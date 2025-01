Przyszłość dziennikarstwa i mediów. Prognozy Reuters Institute

13.01.2025 Rynek medialny

74% wydawców obawia się spadku ruchu z wyszukiwarek. Płatnych subskrybentów nie przybywa, jak kiedyś, a relacje z gigantami technologicznymi stają się coraz bardziej skomplikowane. Raport "Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2025" prognozuje, co czeka świat mediów w 2025 roku.

Walka o widoczność w erze AI

Przykład wpływu technologii: ChatGPT Search, uruchomiony pod koniec 2024 roku, przynosi treści licencjonowane od renomowanych wydawców, takich jak News Corp. Wydawcy, którzy podpisują takie umowy, uzyskują preferencyjne traktowanie, co pozwala im utrzymać ruch na swoich stronach.

Nowe modele biznesowe: szanse i ryzyka

Źródło dochodów Odsetek wydawców uznających za ważne Subskrypcje 77% Reklama display 69% Wydarzenia 48% Platformy AI 36% Donacje 19%

Zmiana w relacjach z platformami

Platformy na celowniku :

: YouTube i TikTok (+52 i +48 punktów netto w ocenie wydawców) są wskazywane jako kanały o rosnącym znaczeniu.

Z kolei Facebook (-42) i X (Twitter) (-68) tracą na znaczeniu wśród wydawców, co zmusza ich do inwestycji w alternatywne kanały dystrybucji.

Rola osobowości i influencerów

Zaufanie do dziennikarstwa w 2025 roku znalazło się na historycznie niskim poziomie – tylko 41% badanych liderów mediów wyraziło optymizm co do przyszłości branży. Jest to spadek o 19 punktów procentowych w porównaniu z 2022 rokiem. Głównymi problemami wskazywanymi przez respondentów są ataki polityczne, polaryzacja społeczeństwa oraz rosnąca dominacja alternatywnych ekosystemów medialnych.Od lat maleje popularność tradycyjnych mediów na rzecz treści tworzonych przez influencerów i osobowości medialne. To szczególnie widoczne w grupie odbiorców poniżej 30. roku życia, gdzie 37% regularnie konsumuje wiadomości publikowane przez twórców internetowych. Tendencja ta ma poważne konsekwencje dla sposobu, w jaki społeczeństwo postrzega wiarygodność informacji. Jednocześnie media tradycyjne, zamiast konkurować, coraz częściej nawiązują współpracę z influencerami, aby dotrzeć do młodszych odbiorców.Integracja sztucznej inteligencji w systemach wyszukiwania zmienia krajobraz mediów. Według raportu „Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2025”, 74% wydawców obawia się spadku ruchu z wyszukiwarek, zwłaszcza gdy AI generuje streszczenia wiadomości, zmniejszając liczbę kliknięć na strony źródłowe.Google Discover, choć rosnący jako źródło ruchu (+12%), nie rekompensuje strat z innych platform, takich jak Facebook (-67% ruchu w ciągu dwóch lat) czy Twitter (-50%). Wydawcy muszą również zmierzyć się z nowymi graczami, takimi jak ChatGPT Search czy Perplexity, które wprowadzają modele opłacalne dla wybranych wydawców, ale pomijają mniejsze redakcje.Przychody z subskrypcji pozostają głównym filarem finansowania mediów – 77% wydawców wskazuje je jako istotne źródło dochodu. Niemniej wzrost liczby subskrybentów spowalnia, co zmusza wydawców do poszukiwania nowych rozwiązań. Raport pokazuje, że wydawcy coraz częściej sięgają po zdywersyfikowane źródła dochodu, takie jak wydarzenia, partnerstwa z platformami AI czy donacje.Wielu wydawców inwestuje w innowacyjne produkty, takie jak aplikacje audio, gry czy platformy edukacyjne. Przykładem jest aplikacja kulinarna The Guardian „Feast”, która przyciąga nowych odbiorców, oferując specjalistyczne treści w ramach subskrypcji.Relacje wydawców z gigantami technologicznymi, takimi jak Google, Apple czy OpenAI, stają się coraz bardziej skomplikowane. 31% respondentów planuje zacieśnić współpracę z platformami AI, podczas gdy podobny odsetek pragnie ograniczyć tę współpracę, starając się uniezależnić od zewnętrznych partnerów.Twórcy internetowi coraz bardziej konkurują z tradycyjnymi mediami. W USA 21% respondentów deklaruje, że regularnie konsumuje wiadomości od influencerów. W Europie młodzi twórcy, tacy jak Hugo Travers we Francji czy Jordan Shanks w Australii, przyciągają miliony odbiorców dzięki autentycznemu podejściu.Jednakże pojawiają się obawy o jakość treści – według UNESCO aż 62% influencerów nie weryfikuje informacji przed ich publikacją. Mimo to wiele redakcji widzi w tym szansę na współpracę, która pozwala dotrzeć do nowych grup odbiorców.Cały raport Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2025 można przeczytać na stronie Reuters Institute