Radio, streaming i podcasty. Jak słuchają Polacy według Total Audio 2024

17.02.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Treści audio są codziennym towarzyszem Polaków. Według badania Total Audio 2024, zrealizowanego przez Adres:Media na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, aż 90% badanych przynajmniej raz w tygodniu sięga po treści dźwiękowe, a 80% robi to codziennie. Średni czas słuchania wynosi prawie pięć godzin dziennie.

ilustracja: bing.com/create

Format treści audio Udział w czasie słuchania Radio 51% Muzyka w streamingu wideo 17% Streaming audio 14% Podcasty 7% Audiobooki 3% Zapisane pliki muzyczne 3%

Smartfon rządzi, ale radioodbiorniki nadal w użyciu

Podcasty popularne, radiu ufamy najbardziej

Radio uzyskało najwyższą ocenę – 45% badanych przyznało mu notę od 7 do 10.

Dla porównania, YouTube cieszy się wysokim zaufaniem wśród 35% respondentów,

telewizja budzi zaufanie jedynie u 31% odbiorców,

a TikTok znalazł się na końcu zestawienia z wynikiem 16%.

Gdzie i kiedy słuchamy treści audio?

w domu,

w samochodzie

oraz w pracy.

Demografia słuchaczy, czyli kto słucha radia

Stacja radiowa 15 - 29 lat 30 - 49 lat 65+ RMF FM 15,4% 20,5% 11,4% Radio ZET 7,2% 11,7% 8,7% Eska 10,6% 7,2% 1,1% Jedynka PR 0,8% 1,9% 8,6% Radio Maryja 0,0% 1,2% 4,5% TOK FM 2,4% 4,7% 1,8% Radio WAWA 4,1% 2,6% 0,5% Chillizet 3,8% 2,1% 0,3% Polskie Radio 24 1,2% 1,6% 3,2%

Nawyki słuchaczy radia w Europie

82% Europejczyków słuchało radia co tydzień w 2023 roku.

73% młodych Europejczyków (15-24 lata) słuchało radia co tydzień.

W porównaniu do 2018 roku zasięg radia spadł o 3,6 pp wśród ogółu odbiorców.

W grupie młodzieżowej spadek wyniósł 7,6 pp w ciągu pięciu lat.

