21.09.2020 Marketing i PR

RakReaton, czyli rekreacją w raka!

Izabela Sałamacha

Spacerujesz, biegasz, jeździsz na rowerze, a może uprawiasz nordic walking? Dołącz do wrześniowego wyzwania RakReaton i dołóż swoje kilometry, aby 100 000 złotych trafiło na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. To proste i nic nie kosztuje, a satysfakcja z pomagania gwarantowana.

ilustracja www.rakreaton.pl



W ramach Kampanii Złotej Wstążki rzucamy ogólnopolskie wyzwanie: Pokonajmy we wrześniu milion kilometrów, a 100 000 złotych trafi na leczenie dzieci chorych na nowotwory.



Udział w wyzwaniu rekreacyjnym na rzecz walki z rakiem umożliwia aplikacja Activy - pobierz

i wspieraj dzieci każdym pokonanym kilometrem:



- Dzieci chore na raka codziennie walczą o swoje zdrowie i życie, a razem z nimi także rodzice

i personel medyczny. Każdy z nich CODZIENNIE ma WYZWANIE. We wrześniu, w geście solidarności z nimi, zapraszamy do wspólnego pokonania miliona kilometrów. Biorąc udział w wyzwaniu, możesz przekazać swoje kilometry z dwóch rodzajów wysiłku fizycznego: biegu, do którego zaliczamy także spacery, jogging czy nordic walking, lub jazdy na rowerze - zaprasza do udziału w wyzwaniu Przemek Pohrybieniuk, prezes zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, pomysłodawcy Kampanii Złotej Wstążki i RakReatonu. - Gdy osiągniemy nasz cel, partnerzy RakReatonu przekażą 100 000 zł na leczenie dzieci w klinice Przylądek Nadziei. Wyzwanie może podjąć każdy. Liczymy na Ciebie!





Partnerami RakReatonu są: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy i Grupa IMPEL. Partnerem Technologicznym jest Activy.



JAK TO DZIAŁA?



Ściągasz aplikację Activy z Google Play lub AppStore, rejestrujesz się i 1 września dołączasz do otwartego wyzwania pod nazwą „RakReaton – ratujemy dzieci chore na raka”. Sam wybierasz rodzaj aktywności: może to być bieganie (spacer, jogging i nordic walking też się tutaj liczą!) i jazda na rowerze.

Możesz połączyć swoje konto z aplikacjami: Strava, Garmin Connect lub Polar Flow. Trasy będą zapisywane dopiero od momentu zsynchronizowania kont.

Ruszasz się, kiedy masz ochotę. Nigdzie nie deklarujesz swoich zamiarów, nikt nie będzie Cię sprawdzał, ale pamiętaj, że im więcej Twojej aktywności, tym lepszy wynik ogólnego wyzwania.

Jeśli chcesz, możesz dzielić się swoimi postępami z wyzwania w mediach społecznościowych, koniecznie dodając do wpisu #zlotawstazka i #rakreaton.

Możesz wpłacić „wpisowe” na konto Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Ten krok nie jest obowiązkowy, bo udział w wyzwaniu jest bezpłatny. To ma być zabawa ze świadomością, że w ten sposób wspierasz dzieci chore na nowotwory, ale będzie nam miło, jeśli dołożysz swoją cegiełkę w postaci dowolnej wpłaty.

Weź udział w wydarzeniu na Facebooku, w którym będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się w wyzwaniu i u uczestników.

Za udział w akcji otrzymasz dyplom.

Dołącz do RakReatonu w dowolnym czasie od 1 do 30 września. Podczas trwania wyzwania zaproś znajomych i rodzinę do wzięcia udziału razem z Tobą.

Szczegółowy regulamin RakReatonu dostępny na www.zlotawstazka.pl



O kampanii

Wrzesień to światowy miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, a symbolem jego obchodów jest złota wstążka, która nawiązuje do najcenniejszego kruszcu i reprezentuje największą wartość – zdrowie dzieci.



