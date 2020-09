Wirtualne ciężarówki dały sygnał do startu kampanii Złota Wstążka

7.09.2020 Marketing i PR

BARD

Trzy tysiące widzów przez dwa dni. Wyzwanie przejechania ciężarówką wokół Europy i gigantyczny Konwój Charytatywny z Wrocławia do Calais. Społeczność graczy Euro Truck Simulator 2 w ostatni weekend sierpnia ruszyła z pomocą małym pacjentom kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Podczas wydarzenia "Europejska Podróż Za Jeden Uśmiech" kierowcy wirtualnych ciężarówek zebrali 16 tysięcy złotych na leczenie dzieci chorych na raka. Partnerem wydarzenia był tygodnik Reporterzy.info.

fot. Kronos Gra

DARKOM Polska - RADOŚĆ

SzachMat - NADZIEJĘ

Coffee-Spedition - SIŁĘ

MTD Logistic - ZDROWIE

Panda Spedition - MIŁOŚĆ

LaidBack Truckers - HUMOR

AMBER-POL LOGISTICS - PRZYJAŹŃ

TransBED - MOC

KFK Logistics - SPOKÓJ

Quality Logistics - UŚMIECH

H&K-TRANS - WALKĘ

GTW Logistic - SZCZĘŚCIE

TRANSSPED -POLAND - MARZENIA

SUPPORT VIP - WIARĘ

CAPRICORNS - RATUNEK

Maximus Maximus Virtual Spedition - ZAUFANIE

King Of The Road - BUZIAKI

TruckersGo - ŻYCIE

P.H.U. ALMAR - ZABAWĘ

BBATS VS - JEDNOŚĆ

AliTrans - WOLNOŚĆ

Dream Team - WSPARCIE

Zamotani-Logistic - BOHATERÓW

REKLAMA



Fenedi Logistics

Przem-Trans.com

TIM SA

Mercedes Benz Grupa Wróbel

BBA Transport System

Trans Cargo

Reporterzy.info

portal Trans.info

Paweł Maliszewski, twórca youtubowego kanału Kronos Gra, postanowił wykorzystać popularność streamów, czyli internetowych transmisji na żywo z grania w gry komputerowe. Na swoim kanale zorganizował dwudniowe wydarzenie charytatywne. Stream "Europejska Podróż Za Jeden Uśmiech", w którym mógł wziąć udział każdy, kto gra w ETS2 albo lubi oglądać internetowe podróże ciężarówką po Europie.Cel był wyjątkowy. Podczas dwóch dni transmisji gracze i widzowie zbierali pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka w klinice onkologiczej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Wybór takiego właśnie celu nie był przypadkowy.- Zaczęło się od śmierci mojego dziadziusia, który zmarł z powodu raka. Widziałem jego ból, cierpienie. Widziałem jak gaśnie w oczach. Obiecałem mu, że w Jego imieniu zacznę pomagać tym którzy tej pomocy najbardziej potrzebują - tłumaczy Paweł "Kronos" Maliszewski. - Nie żałuję ani jednej chwili poświęconej dzieciaczkom, bo wiem że to co robię to robię w imieniu mojego dziadka i swoim.Pierwszego dnia Paweł, wspólnie z graczami z całej Polski podjął wyzwanie, aby przejechać wirtualną cieżarówką dookoła Europy. Transmisję z tego wyzwania oglądało na youtube ponad 1500 osób. Głównym wydarzeniem drugiej doby był Charytatywny Konwój, w którym udział wzięły 23 wirtualne spedycje, czyli firmy działające w świecie Euro Truck Simulator 2. Szlak z Wrocławia (gdzie mieści się klinika Przylądek Nadziei) do portu we francuskim Calais przejechało blisko 200 kierowców. Przejazd konwoju śledziło ponad 2000 widzów.Każda z zaproszonych firm przygotowała niespodziankę dla dzieci z kliniki, które śledziły wydarzenie przez internet. Do portu w Calais kierowca każdej wirtualnej spedycji przywiózł specjalny ładunek:- Było mnóstwo wzruszeń, emocji, uśmiechu, dobrej zabawy oraz pięknych widoków z tras wirtualnej Europy - podsumowuje Paweł Maliszewski. - Na sam koniec konwoju charytatywnego sam aż się rozpłakałem ze wzruszenia. To był niesamowity widok i ogromne przeżycie.- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Zaangażowanie społeczności graczy, wirtualnych kierowców Euro Truck Simulator, absolutnie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. To armia wspaniałych ludzi z ogromnymi sercami dla dzieci, które każdego dnia stawiają czoła groźnej chorobie - opowiada Bartłomiej Dwornik z Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", który przez dwa dni łączył się z uczestnikami streamu, rozmawiał z graczami i odpowiadał na pytania widzów. - Sam konwój to był prawdziwy majstersztyk logistyki i organizacji. Niejedna firma mogłaby się uczyć organizacji i koordynacji działań.Przez dwa dni wydarzenia uczestnicy i widzowie mogli wpłacać pieniądze na leczenie i opiekę nad dziećmi z kliniki Przylądek Nadziei na trzy sposoby:W sumie podczas "Europejskiej Podróży Za Jeden Uśmiech" udało się zebrać ponad 16 tysięcy złotych. Przeszło trzy razy tyle, ile planowali organizatorzy całego wydarzenia! Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nierefundowanych leków, finansowanie terapii oraz rehabilitacji dla pacjentów wrocławskiej kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei.W organizacji i przeprowadzeniu transmisji oraz licytacji pomogli partnerzy:**Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 30 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.