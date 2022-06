Internetowi influencerzy skuteczniejsi od celebrytów. W marketingu

13.06.2022 Marketing i PR

Paweł Usakowski

Ta informacja może zaskakiwać, jest jednak niewątpliwie bardzo istotna dla marek w kontekście planowania kampanii i doboru ambasadorów do współpracy. Z tegorocznej edycji badania MediaCom Influence Power Index podobnych wniosków płynie jeszcze więcej.

Wykres pokazuje średnie oceny uzyskiwane przez celebrytów i influencerów na poszczególnych wymiarach wizerunkowych / grupach wymiarów wizerunkowych wśród znających ich konsumentów w wieku 15-34 lata [źródło: MediaCom Warsaw , Influence Power Index 2022]

Kogo lubimy, komu wierzymy

Popularność czy autentyczność?

źródło: MediaCom Warsaw , Influence Power Index 2022

Badanie Influence Power Index obejmuje zarówno „duże”, powszechnie kojarzone nazwiska celebrytów ze świata telewizji, muzyki czy sportu, jak i znanych zazwyczaj węższej grupie badanych, wywodzących się z internetu influencerów. Okazuje się, że twórcy internetowi uzyskują przeciętnie wyższe noty na wszystkich zdefiniowanych atrybutach wizerunkowych! Co więcej, wyraźnie wyprzedzają celebrytów pod kątem najtrudniejszych i najmniej powszechnych cech w zestawieniu, takich jak wyznaczanie nowych trendów, spontaniczność czy wiarygodność.- Włączenie w działania marketingowe współpracy z influencerami ma realne przełożenie na efektywność kampanii. Od 2017 roku, podejmując decyzje odnośnie współprac optymalnie dopasowanych do celów akcji i wizerunku marki, korzystamy z naszego autorskiego badania, Influence Power Index – tłumaczy, head of consumer research z MediaCom Warsaw.W ramach badania, na przestrzeni kolejnych edycji, MediaCom przepytał kilkadziesiąt tysięcy respondentów, sprawdzając ich świadomość i postrzeganie ponad 800 znanych osób. Wyniki ankiety pozwalają sprawdzić nie tylko, jak szeroko rozpoznawana, lubiana i wiarygodna jest dana gwiazda, ale także czy faktycznie ma wpływ na swoich fanów oraz na ile jej wizerunek współgra z pożądanymi cechami marki.- Każda kampania posiada swoje unikalne cele, do których powinna zostać dopasowana komunikacja oraz ambasadorzy. Zestawienie tych dwóch grup, szeroko rozpoznawalnych celebrytów i bardziej niszowych influencerów, pokazuje że wybór mniej znanego nazwiska może nieraz stanowić efektywniejsze rozwiązanie - dodaje, senior research specialist z MediaCom Warsaw. - Influencer marketing, trafiając do wąskiej, oddanej grupy fanów, darzących obserwowaną osobę zaufaniem, ma szanse nie tylko realnie wpłynąć na ich opinie i zachowania, ale także zagrać dokładnie na tych nutach wizerunkowych, na których najbardziej zależy marce.Celebryci najczęściej kojarzeni są z zadbanym wyglądem, pewnością siebie, inteligencją i ambicją. A jednak twórcy internetowi nawet na tych wymiarach otrzymują przeciętnie lepsze wyniki. Dodatkowo, influencerzy są powszechnie postrzegani jako wyluzowani i obdarzeni poczuciem humoru, czego często brakuje czołowym postaciom show-biznesu. To w internecie tworzone są bardziej oryginalne treści i bardziej zażyłe relacje z fanami.- Przykładowo, marka, która chce w komunikacji postawić na kwestie związane z ochroną klimatu i ekologią, mogłaby rozważyć współpracę z szeroko znanymi celebrytkami, które zostały wysoko ocenione pod tym względem: Martyną Wojciechowską, Olgą Frycz czy Joanną Krupą - tłumaczy. - Zaangażowanie gwiazd tego formatu z oczywistych względów często nie wchodzi jednak w grę. Co w takim wypadku? Opierając się na wynikach badania MediaCom Influence Power Index możemy zauważyć, że poszukiwanie ambasadorki dla takiego przekazu wśród innych znanych postaci telewizji czy muzyki nie jest dobrym pomysłem z prozaicznego powodu - poza wymienionymi nazwiskami niewiele gwiazd kojarzy się konsumentom z ekologią.Marka ryzykowałaby więc brak autentyczności w swojej komunikacji. Nie oznacza to jednak, że jedynym wyjściem jest rezygnacja z jakiejkolwiek współpracy. Dane pokazują, że w kwestie klimatu znacznie bardziej niż szeroko znane celebrytki zaangażowane są influencerki takie jak Kasia Gandor, Kaja Kraska (Globstory) czy Kasia Mecinski.Jeśli więc głównym celem kampanii nie jest skorzystanie z popularności występującej w niej postaci, ale autentyczna zgodność z wartościami, na których zależy marce, taka współpraca może być obiecującym scenariuszem.Influencerom, kojarzonym zazwyczaj przez zdecydowanie węższe grona fanów niż w przypadku szeroko rozpoznawanych celebrytów, udaje się jednak wśród tej relatywnie skromnej publiki wykreować o wiele bardziej pogłębiony i zniuansowany wizerunek. Internetowe formy komunikacji pozwalają twórcom podkreślić te obszary, w których czują się ekspertami.Jeżeli zatem w komunikacji marki chcemy podkreślić wartości rzadziej przypisywane znanym postaciom, warto rozważyć współpracę z twórcami internetowymi, którzy dzięki unikalnej relacji z odbiorcami mają możliwość budowania mocnego i wielowymiarowego wizerunku, bazującego nie tylko na ogólnikach.