Dziennikarze, PR-owcy i wiedza o cyberbezpieczeństwie. Badanie PAP

26.09.2022 Rynek medialny

PAP Mediaroom

Istnieje duży rozziew pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką i codziennymi nawykami - wynika z badania „Postrzeganie cyberbezpieczeństwa przez dziennikarzy i specjalistów ds. PR w Polsce” przeprowadzonego przez Polską Agencję Prasową.

Fot. PAP/D. Delmanowicz

94,2 proc . dziennikarzy oraz 87,4 proc. specjalistów ds. PR wie, czym jest malware, czyli złośliwe oprogramowanie.,

. dziennikarzy oraz specjalistów ds. PR wie, czym jest malware, czyli złośliwe oprogramowanie., 89,4 proc. dziennikarzy oraz 63,9 proc. specjalistów ds. PR słyszało o ransomware, czyli ataku polegającym na zablokowaniu dostępu do systemu i żądaniu okupu za jego odblokowanie,

dziennikarzy oraz specjalistów ds. PR słyszało o ransomware, czyli ataku polegającym na zablokowaniu dostępu do systemu i żądaniu okupu za jego odblokowanie, 79,8 proc . dziennikarzy oraz 73,1 proc. specjalistów ds. PR wie o sniffingu (podsłuch komputerowy)

. dziennikarzy oraz specjalistów ds. PR wie o sniffingu (podsłuch komputerowy) 71,2 proc. dziennikarzy oraz 54,6 proc. specjalistów ds. PR zna pojęcie DoS/DDoS.

90,4 proc . dziennikarzy i 88,2 proc. PR-owców zadeklarowała, że chroni swoje dane - zarówno w internecie, jak i te przechowywane w prywatnym oraz służbowym komputerze.

. dziennikarzy i PR-owców zadeklarowała, że chroni swoje dane - zarówno w internecie, jak i te przechowywane w prywatnym oraz służbowym komputerze. 97,9 proc. dziennikarzy i 95,2 proc. PR-owców deklaruje szczególną ostrożność przy wchodzeniu w nieznane linki

dziennikarzy i PR-owców deklaruje szczególną ostrożność przy wchodzeniu w nieznane linki 80,9 proc. dziennikarzy i 80 proc. PR-owców stosuje programy antywirusowe

dziennikarzy i PR-owców stosuje programy antywirusowe 62,8 proc. dziennikarzy i 54,3 proc. PR-owców ma ustawione dwustopniowe uwierzytelnianie

dziennikarzy i PR-owców ma ustawione dwustopniowe uwierzytelnianie 42,6 proc. dziennikarzy i 34,3 proc. specjalistów ds.PR regularnie zmieniania hasła dostępowe

dziennikarzy i specjalistów ds.PR regularnie zmieniania hasła dostępowe 41,5 proc. dziennikarzy i 28,6 proc. specjalistów ds. PR. monitoruje informacje zbierane przez strony internetowe

Wyniki badania zaprezentował na Kongresie Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie wiceprezes PAP Łukasz Świerżewski.- W trakcie naszego badania z pytaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa zwróciliśmy się do dziennikarzy oraz specjalistów PR - tłumaczył Świerżewski. - Chcieliśmy się dowiedzieć, jak postrzegają oni tę tematykę, czy bywają przedmiotem ataków, czy mają wystarczającą wiedzę na temat cyberzagrożeń, a także czy organizacje, w których pracują, są w stanie im pomóc w tym obszarze poprzez informacje, szkolenia czy wsparcie techniczne.Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). Na rozesłaną w jego ramach szczegółową ankietę odpowiedziało 119 PR-owców i 104 dziennikarzy. Większość ankietowanych specjalistów PR (56,7 proc.) pracuje w agencjach Public Relations, natomiast większość dziennikarzy (88,5 proc.) jest zatrudniona w portalach internetowych.- Większość naszych ankietowanych stanowiły osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. 38,7 proc. specjalistów PR miało staż pracy powyżej 5 lat, natomiast aż 73,1 proc. ankietowanych dziennikarzy było w zawodzie powyżej 10 lat, a 43,3 proc. powyżej 20 lat - zaznaczył wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej. - W pierwszej kolejności ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące znajomości różnych rodzajów cyberataków. Poziom wiedzy obu grup zawodowych był zbliżony i dość wysoki. 100 proc. dziennikarzy oraz 98,3 proc. specjalistów ds. PR słyszało o phishingu i pharmingu, czyli podszywaniu się pod inną osobę w celu wyłudzenia danych. 98,1 proc. dziennikarzy oraz 100 proc. specjalistów ds. PR miało też wiedzę na temat hackingu.- Odpowiedzi na to pytanie pokazują, że wiedza dotycząca podstawowych sformułowań jest dość duża, aczkolwiek, jeżeli wchodzimy troszeczkę w głąb, to widać, że odpowiedzi naszych respondentów zaczynają się różnić i nie są tak zdecydowane” - zaznaczył Świerżewski.Kolejne pytanie ankiety brzmiało: „czy w ostatnim miesiącu spotkał się pan lub pani z atakiem na swoje dane?”. Twierdząco odpowiedziało 30 proc. specjalistów od PR i 27 proc. dziennikarzy. To dużo, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z ostatnim miesiącem. Wydaje się więc, że świadomość zagrożeń w obu badanych grupach jest dosyć wysoka.Tylko 61,3 proc. dziennikarzy oraz 67,3 proc. specjalistów ds. PR deklaruje, że ich firma/redakcja na bieżąco informuje pracowników o zagrożeniach i instruuje ich, jak się zabezpieczać.- Co to oznacza? Że prawie 40 procent dziennikarzy i specjalistów PR nie jest wspieranych przez organizacje, w których pracuje, w ochronie przed cyberzagrożeniami. To ogromna luka - zauważył Łukasz Świerżewski. - Warto też zwrócić uwagę na odpowiedzi na kolejne pytanie, z których wynika, że tylko 15,4 proc. dziennikarzy i 20,2 proc. specjalistów ds. PR czerpie wiedzę na temat cyberzagrożeń ze szkoleń prowadzonych w miejscu pracy. To również pokazuje ogromną lukę w tym zakresie.