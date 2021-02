15.02.2021 Marketing i PR

60 procent Polaków subskrybuje newslettery. Raport ExpertSender

Karolina Krzeska, Rocket Science

31 proc. ankietowanych posiada tylko jedną, prywatną skrzynkę e-mailową. Z e-maili chętnie korzysta e-commerce. Oferty, które badani dostają e-mailowo, prawie połowa badanych czyta kilka razy dziennie. Dla 53 proc. oferty przesyłane e-mailem są spamem. Aż 48 proc. osób nie otwiera wiadomości z folderu SPAM.

Obecnie w Polsce jest 28,2 mln internautów, którzy korzystają z e-maili. Tak wynika z raportu „Jakie e-maile chcą otrzymywać od Ciebie klienci w 2021 roku?” przygotowanego przez ExpertSender.



E-mail jest najwygodniejszym, najtańszym i najlepiej konwertującym kanałem zarówno do pozyskiwania nowych, jak i utrzymywania istniejących klientów. A jego wydajność w 2021 roku – drugim roku pandemicznych obostrzeń, w którym wiele firm zmuszona będzie ograniczyć marketingowe wydatki – będzie wręcz podwójnie atrakcyjna - mówi Krzysztof Jarecki, CEO ExpertSender.



E-mailowe realia

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ExpertSender



Aż 2/3 Polaków korzysta z więcej niż jednego prywatnego adresu e-mail.

Ponad 40 proc. osób ankietowanych ma dwa, 31 proc. jedno, a 26 proc. od trzech do pięciu kont e-mailowych.

Prawie 2 proc. osób ma ponad 6 e-maili.

47 proc. badanych kilka razy dziennie czyta oferty przesyłane na e-maila.

27 proc. robi to raz dziennie.

Tylko 4 proc. nie robi tego wcale.

Ponad 60 proc. ankietowanych subskrybuje newslettery, a 70 proc. wie, że na ich e-maile trafiają oferty specjalne, których mogą nie spotkać w żadnym innym miejscu. Warto też zauważyć, że na współczynnik otwarć ogromny wpływ ma temat wiadomości - aż 79 proc. stwierdziło, że on determinuje otwarcie e-wiadomości.



Lubiane wiadomości e-mail

Według raportu, aż 76 proc. ankietowanych chciałoby odbierać tylko oferty, które ich interesują. Ponad 1/3 proc. badanych twierdzi, że odkąd ogłoszono pandemię, korzystają z ofert przesyłanych e-mailem częściej niż przedtem. Co ciekawe, jeśli niechciana wiadomość e-mail trafi do spamu, wtedy otwiera ją aż ponad połowa osób.



86 proc. wie, że treść e-maila, którego otrzymuje, może być dopasowana do ich preferencji.

61 proc. znacznie chętniej czyta takie wiadomości.

Mimo to ankietowanym zdarza się anulować subskrypcję newslettera. Potwierdziło to 64 proc. osób, a 88 proc. osób wie, że ma do tego prawo.

E-mail stał się codzienną intymną relacją marki z klientem, który świadomie angażuje się w przesyłane treści i zna korzyści związane z kierowaną do niego komunikacją. Według badania, aż 77 proc. osób otrzymuje maile od swoich ulubionych marek. Daje to ogromne możliwości - podsumowuje Krzysztof Jarecki, CEO ExpertSender



