masz kilka sekund żeby przyciągnąć uwagę odbiorców, dlatego też zrób to w zaskakujący sposób, np. poprzez zaangażowanie ich w tworzenie kreacji wyświetlanych na cyfrowym ekranie DOOH.



Jedną z tego typu kampanii już od 5 lat przeprowadza firma JCDecaux, dając uczniom z Edynburga szansę pokazania swoich projektów na cyfrowych ekranach outdoorowych. Kampania polega na zaprojektowaniu przez uczniów kartki świątecznej. Najciekawsze prace mają szansę rozbłysnąć na Princes Street. W tegorocznej edycji wyłoniono trzech laureatów, których prace można podziwiać na dziewięciu ekranach zlokalizowanych przy wiatach przystankowych przy jednej z głównych ulic handlowych w stolicy Szkocji.



Ile wiesz o swoich klientach? Wykorzystaj to!

Przykuj uwagę odbiorców, nawiązując do ich zainteresowań. Wyświetlaj komunikaty w miejscach o największym natężeniu ruchu, w momencie, kiedy odbiorcy najbardziej tego potrzebują. Jak to zrobić? Weź przykład ze Spotify. Serwis po raz kolejny przeprowadził kampanię “Wrapped”, w której stworzone kreacje ukazały niezwykłe upodobania muzyczne użytkowników.



REKLAMA



Ze spotów wyświetlanych w przestrzeni miejskiej można się dowiedzieć m.in. o rosnącej popularności piosenki „Friday” Rebekki Black, którą słuchacze najchętniej odtwarzają właśnie w piątki, a także o ogromnej popularności piosenki „All I Want for Christmas is You” Mariah Carey w okresie świątecznym.



Kampania „Wrapped” realizowana jest już od trzech lat. Działania reklamowe Spotify są prowadzone na 21 rynkach, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Japonii.



Zwiększ skalę dotarcia do odbiorców

Prowadzenie kampanii skierowanej do konkretnego odbiorcy może znacznie podnieść jej skuteczność. Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, jakie daje medium DOOH pozwala na kontekstowe kierowanie treści do danej grupy. Jedną z kampanii, która postanowiła przeprowadzić test na podniesienie jakości przekazu skierowanego do klientów była reklama najnowszego smartfona Samsung Galaxy S10. Sieć komórkowa Optus, chcąc promować nowy model telefonu wśród różnych grup demograficznych, przygotowała odmienne komunikaty dla: młodych kobiet, dojrzałych kobiet, młodych mężczyzn i dojrzałych mężczyzn oraz rodzin.



Test przeprowadzony na 10 ekranach wykazał większe zaangażowanie w odbiorze wyświetlanych kontekstowych treści wśród odbiorców reklamy DOOH o 65%

i wypadł znacznie lepiej w porównaniu do testu przeprowadzonego w sieci, gdzie zainteresowanie reklamowanym telefonem wśród odbiorców reklamy wzrosło zaledwie o 29%.

Strategia kontekstualizacji doprowadziła również do zwiększenia wydajności kampanii - 73% wszystkich odbiorców dostrzegło skierowany do nich komunikat.