Najpopularniejszym medium audio pozostaje radio, które stanowi 51% całkowitego czasu słuchania. Streaming muzyki w serwisach wideo, takich jak YouTube, odpowiada za 17% czasu, a serwisy streamingowe audio, takie jak Spotify czy Tidal, zajmują 14%. Podcasty, choć dynamicznie rosną, mają udział na poziomie 7%.Warto przyjrzeć się dokładniej danym dotyczącym udziału różnych formatów:Choć radio wciąż dominuje, streaming zyskuje popularność, zwłaszcza wśród młodszych słuchaczy. Jak podkreślają autorzy badania Total Audio 2024, w grupie wiekowej 15–24 lata to właśnie serwisy streamingowe stanowią główne źródło treści audio.Wybór urządzenia do słuchania odgrywa kluczową rolę w konsumpcji treści audio. Jak pokazują wyniki raportu, smartfon jest najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do słuchania dźwięku – korzysta z niego 65% badanych, a wśród osób w wieku 15–24 lata odsetek ten sięga aż 90%.Tradycyjne radioodbiorniki wciąż mają silną pozycję – 71% słuchaczy deklaruje ich używanie. Wiele osób korzysta jednak z kilku urządzeń, w zależności od sytuacji i miejsca, w którym się znajdują.Z badania Total Audio 2024 agencji Adres:Media i Komitetu Badań Radiowych wynika, że co trzeci Polak przynajmniej raz w tygodniu słucha podcastów, a ich słuchalność wzrosła o 7 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podcasty cieszą się szczególnie dużą popularnością wśród najmłodszych słuchaczy – osoby w wieku 15–19 lat sięgają po nie znacznie częściej niż inne grupy wiekowe. Rosnące zainteresowanie tą formą treści to szansa dla twórców i reklamodawców.Zaufanie do różnych mediów to istotny wskaźnik, który wpływa na wybory odbiorców. W badaniu Total Audio 2024 zapytano respondentów o ocenę różnych mediów w dziesięciostopniowej skali.Kontekst słuchania treści audio jest równie istotny, co wybór medium. Wyniki badania Total Audio 2024 pokazują, że Polacy najczęściej słuchają radia, muzyki i podcastów w trzech głównych miejscach:Każde z tych środowisk sprzyja innym formom konsumpcji dźwięku. W domowym zaciszu dominują streaming i podcasty, które można dopasować do własnych preferencji. W samochodzie króluje radio, głównie ze względu na wygodę – kierowcy nie muszą wybierać utworów ani przełączać między aplikacjami. Natomiast w pracy popularne są zarówno tradycyjne stacje radiowe, jak i playlisty ze streamingu, które pozwalają na słuchanie w tle bez konieczności aktywnego wyboru treści.Słuchanie audio zmienia się również w zależności od pory dnia.największą popularnością cieszy się radio, które dla wielu osób jest pierwszym źródłem informacji i rozrywki po przebudzeniu. W tym czasie najczęściej towarzyszy ono słuchaczom w domu, podczas przygotowań do pracy i szkoły, a także w drodze do pracy – szczególnie w samochodzie.na znaczeniu zyskują treści dostępne w streamingu audio i wideo, ponieważ słuchacze mają więcej czasu na wybór konkretnych utworów, playlist czy podcastów. Radio nadal pozostaje obecne, ale jego udział w rynku słuchania wyraźnie się zmniejsza, ustępując miejsca bardziej spersonalizowanym treściom.Badanie „Audio Track” Krajowego Instytutu Mediów pokazuje z kolei, że słuchalność radia różni się w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Mężczyźni częściej wybierają RMF FM (19,8%) niż kobiety (15,5%), co można tłumaczyć dominującym formatem informacyjno-muzycznym tej stacji. Eska zaś przyciąga młodszych słuchaczy – aż 10,6% osób w wieku 15–29 lat deklaruje jej regularne słuchanie.W grupie wiekowej 65+ największym zainteresowaniem cieszy się Jedynka Polskiego Radia (8,6%) oraz Radio Maryja (4,5%). Starsi odbiorcy doceniają tradycyjny charakter tych stacji oraz ich nastawienie na treści edukacyjne i religijne.Zasięg dzienny stacji wśród wybranych grup wiekowych:Analiza geograficzna wskazuje, że słuchacze z dużych miast częściej wybierają stacje komercyjne, takie jak RMF FM i Radio ZET. Na wsiach większą popularnością cieszy się Radio Maryja, które dociera do odbiorców w mniejszych społecznościach.Mimo zmian w nawykach odbiorców, radio wciąż dociera do ogromnej części społeczeństwa na całym Starym Kontynencie. Jak wynika z raportu Europejskiej Unii Nadawców "Audience Trends: Radio 2024" w 2023 roku co tydzień słuchało go 82,4% Europejczyków. To o 3,6 punktu procentowego mniej niż pięć lat wcześniej, ale identycznie jak w 2022 roku. Spadek wyhamował, ale wciąż istnieją wyraźne różnice międzypokoleniowe.Młodzież jest trudniejsza do przyciągnięcia przed radioodbiorniki. W 2023 roku zasięg radia wśród osób w wieku 15-24 lat wynosił 72,9%. To o 7,6 punktu procentowego mniej niż pięć lat wcześniej, ale – co ciekawe – o 0,3 punktu więcej niż w 2022 roku.Główną przyczyną tego trendu jest wzrost popularności platform cyfrowych i nowych formatów treści dźwiękowych w całej Europie. Radio, choć wciąż powszechne, musi konkurować z podcastami, serwisami streamingowymi i mediami społecznościowymi.Ciekawym trendem jest wzrost liczby osób, które słuchają radia częściej niż rok wcześniej – dotyczy to 14% badanych. Pokazuje to, że tradycyjne medium wciąż ma silną pozycję, mimo rosnącej popularności streamingu i podcastów.