Podcasty w Polsce. Kim jest statystyczny, polski słuchacz

26.07.2021 Rynek medialny

Agata Staniszewska

Audycje internetowe na żądanie docierają równomiernie do kobiet i mężczyzn, a przy tym są słuchane przez osoby wykształcone - 90% z nich posiada co najmniej wykształcenie średnie, a 47% ma dyplom wyższej uczelni. o kolejne wnioski z drugiej edycji najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory.

Tandem Media, „Słuchacz podcastów w Polsce”

Aż 57% to osoby w wieku 35+.

Najliczniejszą grupę stanowią odbiorcy mający od 25 do 34 lat - 25%, a kolejną - w wieku 35-44 lata - 24%.

Najwięcej odbiorców tego medium mieszka na wsi - 34%, a 33% w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Aż 47% badanych osób ma wyższe wykształcenie.

REKLAMA



46% słuchaczy podcastów poleca dany cykl lub odcinek znajomym,

21% badanych udostępnia audycje w mediach społecznościowych.

Prawie połowa odbiorców wykorzystuje informacje zdobyte dzięki nim w rozmowach, a niemal jedna czwarta w pracy.

REKLAMA



Aż 21% to osoby decyzyjne w swoich miejscach pracy,

26% dysponuje dochodem w wysokości min. 4 tys. zł (zarobki netto na osobę).

Raport z badania Tandem Media „Słuchacz podcastów w Polsce”, zrealizowanego z Publicis Groupe w listopadzie 2020, przyniósł wiele ważnych informacji na temat osób korzystających z oferty podcastowej w Polsce. Przede wszystkim potwierdził, że jej zasięg w naszym kraju rośnie - w 2020 r. wyniósł 31%, co oznacza, że podcastów słucha już niemal co trzeci internauta, czyli prawie 9 milionów osób!Kim są słuchacze podcastów?- Podcasty, choć nadal są młodym medium w Polsce, bardzo szybko upowszechniają się w naszym kraju - m.in. w związku z ogromną popularnością internetu i dynamiczną digitalizacją wielu dziedzin życia, jeszcze przyspieszoną przez pandemię. Ponad jedna trzecia internautów ankietowanych przez nas o interesujących ich tytułach podcastowych dowiaduje się z mediów społecznościowych. Spora grupa dociera do nich dzięki obserwowanym twórcom internetowym, np. vlogerom, albo dzięki poleceniom bliskich - znajomych czy rodziny - mówi Michał Dobrzański, dyrektor działu analiz i wsparcia biznesu Tandem Media.O słuchanych przez siebie podcastach polscy internauci chętnie przekazują informacje innym:Dodatkowo z analizy Tandem Media płyną ważne informacje dotyczące zdolności zakupowej i decyzyjności słuchaczy podcastów:To bardzo atrakcyjna grupa nie tylko dla twórców podcastów, ale i reklamodawców, którzy coraz bardziej interesują się rozwiązaniami promocyjnymi związanymi z tym medium. Tym bardziej, że większość badanych deklarowała już kontakt z tego typu reklamą – aż 69% akceptuje ją w postaci cyklu lub odcinka sponsorowanego, a 68% - rekomendacji konkretnej marki przekazywanej przez twórcę audycji.Badanie zaprojektowane przez brokera Tandem Media wykonało Publicis Groupe w listopadzie 2020 r. Respondenci to internauci, w wieku powyżej 15 lat (raport „Słuchacz podcastów w Polsce”, N=6365; CAWI, Tandem Media/Publicis Groupe).