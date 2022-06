Polska prasa w liczbach. Audyt PBC za pierwszy kwartał 2022

30.05.2022 Rynek medialny

Sylwia Markowska, Polskie Badania Czytelnictwa

Wydawcy dopasowują strategie działania do posiadanych marek oraz oczekiwań różnorodnych grup odbiorców. Niektórzy decydują się na pozostanie wyłącznie przy wersjach drukowanych, inni przechodzą na wersje cyfrowe czy online, jest także spora grupa wydawców, którzy łączą obie ścieżki rozwoju.

Przez pierwsze trzy miesiące 2022 roku rozpowszechniono w sumie 97 114 666 egzemplarzy tytułów w postaci drukowanej i e-wydań (cyfrowych replik wydań drukowanych), w tym e-wydań było aż 4 581 317 .

(cyfrowych replik wydań drukowanych), w tym e-wydań było aż . Subskrypcji cyfrowych (wydań nie będących repliką wydania drukowanego) było sprzedanych 6 556 .

. E-wydania i subskrypcje cyfrowe raportowały tylko tytuły płatne.

Średniomiesięcznie w I kwartale było to 32 371 555 rozpowszechnionych egzemplarzy , w tym 1 527 106 e-wydań.

, w tym 1 527 106 e-wydań. Subskrypcji cyfrowych rozpowszechniono 2 185 .

. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że e-wydania stanowią już 9,9% sprzedaży dzienników.

Według Audytu PBC, wydania drukowane ma 198 tytułów, z czego 124 tytuły ukazują się wyłącznie w wersji drukowanej, a aż 40% (76 tytułów) deklaruje także sprzedaż e-wydań (repliki wydania drukowanego). Subskrypcje cyfrowe, niebędące repliką wydania drukowanego, raportują 2 tytuły. Tytuły te także mają rozpowszechnianie w postaci e-wydań. Treści prasowe na stronach internetowych, obecnych w wynikach Polskich Badań Internetu, ma 98 tytułów.Kategorie oraz audytowane wskaźniki prasowe zostały uporządkowane w 2022 roku , aby móc zobrazować różnorodność i bogactwo form prowadzenia biznesu w tej branży, a także oddać aktualną specyfikę rynku. PBC agreguje dane od wydawców oraz audytuje rozpowszechnianie w postaci wydań drukowanych, e-wydań i subskrypcji cyfrowych dzięki czemu reklamodawcy i domy mediowe otrzymują wiarygodne dane o dystrybucji prasy. Prowadzi także badania czytelnictwa tytułów prasowych.Dodatkowo, w raportach Prasa Plus-Siła Marki, aby pokazać pozycję marek we wszystkich kanałach dystrybucji treści, w danych o tytułach uwzględniane są wskaźniki pochodzące z Polskich Badań Internetu. Pokazują liczbę użytkowników (ru) oraz liczbę odsłon (pv) stron internetowych. Zbierają także dane o wielkości profili wydawców w mediach społecznościowych. Obecnie jest to Facebook, w danych za II kwartał rozszerzymy dane o inne platformy.Przez wiele lat cyfryzacji tytuły prasowe zbudowały bardzo dużą liczbę użytkowników stron internetowych, w marcu było to. Jest to aż 73% zasięgu wśród internautów w Polsce.Marki prasowe mają także silne profile w mediach społecznościowych. Liczba polubień marek prasowych na Facebooku na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła łączniePrasę charakteryzuje nie tylko różnorodność kanałów dotarcia do odbiorców, ale również to, że jeden sprzedany egzemplarz tytułu drukowanego generuje wiele kontaktów czytelnika z reklamą . Wpływa na to liczba osób czytających jedno wydanie oraz wielokrotny powrót do czasopisma przez jednego czytelnika.