Więcej kampanii, mniej wydatków. AdReport o reklamie online 3Q2020

Tomasz Cirmirakis, Ströer Media

W trzecim kwartale 2020 liczba kampanii emitowanych w internecie wzrosła o 18 proc., ale ich estymowana wartość spadła o 29 proc. względem ubiegłego roku – wynika z analizy systemu monitoringu reklamy online AdReport. Oznacza to, że rynek ustabilizował się w III kwartale po wiosennym lockdownie i gwałtownych spadkach, ale budżety reklamowe są ciągle znacząco niższe niż przed rokiem.





To 17 proc. więcej niż w ubiegłym roku, kiedy system odnotował 12 038 akcji.

Znacząco spadły jednak estymowane wydatki na kampanie - z 348 milionów PLN na 249 milionów PLN.

Różnica ta najbardziej widoczna jest na przykładzie danych z września, kiedy wyemitowano aż 38 proc. więcej kampanii niż przed rokiem, a jednocześnie aż o 34 proc. zmniejszyła się łączna estymowana kwota wydatków.



źródło: AdReport



źródło: AdReport



- Wiosnenny lockdown, a potem proces „odmrażania” gospodarki trwał prawie do wakacji, które z reguły są okresem lekkiego spowolnienia w branży. Dlatego reklamodawcy czekali z realizowaniem kampanii aż do września. Analizując nasze dane można zauważyć, że marketingowcy nie zrezygnowali z działań reklamowych i komunikacyjnych, ale mocno zmniejszyli budżety, zachowując ostrożność przed IV kwartałem – mówi Marcin Popiel, Business Development Manager AdReport.



Analiza zmiany wysokości estymowanych wydatków w poszczególnych kategoriach wskazuje, że w III kwartale mniejszy od średniej spadek zanotowano w takich branżach jak:



handel (-22 proc.),

żywność (-27 proc.),

motoryzacja (-27 proc.).

Spadki powyżej średniej dla rynku można zauważyć np. w kategorii



czas wolny (-38 proc.),

usługi dla biznesu (-51 proc.)

nieruchomości i usługi budowlane (-75 proc.).

źródło: AdReport



- Te dane nie zaskakują. Widzimy, że wśród branż narażonych w najmniejszym stopniu na wpływ pandemii są sektory towarów najbardziej niezbędnych – żywność, FMCG. Natomiast działalności związane z usługami dla biznesu czy spędzaniem wolnego czasu mocniej ograniczyły wydatki – dodaje Marcin Popiel.



Dane AdReporta pokazują też jak zmiany wynikające z epidemii Covid-19 wpływały na liczbę kampanii na przestrzeni całego roku.



– W przeciwieństwie do ubiegłych lat, gdy liczba kampanii w poszczególnych miesiącach zmieniała się nieznacznie (chociaż dało się zauważyć pewną fluktuację związaną z naturalną sezonowością branży), w tym roku widzimy znaczące wzrosty i spadki. Jeszcze mocniej zmiany można zauważyć na wykresie, prezentującym zmiany liczby kampanii w wybranych kategoriach – zauważa analityk AdReport.



źródło: AdReport

źródło: AdReport