Kampania DOOH działa - trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób umiejętnie wykorzystać możliwości tego medium. Cyfrowa reklama pozwala na realizację niepowtarzalnych, zapadających w pamięć i angażujących kampanii out-of-home. Masz kilka sekund żeby przyciągnąć uwagę odbiorców, dlatego też zrób to w zaskakujący sposób, np. poprzez zaangażowanie ich w tworzenie kreacji wyświetlanych na cyfrowym ekranie DOOH.Jedną z tego typu kampanii już od 5 lat przeprowadza firma JCDecaux, dając uczniom z Edynburga szansę pokazania swoich projektów na cyfrowych ekranach outdoorowych. Kampania polega na zaprojektowaniu przez uczniów kartki świątecznej. Najciekawsze prace mają szansę rozbłysnąć na Princes Street. W tegorocznej edycji wyłoniono trzech laureatów, których prace można podziwiać na dziewięciu ekranach zlokalizowanych przy wiatach przystankowych przy jednej z głównych ulic handlowych w stolicy Szkocji.Przykuj uwagę odbiorców, nawiązując do ich zainteresowań. Wyświetlaj komunikaty w miejscach o największym natężeniu ruchu, w momencie, kiedy odbiorcy najbardziej tego potrzebują. Jak to zrobić? Weź przykład ze Spotify. Serwis po raz kolejny przeprowadził kampanię “Wrapped”, w której stworzone kreacje ukazały niezwykłe upodobania muzyczne użytkowników.Ze spotów wyświetlanych w przestrzeni miejskiej można się dowiedzieć m.in. o rosnącej popularności piosenki „Friday” Rebekki Black, którą słuchacze najchętniej odtwarzają właśnie w piątki, a także o ogromnej popularności piosenki „All I Want for Christmas is You” Mariah Carey w okresie świątecznym.Kampania „Wrapped” realizowana jest już od trzech lat. Działania reklamowe Spotify są prowadzone na 21 rynkach, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Japonii.Prowadzenie kampanii skierowanej do konkretnego odbiorcy może znacznie podnieść jej skuteczność. Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, jakie daje medium DOOH pozwala na kontekstowe kierowanie treści do danej grupy. Jedną z kampanii, która postanowiła przeprowadzić test na podniesienie jakości przekazu skierowanego do klientów była reklama najnowszego smartfona Samsung Galaxy S10. Sieć komórkowa Optus, chcąc promować nowy model telefonu wśród różnych grup demograficznych, przygotowała odmienne komunikaty dla: młodych kobiet, dojrzałych kobiet, młodych mężczyzn i dojrzałych mężczyzn oraz rodzin.Kampania DOOH działa - trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób umiejętnie wykorzystać możliwości tego medium. Cyfrowa reklama pozwala na realizację niepowtarzalnych, zapadających w pamięć i angażujących kampanii out-of-home.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

MEC

Dotarcie do docelowej grupy klientów z wybraną marką czy też konkretnym produktem w zależności od przypadku może okazać się w praktyce dość trudnym zdaniem. Czy warto w takim układzie oszczędzać na kampanii, czy może lepiej powierzyć ją od razu najlepszym w swoim fachu? [artykuł sponsorowany]

Consulting`n more

Dbanie o dobry wizerunek firmy jest jednym z kluczowych zadań, jakie powinniśmy stawiać przed sobą, gdy decydujemy się wkroczyć na rynek. Dobrze, by nasi potencjalni klienci nie tylko rozpoznawali nasze logo, ale by nasza marka budziła w nich pozytywne skojarzenia, jak np. najwyższa jakość, profesjonalizm, terminowość. [artykuł sponsorowany]

BARD

Już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. To najszybciej rosnący sposób pozyskiwania nowych klientów przez firmy. Za trzy lata rynek marketingu influencerów na całym świecie może być warty nawet 10 miliardów dolarów - wynika z raportu "Analityka i monitoring influencerów", opracowanego przez Newspoint.

Karolina Matyska

Publikacje gościnne możesz śmiało włączyć do swojej strategii marketingowej, a nawet podpiąć pod działania PR-owe. Blogując gościnnie, nie wydajesz ani złotówki, a jedynym kosztem, który ponosisz jest twój czas.

Marta Bober

Content is King. Chyba każdy z nas słyszał chociaż raz w życiu to hasło. Ale co ono tak właściwie oznacza? I przede wszystkim, czy dalej jest aktualne, czy może odeszło już do lamusa? Marketing w końcu jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin.

Mariusz Maksymiuk

Sztuczna inteligencja umożliwia markom podejmowanie decyzji opartych na licznych danych. Jest to niezwykle skuteczne, gdyż pozwala na obranie skutecznej taktyki opartej na wyjątkowo dokładnym targetowaniu i optymalizacji.

BARD

Internetowe reklamy wielkoformatowe stanowią 14% polskiego rynku online - wynika z analiz firmy Gemius. To największy odsetek ze wszystkich badanych rynków. W zderzeniu z danymi o rosnącej popularności blokowania reklam - robi to w Polsce co trzeci internauta - pora postawić pytanie o ich przyszłość.

więcej w dziale: Marketing i PR