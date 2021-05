Content marketing w Polsce w roku 2020. Raport AdReport

10.05.2021 Rynek medialny

Tomasz Cirmirakis, Ströer Media

Według danych systemu monitoringu reklamy online w poprzednim roku zrealizowano ponad 11 tysięcy działań o charakterze content marketingowym. Najwięcej, bo prawie 3 tysiące na stronach Grupy RAS Polska.

Content marketing jest coraz ważniejszym elementem aktywności marek w Internecie – wynika z opracowania AdReporta na temat wykorzystywania działań contentowych w 2020 roku. Pomimo pandemii, która negatywnie wpłynęła na rynek reklamowy zwłaszcza w I i II kwartale, w ubiegłym roku zrealizowano w polskim Internecie ponad 11 tysięcy kampanii o „contentowym” charakterze.Zdecydowanie najwięcej, ponad 39 proc. projektów pojawiło się w IV kwartale. Najpopularniejszą formą działań, wykorzystywaną w ponad 56 proc. przypadków, była akcja partnerska (treść oznaczona na stronach wydawcy jako materiał powstały we współpracy marką) i artykuł sponsorowany (czyli treść oznaczona na stronach wydawcy jako sponsorowana) – 24 proc. Rzadziej marketingowcy decydowali się na działania typu content commerce (16 proc.) i sekcje specjalne (czyli strony przygotowane przez Wydawcę na potrzeby kampanii) – 2,3 proc.- Artykuły sponsorowane i partnerskie to najprostsze w przygotowaniu i najbardziej podstawowe formy aktywności content marketingowych. Dlatego też są najcześciej wykorzystywane. Jednak Sekcje Specjalne, czyli rozbudowane akcje, w których marki współpracują bliżej z Wydawcą, są coraz bardziej popularne. Jesteśmy pewni, że w kolejnym raporcie ich udział będzie większy – mówi Marcin Popiel, Business Development Manager, AdReport.Z danych AdReport wynika, że liderem wśród wydawców pod względem liczby realizowanych akcji contentowych jest RAS Polska, który zrealizował 2920 wszystkich działań. Znaczący udział mialy również serwisy z Grupy Gazeta.pl i Grupy Wirtualna Polska.- Analizując dane zauważyliśmy, że poszczególni wydawcy specjalizują się w różnych formach współpracy oraz segmentach rynku. Np. zdecydowanie najwięcej realizacji w kategorii „sekcje specjalne” odnotowano w serwisach Grupy WP. Wynikać to może z faktu, że akcje są przeprowadzane w dużej mierze na przygotowanym przez redakcję szablonie, w którym wprowadzane są nieznaczne zmiany. Dostrzegliśmy także, że specjalistami w branży telekomunikacji jest RAS Polska, motoryzacja to domena Grupy WP, a w segmencie moda liderem jest Gazeta.pl. – mówi Marcin Popiel.Pełny raport, zawierający szersze informacje statystyczne, analizę najciekawszych case’ów z ubiegłego roku oraz opinie klientów AdReporta nt. Content Marketingu można pobrać za darmo ze strony AdReport.pl ***AdReport to system monitoringu reklamy display w polskim internecie. Badanie obejmuje wszystkie formy reklamy display, mobile, video, mailingi oraz działania content marketingowe prowadzone na ponad 5 000 największych i najważniejszych polskich witrynach oraz portalach internetowych. System rejestruje codziennie nawet kilkaset nowych kampanii reklamowych. AdReport to również baza ponad 650 000 plików, kreacji reklamowych oraz dokumentujących emisję zrzutów ekranu. AdReport jest częścią spółki Ströer Media.