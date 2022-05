Zmiany w monitorowaniu dystrybucji prasy. PBC porządkuje wskaźniki

23.05.2022 Rynek medialny

Sylwia Markowska

PBC stworzyło zgrupowane i bardziej czytelne wskaźniki, koncentrując się na głównych rodzajach dystrybucji prasy. Dla tytułów płatnych: na sprzedaży i dystrybucji promocyjnej, a dla tytułów bezpłatnych i branżowych: na rozpowszechnianiu.

uproszczona forma raportowania, dostosowana do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych

proste i zrozumiałe parametry, przydatne w pracy analityków mediowych, reklamodawców i wydawców

wiarygodne i audytowane dane o rozpowszechnianiu prasy w Polsce

Aktualny wykaz głównych wskaźników stosowanych w audycie PBC

Sprzedaż Wydania (suma Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania)

Dystrybucja Promocyjna Wydania Drukowanego i Dystrybucja Promocyjna E-wydania

Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych i Dystrybucja Promocyjna Subskrypcji Cyfrowych (dane niesumowane z drukiem i e-wydaniami)

Rozpowszechnianie Wydania (suma Sprzedaży Wydania stanowiącej sumę Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania oraz Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania stanowiącego sumę Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania Drukowanego i Rozpowszechniania Bezpłatnego E-wydania)

Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych i Dystrybucja Promocyjna Subskrypcji Cyfrowych (dane nie sumowane z drukiem i e-wydaniami)

Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania (suma Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania Drukowanego i Rozpowszechniania Bezpłatnego E-wydania)

Nie są już publikowane dane o nakładach (dla Magazynów i Dzienników) i cenach tytułów. Dla większości tytułów (z wyjątkiem Magazynów Branżowych) dane są publikowane jako średnie i sumy miesięczne, bez podziału na poszczególne wydania.Nadrzędnym celem przeprowadzania audytu prasy, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, jest wiarygodność danych dostarczanych reklamodawcom. Niezależnie zbierane i weryfikowane dane na temat sprzedaży i rozpowszechniania tytułów prasowych pozwalają na rzetelną analizę rynku i podejmowanie bezpiecznych decyzji biznesowych. Dzięki wiarygodnym danym reklamodawcy otrzymują rzetelne raporty z efektywności prowadzonych kampanii reklamowych a wydawcy, mają wiedzę o rynku, konkurencji oraz pozycji swoich pism na rynku.PBC, jako członek międzynarodowej organizacji IFABC zrzeszającej biura audytujące media z całego świata, stosuje międzynarodowe standardy audytu prasy. Dzięki temu PBC gromadzi i rozpowszechnia rzetelne dane w nowoczesnej formie. Członkostwo w IFABC daje również możliwość konsultacji i czerpania wzorców z najbardziej skutecznych metod zastosowanych w analogicznych przedsiębiorstwach zrzeszonych w federacji, w tym firm ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.Obecne zmiany również były inspirowane analogicznymi krokami zachodzącymi na największych rynkach w ostatnich latach. Ze względu na dużą dynamikę rozwoju rynku mediowego oraz zmieniającą się branżę prasową zmiany w badaniach wprowadzane są cyklicznie na całym świecie.W tytułach płatnych zmieniono progi cenowe przy zaliczaniu sprzedaży do poszczególnych, audytowanych kategorii: rozpowszechnianie powyżej progu kwalifikowane jest jako sprzedaż, poniżej jako dystrybucja promocyjna. Ustalono próg cenowy dla wydania drukowanego i e-wydania na poziomie 20% ceny okładkowej, a dla subskrypcji cyfrowych 20% ceny od cennika.W raportach Dzienników zmianie uległa także średnia: wcześniej była stosowana średnia ważona liczbą wydań, a obecnie jest to średnia wyliczona ze średnich dla poszczególnych dni tygodnia. Zmieniono także częstotliwość publikowania danych dla Dzienników i Magazynów: dane są publikowane co kwartał dla poszczególnych miesięcy danego kwartału. Dane dla Magazynów Branżowych nadal publikowane są w cyklu miesięcznym. Raporty za I kwartał będą dostępne 27 maja 2022.Ze względu na gruntowne zmiany w raportowaniu dane za 2022 rok są nieporównywalne do danych za poprzednie lata. Nieporównywalność dotyczy wyłącznie pierwszego momentu po wprowadzeniu zmiany, potem już dane będzie można porównywać pomiędzy okresami publikacji.