W W ramach Kampanii Złotej Wstążki rzucamy ogólnopolskie wyzwanie: Pokonajmy we wrześniu milion kilometrów, a 100 000 złotych trafi na leczenie dzieci chorych na nowotwory.Udział w wyzwaniu rekreacyjnym na rzecz walki z rakiem umożliwia aplikacja Activy - pobierzi wspieraj dzieci każdym pokonanym kilometrem: https://rakreaton.activy.app/pl/ - Dzieci chore na raka codziennie walczą o swoje zdrowie i życie, a razem z nimi także rodzicei personel medyczny. Każdy z nich CODZIENNIE ma WYZWANIE. We wrześniu, w geście solidarności z nimi, zapraszamy do wspólnego pokonania miliona kilometrów. Biorąc udział w wyzwaniu, możesz przekazać swoje kilometry z dwóch rodzajów wysiłku fizycznego: biegu, do którego zaliczamy także spacery, jogging czy nordic walking, lub jazdy na rowerze - zaprasza do udziału w wyzwaniu Przemek Pohrybieniuk, prezes zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, pomysłodawcy Kampanii Złotej Wstążki i RakReatonu. - Gdy osiągniemy nasz cel, partnerzy RakReatonu przekażą 100 000 zł na leczenie dzieci w klinice Przylądek Nadziei. Wyzwanie może podjąć każdy. Liczymy na Ciebie!Partnerami RakReatonu są: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy i Grupa IMPEL. Partnerem Technologicznym jest Activy.JAK TO DZIAŁA?Szczegółowy regulamin RakReatonu dostępny na www.rakreaton.pl Wrzesień to światowy miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, a symbolem jego obchodów jest złota wstążka, która nawiązuje do najcenniejszego kruszcu i reprezentuje największą wartość – zdrowie dzieci. Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” od niemal 30 lat wspieramy małych pacjentów, którzy stają do walki o zdrowie i życie. Wierzymy, że każde dziecko powinno mieć realną szansę na wyzdrowienie i możliwie szybki powrót do szczęśliwego dzieciństwa. Z tego powodu zainicjowaliśmy Kampanię Złotej Wstążki. Chcemy zwiększyć świadomość onkologii dziecięcej w całej Polsce i zaangażować jak najwięcej osób, firm i instytucji we wsparcie skutecznego leczenia dzieci chorych na nowotwory.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Katarzyna Sadło

Kluczem do sukcesu na rynku wideo jest storytelling, bo tylko 5 proc. widzów pamięta statystyki, za to aż 65 proc. historię. Co zrobić, by zainteresować widzów w czasach, kiedy co sekundę powstaje 211 milionów filmów? Odpowiedzi szukali uczestnicy festiwalu komunikacji interaktywnej Filmteractive.

Katarzyna Sadło

Jak wynika z badania Wideo mobile 2016, aż 41 proc. ankietowanych deklaruje, że ogląda materiały wideo online na smartfonie bądź tablecie. Wśród nich 62 proc. robi to codziennie. Popularność filmów wykorzystuje branża marketingowa i reklamowa, dla których jest to jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się formatów digital.

BARD

Co trzeci Polak dostaje codziennie od 10 do 20 e-maili promocyjnych, a ponad połowa co najmniej 10 - wynika z badania Redlink. Aby mail wyróżnił się wśród konkurencji i został odczytany przez odbiorcę, kluczowe są trzy czynniki, na które adresaci zwracają największą uwagę.

Gemius

We wrześniu polskim internautom korzystającym z komputerów osobistych i laptopów wyemitowano ponad 30 mld reklam – to średnio 1,3 tys. na jednego użytkownika sieci. 52 proc. tych kreacji zostało wyświetlonych w polu widzenia internauty i były tam widoczne przez średnio 11 sekund.

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Gdzie szukać wiarygodnych informacji o suplementach diety i jak odróżnić rzetelną informację od reklamy? Odpowiedź na to pytanie okazuje się dosyć trudna. Mało tego. Pojawiają się dodatkowe wątpliwości.

pioka.pl

Reklama poprzez różnego rodzaju gadżety, przedmioty codziennego użytku czy też artykuły biurowe może być interesująca zarówno dla mniejszych jak i większych przedsiębiorstw. Dodatkowo, porównując ją do innych możliwości - nie jest ona aż tak droga. [artykuł sponsorowany]

Aneta Świderska

Co należy zrobić, żeby witryna była jak najlepiej widoczna w Google? Jakie działania SEO wpisać w stały element działań marketingowych? Istnieje szereg działań, które pozwolą skutecznie pozycjonować się na istotne z puntu wyszukiwania frazy.

więcej w dziale: Marketing i PR