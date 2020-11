Audiomarketing i programmatic audio. Targetowanie reklam radiowych

30.11.2020

Bartosz Sosnówka

Osobista forma kontaktu z użytkownikiem i reklamy odporne na Adblocka. To największe atuty przekazów marketingowych emitowanych w stacjach radiowych online, podcastach i innych treściach opartych na audio w internecie. Co więcej, według światowych badań aż 80% słuchaczy podcastów akceptuje reklamy, a 60% z nich kupuje pod wpływem usłyszanych komunikatów.

Kampanie programatyczne pozwalają lokalnym markom kształtować przekaz reklamowy w dobie wąsko sprofilowanych stacji internetowych. Podejmowane działania są efektem coraz większego zainteresowania podcastami i audycjami radiowymi emitowanymi w Internecie.Specyfiką tego typu kampanii jest możliwość bardzo dokładnego określenia profilu odbiorcy. Programmatic audio pozwala ustawić reklamy na przykład według kryterium płci, wieku, lokalizacji czy zainteresowań. Dzięki temu, właściciel lokalnej kwiaciarni czy dealer samochodowy może reklamować się w ogólnopolskiej stacji radiowej, docierając do potencjalnych klientów, którzy znajdują się w okolicy jego firmy. Dla stacji radiowej jest to dodatkowe źródło dochodu, które może być właściwym sposobem na pokrycie kosztów inwestycji w rozwój radia w Internecie.Jak to wszystko działa? Posłużmy się przykładem. Jeśli słuchacz korzysta z określonej stacji radiowej za pomocą tradycyjnego odbiornika w samochodzie lub ustawionego na komodzie w domu i jednocześnie będzie słuchać tych treści z aplikacji uruchomionej przez jego ulubioną stację radiową, to usłyszy różne bloki reklamowe. Reklamy w aplikacji będą dopasowane bezpośrednio do jego profilu i zainteresowań. System „podmienia” reklamy w sposób całkowicie niezauważalny dla słuchacza.Oprogramowanie rozpoznaje, kiedy rozpoczyna się blok reklamowy i układa reklamy zgodnie z „zadanym” wcześniej profilem użytkownika. Skuteczność sięga w tym przypadku 99,5%. Dedykowany algorytm uczy się, w jaki sposób poszczególne stacje radiowe miksują dżingle reklamowe, dlatego przejście bloków reklamowych jest płynne. Słuchacz nie ma świadomości, że reklamy zostały podmienione.- Na zagranicznym, bardziej doświadczonym rynku, sprzedaż reklam odbywa się już w pełni automatycznie, a także na zasadzie bidowania stawki za emisję reklamy. O skuteczności takich działań świadczy fakt, że według światowych badań 80% słuchaczy podcastów akceptuje reklamy - mówi Michał Marcinik, prezes AdTonos, platformy specjalizującej się w audiomarketingu. - Ponad 60% z nich kupuje po wysłuchaniu reklamy w trakcie podcastu. Gdy dodamy do tego „odporność” na systemy blokujące, otrzymujemy skuteczny sposób prezentowania swoich produktów i usługReklamy programatyczne w segmencie audio sprawdzają się w każdej branży, choć doświadczenie AdTonos pokazuje, że szczególnie dobre wyniki osiągane są przez kampanie przygotowywane dla klientów działających głównie w sektorach:Powodem takiej skuteczności jest możliwość bardzo dokładnego określenia grupy docelowej. Jest to możliwe, ponieważ operatorzy audiomarketingu mają do dyspozycji ogromną bazę kategorii, do których przydzielany jest odbiorca reklamy.