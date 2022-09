Tygodniki opinii w Polsce 2Q2022. Raport Polskich Badań Czytelnictwa

5.09.2022 Rynek medialny

Sylwia Markowska

Strategie wydawców prasowych są różnorodne. Niektórzy wydawcy wzmacniają swoje pozycje dystrybuując swoje treści w postaci płatnych e-wydań i subskrypcji cyfrowych, inni zostają tylko przy wydaniach drukowanych. Tytuły dopasowują swoje strategie działania do posiadanych marek oraz oczekiwań różnorodnych grup odbiorców.

Rynek prasowy w Polsce

W II kwartale 2022 roku rozpowszechniono w sumiewszystkich tytułów objętych audytem PBC, w postaci drukowanej i e-wydań (cyfrowych replik wydań drukowanych) , w tym e-wydań było ażW tym czasie sprzedaż wydania drukowanego tygodników opinii spadła w stosunku do I kwartału o 3,1%, ale sprzedaż e-wydania wzrosła o 3,6%. Sprzedaż wydania (suma sprzedaży wydania drukowanego i sprzedaży e-wydania) zmieniła się nieznacznie - spadek o 2%, natomiast ciągle zmienia się sposób dotarcia do czytelników.Liderem sprzedaży wydania (łącznie sprzedaż wydania drukowanego i sprzedaż e-wydania) była Polityka z wynikiem 88 496 egzemplarzy, drugie miejsce miał Gość Niedzielny z wynikiem 78 182 egzemplarzy, trzecią pozycję miał Newsweek Polska z wynikiem 63 074 egzemplarzy.Liderem w sprzedaży wydania drukowanego był Gość Niedzielny z wynikiem 77 962 egzemplarzy (katolicki tygodnik w znacznej części dystrybuowany podczas mszy świętych). Drugą pozycję miała Polityka z wynikiem 64 005 egzemplarzy, trzecią Newsweek Polska z wynikiem 52 814 egzemplarzy. E-wydania w największej liczbie ma Polityka – 24 490 egzemplarzy, Newsweek Polska – 10 260 egzemplarzy oraz Tygodnik do Rzeczy – 6 922 egzemplarzy. Dodatkowo Polityka ma także subskrypcje cyfrowe w liczbie 1 063, a Tygodnik Powszechny w liczbie 1 041 (średnia miesięczna). Sprzedaż wydania drukowanego Tygodnika Angora (tytuł z przedrukami) wynosiła w II kwartale 164 762 egzemplarzy.Prasa jako medium wielokanałowe posiada wiele różnorodnych ścieżek dotarcia do czytelników. Na przykładzie zmian w udziale druku i e-wydań dla tygodników w II kwartale, widać wyraźnie, że prasa aktywnie dostosowuje kanały do trendów czytelniczych i pomimo tego że jeden kanał spada, to inny wzrasta.Na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz bieżącego roku (2020-2022), według danych dla pierwszego półrocza, w tygodnikach opinii suma e-wydań urosła aż o 39%, z 931 096 do 1 292 503 egzemplarzy.Dlatego zmiany na rynku prasowym najlepiej rozpatrywać z perspektywy marki, a nie pojedynczego kanału i w dłuższej perspektywie, bo branża jest w trakcie transformacji cyfrowej. Należy też zaznaczyć, że wszystkie marki, obok treści płatnych udostępniają także treści bezpłatne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.