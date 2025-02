Radio w Europie. Jak zmieniają się nawyki słuchaczy?

3.02.2025 Rynek medialny

KFi

Radio wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych mediów w Europie, ale dane z raportu Europejskiej Unii Nadawców "Audience Trends: Radio 2024" pokazują wyraźne zmiany w nawykach słuchaczy. Przeciętny Europejczyk w 2023 roku spędzał przy radioodbiorniku 2 godziny i 13 minut dziennie. To o 18 minut mniej niż pięć lat wcześniej, ale tylko o minutę mniej niż rok temu.

ilustracja: Bing AI

Grupa wiekowa Średni czas słuchania dziennie (2023) Ogółem 2h 13m Młodzież (15-24) 1h 15m Seniorzy (60+) 2h 51m

Zasięg radia. Radio wciąż masowe, ale z długoterminowym spadkiem

REKLAMA



82% Europejczyków słuchało radia co tydzień w 2023 roku.

Europejczyków słuchało radia co tydzień w 2023 roku. 73% młodych Europejczyków (15-24 lata) słuchało radia co tydzień.

młodych Europejczyków (15-24 lata) słuchało radia co tydzień. W porównaniu do 2018 roku zasięg radia spadł o 3,6 pp wśród ogółu odbiorców.

zasięg radia spadł o wśród ogółu odbiorców. W grupie młodzieżowej spadek wyniósł 7,6 pp w ciągu pięciu lat.

Radio publiczne traci słuchaczy, ale wciąż jest na szczycie

Wskaźnik Dane (2023) Zasięg tygodniowy radia publicznego 43% Zasięg tygodniowy radia publicznego wśród młodzieży 28% Średni udział w rynku radia publicznego 38% Średni udział w rynku radia publicznego wśród młodzieży 24% Główna stacja radiowa w 56% krajów Europy Publiczna

Radio w Polsce

Medium Wzrost w 2024 r. Popularność w grupie 15–29 lat Aplikacje mobilne +12 p.p. 67% Podcasty +15% 54% Streaming radiowy +8% 48%

Przyszłość radia. Co dalej?

Jak zatrzymać młodszych słuchaczy? Radio przegrywa konkurencję z platformami streamingowymi i mediami społecznościowymi.

Radio przegrywa konkurencję z platformami streamingowymi i mediami społecznościowymi. Jak dostosować ofertę do zmieniających się nawyków odbiorców? Coraz więcej ludzi słucha radia online, ale w niektórych krajach dane dotyczące streamingu nie są jeszcze w pełni uwzględniane w badaniach.

Coraz więcej ludzi słucha radia online, ale w niektórych krajach dane dotyczące streamingu nie są jeszcze w pełni uwzględniane w badaniach. Jak utrzymać pozycję radia publicznego? Spadek udziału w rynku rodzi pytania o przyszłość finansowania publicznych nadawców.

