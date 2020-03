Przyszłość reklamy DOOH. Trendy i prognozy na rok 2020

9.03.2020 Marketing i PR

Diana Polska-Pękala, Marketing & PR Manager w MyLED

Medium DOOH z każdym rokiem zyskuje na wartości. Cyfrowa reklama zewnętrzna rozwija się według prognoz i powinna utrzymać w nadchodzących latach tendencję wzrostową. Co sprawia, że reklamodawcy coraz chętniej decydują się na rozpoczęcie kampanii na cyfrowych ekranach OOH? Komu reklama DOOH zawdzięcza swój sukces?

fot. MyLED

Jak wynika z raportu opublikowanego przez IGRZ, po zakończeniu trzeciego kwartału 2019, sprzedaż DOOH na polskim rynku wyniosła 42,3 mln zł i była wyższa o 16,5% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

Natomiast wyniki badań Warc z 2018 roku pokazują, że cyfrowy OOH będzie rósł w tempie 10,1% rocznie do 2021.

Wzrost liczby cyfrowych nośników OOH

Rozwój możliwości reklamy DOOH

Synergia kampanii DOOH z działaniami prowadzonymi w mediach społecznościowych

Średnio 4 na 10 ankietowanych (38%) stwierdziło, że obejrzana reklama OOH zachęciła ich do odwiedzenia strony promującej się marki na Facebooku lub opublikowaniu na tym portalu wpisu z oznaczeniem danej marki.

25% biorących udział w badaniu zdecydowało się na opublikowanie posta na temat obejrzanej kampanii na Instagramie.

Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczne. Rynek reklamy zewnętrznej z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej, zarówno pod względem ilości nośników jaką oferuje swoim klientom, jak i możliwości technologicznych, które pozwalają na realizację coraz odważniejszych pomysłów.Agencje reklamowe działające na polskim rynku w ubiegłym roku znacznie rozbudowały swoją ofertę poprzez dodawanie nowych lokalizacji ekranów, a tym samym zwiększanie liczby nośników opartych na najnowszych technologiach cyfrowych. Do rozwoju przyczyniła się m.in. agencja reklamowa Jet Line, która w drugiej połowie 2019 uruchomiła sieć nośników MORE (Miejskie Okna REklamowe) oferujących realizację oryginalnych, dynamicznych kampanii DOOH w najbardziej ruchliwych częściach Warszawy.Wtedy też reklamodawcy dostali do dyspozycji blisko 100 ekranów umieszczonych w witrynach sklepów, restauracji oraz punktach usługowych w stolicy. W niedalekiej przyszłości firma Jet Line planuje uruchomienie kolejnych ekranów w siedmiu kolejnych miastach Polski.Oprócz zyskania przez reklamodawców większej dowolności w doborze ekranów wykorzystywanych w kampanii, medium DOOH dało możliwość realizowania coraz ciekawszych i bardziej odważnych pomysłów, np. poprzez danie odbiorcom możliwości czynnego uczestnictwa w kreowaniu treści wyświetlanych na cyfrowych ekranach zewnętrznych.Coraz więcej agencji reklamowych działających na polskim rynku reklamy zewnętrznej, przy współtworzeniu kampanii dla klientów wzoruje się na zagranicznych realizacjach. Dobrym przykładem jest kampania zrealizowana w 2019 w Wielkiej Brytanii przez firmę BT – dostawcę usług telewizyjnych, Internetu i telefonii komórkowej – projekt organizacji „Beyond Limits” wspierającej osoby mające trudności w nauce.Przeprowadzona akcja reklamowa miała na celu zachęcenie najmłodszego pokolenia do zdobywania kwalifikacji w dziedzinie programowania. W tym celu firma Publicis • Poke stworzyła bezpieczną aplikację, która umożliwia dzieciom kreowanie wyglądu ich własnych awatarów, w tym doboru koloru włosów, oczu i skóry, kształtu twarzy, a także wyboru cech charakterystycznych, takich jak okulary czy nakrycia głowy. Realizacja DOOH dała dzieciom szansę poznania możliwości programowania. Dzięki stworzonej na potrzeby kampanii aplikacji, mieli oni możliwość zmiany kodu programistycznego, który pozwalał na odwzorowywanie ich własnego wizerunku.Realizacja przeprowadzona przez firmę BT to oryginalny sposób na wykorzystanie medium DOOH do zaangażowania najmłodszej publiczności. Kampanię stworzoną przez uczniów brytyjskich szkół miało szansę zauważyć ponad 270 tys. osób, którzy codziennie przechodzą przez Piccadilly Circus. Dzieci, dzięki dedykowanej aplikacji, mogły w bezpieczny sposób korzystać z tabletów, które umożliwiały im wprowadzanie w czasie rzeczywistym zmian w pisanym przez nich kodzie, a co za tym idzie na zmianę wyglądu ich osobistego awatara.Oprócz zwrócenia uwagi odbiorcy poprzez odpowiedni dobór nośników do kampanii oraz stworzenie ciekawego pomysłu na kampanię, liczy się również sposób w jaki reklamodawca wpłynie na zapamiętanie reklamy przez użytkownika. Świetnym rozwiązaniem pozwalającym wydłużyć kontakt z odbiorcą jest wzmocnienie przekazu poprzez wyświetlenie reklamy tego samego produktu lub usługi na urządzeniu mobilnym, np. w mediach społecznościowych. Synergia prowadzonych działań reklamowych (przeniesienie odbiorcy reklamy DOOH do sieci, w tym do wyszukiwarek i mediów społecznościowych) znacznie wpływa na osiągnięcie sukcesu przez reklamodawcę.Według raportu opublikowanego przez Facebook w 2019 roku, przy powszechnej popularności smartfonów, wysoka zauważalność reklam OOH w przestrzeni miejskiej idzie w parze z działaniami prowadzonymi w Internecie, także w mediach społecznościowych.Inwestycje poczynione przez firmy reklamowe na rozbudowę sieci nośników oraz rozwój możliwości technologicznych sprawiły, że cyfrowa reklama zewnętrzna wciąż zyskuje w oczach reklamodawców. Lepsze wykorzystanie potencjału nośników reklamowych bezpośrednio przekłada się na rosnącą sprzedaż tego medium. Cyfrowa reklama DOOH, w porównaniu do lat ubiegłych, wciąż ewoluuje, przez co staje się coraz bardziej skutecznym i chętniej wybieranym medium reklamowym.