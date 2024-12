Pułapki myślenia. Zrozum siebie dzięki testom osobowości [FRAGMENT]

28.10.2024 Rynek medialny

Przedstawiamy fragmenty książki "Jak ominąć PUŁAPKI MYŚLENIA i uwolnić się od schematów" Romaina Coique, francuskiego przedsiębiorcy działający w obszarze nowych technologii i rozwoju osobistego. Polską edycję wydaje Wydawnictwo RM. Patronem medialnym jest tygodnik Reporterzy.info.

Zaakceptuj swoją przeszłość

Zrozum siebie dzięki testom osobowości

Aby móc rozpocząć kompleksowe poszukiwania, musisz popracować nad pewnością siebie. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy zaakceptujesz historię swojego życia i otworzysz się na eksplorację świata. Zaakceptuj swoją przeszłość, pielęgnując wdzięczność za to, co już posiadasz (np.: dobre zdrowie, dziedzictwo, dach nad głową czy miłość). To da ci energię do działania, a będziesz jej dużo potrzebować, aby móc przemierzać dżunglę codzienności! Zaakceptuj swoje wybory, najpiękniejsze błędy, braki, talenty, wybrane kiedyś ścieżki, urodę, sytuację finansową. Zrób to właśnie teraz!Wyrobienie w sobie pewności siebie pozwoli nam się wspaniale rozwijać. Dlatego zachęcam cię do zastanowienia się nad tym i określenia, co daje ci pewność siebie. Czy jest to miłość wyrażana wobec ciebie przez twoich rodziców? Czy to kolekcja trofeów sportowych w twoim domu? Albo dobre oceny? A może liczba obserwujących twój profil w mediach społecznościowych? Albo pochwały usłyszane od kolegów?Zatem zidentyfikuj swoje niedoskonałości w codziennym życiu i zaakceptuj je w pełni. Spójrz na siebie w lustrze i stwierdź swoją wyjątkowość. Doceń fakt, że nie każdy ma takie same odruchy czy takie samo wychowanie. Naucz się szybko rozpoznawać normy społeczne, aby móc z łatwością przekazać innym twoją historię (za pomocą metody DISC opisanej poniżej). Skup się na tym, kim jesteś. Bądź otwarty na życiowe nauki, a droga, którą podążysz, będzie tym bardziej satysfakcjonująca.Narzędzie do samodzielniej oceny osobowości DISC (dominance, influence, steadiness, conscientiousness, czyli dominujący, wpływowy, konformista i stabilny) – opracowane przez dr. Williama Marstona, psychologa, w 1928 roku – jest używane w wielu firmach w celu poprawy komunikacji i produktywności pracowników. Pomaga zrozumieć pewne cechy osobowości i style komunikacji osób, które je posiadają. To dobra zabawa!Przeczytaj w internecie o różnych typach osobowości, by nauczyć się rozszyfrowywać ich zachowania.Zwróć uwagę na to, w jaki sposób wypowiada się dana osoba lub grupa osób, jaką ma postawę (wyprostowaną czy zgarbioną), jakich słów używa, jak się ubiera (niedbale, a może ekscentrycznie), czy podporządkowuje się normom społecznym…W Chinach, gdzie miałem okazję pracować, bardzo ważne jest, aby podczas spotkania biznesowego trzymać wizytówki na widoku. Natomiast we Francji mamy tendencję do chowania wizytówki do kieszeni. Zrozumienie ludzi pozwala wnikać w społeczności i odkrywać ich sposób funkcjonowania.Bądź świadomy swojego wizerunku i tego, co możesz poprawić, aby osiągnąć swoje cele. Twoje ciało jest nośnikiem twojej duszy, więc o nie dbaj! W dzisiejszych czasach bez personal brandingu (sprzedawania swojego wizerunku i wyglądu) trudno jest się rozwijać i wyróżniać na tle innych.W świecie „przeciążonym informacją” pomóż swojemu rozmówcy zrozumieć, kim jesteś, co robisz i dlaczego to robisz, pracując nad sposobem, w jaki się wypowiadasz.* * *