W przypadku młodszych słuchaczy tendencja spadkowa była jeszcze wyraźniejsza. Osoby w wiekuw 2023 roku słuchały radia średniodziennie. To oniż pięć lat temu, ale oniż w 2022 roku. Widać więc, że w grupie młodzieżowej także pojawiły się oznaki stabilizacji.Seniorzy, którzy przez lata byli najbardziej lojalnymi słuchaczami radia, zaczęli jednak odchodzić od tego medium. W latachich czas słuchania był stabilny, ale od. W 2023 roku wynosiłdziennie – to najmniej w historii pomiarów.Co wpływa na ten trend? Przede wszystkim zmieniające się sposoby konsumpcji mediów. Coraz więcej osób przenosi swoje zainteresowanie do serwisów streamingowych, podcastów i treści na żądanie. Młodzież woli treści dopasowane do swoich zainteresowań, a seniorzy, mimo lojalności wobec radia, także zaczynają korzystać z nowych technologii.Mimo zmian w nawykach odbiorców, radio wciąż dociera do ogromnej części społeczeństwa. Wco tydzień słuchało go. Toniż pięć lat wcześniej, ale identycznie jak w. Spadek wyhamował, ale wciąż istnieją wyraźne różnice międzypokoleniowe.Młodzież jest trudniejsza do przyciągnięcia przed radioodbiorniki. Wzasięg radia wśród osób w wieku. Toniż pięć lat wcześniej, ale – co ciekawe –niż w 2022 roku.Główną przyczyną tego trendu jest wzrost popularności platform cyfrowych i nowych formatów treści dźwiękowych. Radio, choć wciąż powszechne, musi konkurować z podcastami, serwisami streamingowymi i mediami społecznościowymi.Stacje publiczne mają trudniejsze zadanie niż radio komercyjne. Wniż pięć lat wcześniej. Jednak, podobnie jak w przypadku całego rynku radiowego, spadek wyhamował –Najbardziej problematyczna dla mediów publicznych jest młodzież. W grupietygodniowy zasięg radia publicznego wynosiłniż pięć lat temu. Co więcej, w tej grupie wiekowej radio publiczne straciłozaledwie w ciągu jednego roku.Co to oznacza dla nadawców publicznych? Coraz trudniej przyciągnąć młodszych słuchaczy, którzy wybierają inne źródła informacji i rozrywki. Jednak wciąż większość najbardziej popularnych stacji radiowych w Europie to media publiczne –Z raportu „Audio Track” Krajowego Instytutu Mediów wynika, że również w Polsce zauważalne są istotne zmiany w sposobie korzystania z radia . Słuchalność wśród starszych odbiorców pozostaje wysoka, podczas gdy młodsze pokolenia coraz częściej sięgają po inne formy audio, takie jak streaming muzyki czy podcasty.Średni czas słuchania radia utrzymuje się na poziomie 120–150 minut dziennie, jednak widać spadek zainteresowania w grupie 15–29 lat. Osoby starsze nadal spędzają więcej czasu przy tradycyjnym radiu. Różnice są także widoczne w podziale geograficznym – mieszkańcy miast chętniej korzystają z platform cyfrowych, podczas gdy na wsiach dominuje tradycyjna forma odbioru.Rosnąca konkurencja ze strony serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy YouTube, zmusza stacje radiowe do poszukiwania nowych formatów i sposobów angażowania odbiorców. RMF FM inwestuje w interaktywne audycje na żywo, które umożliwiają słuchaczom aktywny udział przez aplikacje mobilne. Z kolei Eska eksperymentuje z hybrydowymi formatami, łącząc radio i media społecznościowe, co ma na celu przyciągnięcie młodszych odbiorców.Dane z raportu EBU Media Intelligence Service – Audience Trends: Radio 2024 pokazują, że radio pozostaje ważnym medium, ale jego pozycja stopniowo słabnie. Spadek słuchalności jest szczególnie wyraźny wśród młodszych grup wiekowych, choć w ostatnim roku pojawiły się oznaki stabilizacji.Wyzwania stojące przed radiem w Europie:Radio wciąż dociera do milionów Europejczyków każdego dnia. Jednak dane pokazują, że tradycyjna forma odbioru powoli traci na znaczeniu. To oznacza, że nadawcy radiowi – zarówno komercyjni, jak i publiczni – będą musieli szukać nowych sposobów na dotarcie do słuchaczy.Wprowadzenie technologii cyfrowych zmienia sposób, w jaki odbiorcy konsumują radio. Platformy takie jak DAB+ podcasty czy streaming audio na żywo pozwalają na większy wybór i lepszą jakość dźwięku. W wielu krajach przejście z analogowego FM na cyfrowy DAB+ jest już w zaawansowanym stadium. Radio musi również konkurować z inteligentnymi asystentami głosowymi oraz systemami rekomendacji treści.Cały raportdostępny jest na stronie Europejskiej Unii Nadawców (EBU)