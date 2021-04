Kobiety w PR. Raport Związku Firm Public Relations

22.03.2021 Rynek medialny

Zarządy z przewagą kobiet stanowią w Polsce 12%. Jest to wartość dwukrotnie większa w porównaniu do wyników, jakie opublikowano w raporcie „Global Women in PR – Annual Index 2020”. Większość badanych uważa, że udział kobiet w zarządach zwiększa kreatywność firmy oraz pomaga zwiększyć jej produktywność.

Związek Firm Public Relations wraz z firmą badawczą OpinionWay zrealizował badanie, którego celem było zidentyfikowanie problemów i barier, jakie napotykają kobiety pracujące w branży PR.- Branża PR stereotypowo może być postrzegana jako „kobieca”, jednak do tej pory brakowało analiz mówiących o tym, czy jest to branża równych szans, jeśli chodzi o dostęp kobiet do wyższych stanowisk. Raport, jako pionierskie badanie analizujące ten obszar, ma więc dużą wartość, przynosząc jednocześnie wiele ciekawych wniosków w odniesieniu do światowego badania Global Women in PR – wskazuje Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR.Branża PR już od dawna cechowała się elastycznością pracy. Aż 70 % specjalistów zadeklarowało, że przed pandemią wywołaną COVID-19 pracowało elastycznie i ten model został oceniony pozytywnie.Praca zdalna, elastyczny czas pracy oraz możliwość szkoleń to trzy najpopularniejsze rozwiązania istniejące w polskich firmach. Natomiast wśród najbardziej pożądanych rozwiązań znalazła się także premia za wydajność pracy, wskazana przez 67% badanych.W raporcie, w kontekście awansowania zaprezentowano bariery, które najczęściej uniemożliwiają kobietom zdobycie wyższych stanowisk. Opieka nad dziećmi i bliskimi to najczęściej wskazywany powód utrudniający awans. Kolejne, często wskazywane przeszkody to brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na wyższych stanowiskach oraz brak przejrzystości w procesie rekrutacji i awansowaniu.- Raport „Kobiety w PR” daje nie tylko kompleksową wiedzę o pozycji kobiet w branży PR w naszym kraju, ale mówi też o barierach dla rozwoju kobiecych karier na tle globalnych wyników. Jedną z kluczowych, a jednocześnie uniwersalnie wskazywanych, barier dla rozwoju karier jest opieka nad dziećmi i bliskimi. Trzeba jednak przyjrzeć się różnicom w polskich i globalnych wynikach w tym obszarze, bo wiele mówią o wzorcach płci w naszej kulturze - mówi Piotr Sztabiński, Business Development Director, OpinionWay.54% specjalistów PR wskazało, że opieka nad dziećmi w gospodarstwie domowym jest po stronie kobiet, a 33% dzieli opiekę z partnerem. Zdaniem 52% badanych konieczność opieki nad dziećmi ma negatywny wpływ na karierę zawodową, zaś 62% respondentów (dwa razy więcej niż na świecie) zadeklarowało, że musiało pracować dłużej przez konieczność opieki nad kimś bliskim.– Model „matki Polki” nadal realnie funkcjonuje w rodzinnej praktyce. Ponad połowa polskich specjalistek PR przyznaje, że jest główną odpowiedzialną osobą za wychowanie dzieci, podczas gdy globalnie ten odsetek jest o przeszło 10 punktów procentowych niższy. Partnerzy, mężowie kobiet pracujących w PR, jako osoby głównie odpowiedzialne za wychowanie dzieci w globalnym badaniu są wskazywani przez co dwudziestą specjalistkę PR, w Polsce – przez ani jedną. Podobną różnicę obserwujemy w przypadku urlopów tacierzyńskich. Globalnie, odsetek osób wskazujących taką możliwość w firmie, w której pracują jest przeszło dwa razy wyższy niż w Polsce. Widać więc, że zmiany w zawodowej pozycji kobiet w naszym kraju, ale także w branży PR, zachodzą powoli i pozostają w relacji z wzorcami kulturowymi – dodaje Piotr Sztabiński.31% ankietowanych stwierdziło, że istnieją różnice w wynagrodzeniach na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla na korzyść mężczyzn. Jedynie 5% pracodawców (na świecie 14%) ujawnia różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn w swoich firmach.Jak podsumowuje Agnieszka Bacińska – W wymiarze praktycznym polski rynek PR wypada naprawdę nieźle, ponieważ zarządy składające się w większości z mężczyzn stanowią u nas 43 proc., a na świecie aż 63 proc. Jednocześnie zarządy kobiece to w Polsce 12 proc., a na świecie połowa mniej. W wymiarze regulacyjnym mamy już jednak trochę do nadrobienia: obowiązywanie firmowych zasad dotyczących równości płci deklaruje w Polsce 38 proc. badanych, a na świecie 52 proc. Obowiązki opiekuńcze wszędzie postrzegane są jako główna bariera utrudniająca awans. To dla nas jasne wskazanie, w jakim obszarze potrzeba szukać rozwiązań.Badanie „Kobiety w PR” przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2021 roku wśród pracowników branży PR, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zebrano 167 odpowiedzi. Wykorzystano kwestionariusz przygotowany przez firmę Opinium na zlecenie Global Women in PR (GWPR).Badanie GWPR zrealizowano w roku 2020 na próbie 378 specjalistów z branży PR z całego świata (z pominięciem Polski) i to badanie stanowi punkt odniesienia dla lokalnych, polskich wyników.