Jak Polacy oglądają telewizję. Badanie TP Vision

16.01.2023 Rynek medialny

NWB

Ponad 77% badanych posiada telewizor ustawiony w centralnym miejscu w domu. Już 4 na 10 osób ogląda na telewizorze platformy streamingowe. Zaledwie 18% ankietowanych deklaruje "chętnie oglądam tradycyjną telewizję" - wynika z badania dla TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound.

Telewizja przez internet

Internet zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy treści w telewizji. Polacy nadal chętnie oglądają tradycyjną telewizję – deklaruje to blisko 18% badanych .

. Jednak z roku na rok coraz chętniej korzystamy z platform streamingowych, jak Netflix czy HBO. Taką formę wybiera obecnie aż 41% ankietowanych .

. Co ciekawe równie popularne stało się wspólne oglądanie telewizji, ale z kilku różnych miejsc przez kilka grup odbiorców, tzw. watch parties, które preferuje 20% respondentów .

. Na kolejnym miejscu plasuje się słuchanie muzyki czy granie za pośrednictwem odbiornika – taką formę rozrywki wybiera ponad 17% użytkowników.

Święty Graal - OLED

Najwyższej jakości sportowe imprezy

Wiele osób właśnie przy okazji tego typu wydarzeń decyduje się na kupno nowego telewizora, wybierając zwykle większy od posiadanego obecnie – tak odpowiedziało przeszło 47% respondentów badania zleconego przez TP Vision.

zleconego przez TP Vision. Wybierając nowy odbiornik najczęściej zwracamy uwagę na jakość obrazu i dźwięku, rozdzielczość ekranu oraz możliwości techniczne – tak wskazało 90% respondentów.

Ilu Polaków ma telewizor?

4-9 lat: 91,5%

10-15 lat: 95,2%

16-24 lata: 88,1%

25-34 lata: 87,0%

35-44 lata: 90,4%

45-54 lata: 93,0%

55-64 lata: 95,2%

65+ lat: 95,9%

Około 70 lat temu, kiedy firma Philips rozpoczęła eksperymentalne nadawanie programów , telewizor stał się centralnym punktem w domu, w którym ludzie gromadzili się, aby oglądać telewizję. Dziś, 70 lat później, telewizor pełni tę samą funkcję. W ciągu ostatnich 10 lat zmieniła się jednak jego rola. Przez lata telewizor służył wyłącznie do oglądania telewizji tradycyjnej, linearnej. Dziś oglądamy treści w znacznie większym stopniu "na żądanie".- Rozrywka i łączność stają się coraz ważniejsze. Ludzie chcą mieć możliwość przesyłania filmów bezpośrednio z telefonu do telewizora. Oczekują też możliwości strumieniowego przesyłania obrazów z kamery bezpieczeństwa lub dzwonka do drzwi - mówi, dyrektor generalny TP Vision w Polsce. - Następuje też szybki rozwój asystentów mowy. Innymi słowy: telewizor staje się coraz bardziej centralnym węzłem w rodzinnym gospodarstwie domowym.Kolejną dużą zmianą, która nastąpiła 10 lat temu, było wprowadzenie ekranów OLED. Ich dużą zaletą jest doskonałe odwzorowanie czerni - czerń jest prawdziwa, ponieważ piksele są wyłączone - nie emitują światła.Dlatego, w przeciwieństwie do innych współczesnych technologii, takich jak telewizory LCD, w których tło jest zawsze włączone, współczynniki kontrastu zostały podniesione do najwyższego możliwego poziomu. OLED stał się dla konsumentów Świętym Graalem wśród telewizorów.Duże imprezy sportowe, jak chociażby niedawne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, są doskonałą okazją do spotkań w gronie znajomych. Polacy kochają tę formę rozrywki, a wspólne kibicowanie przed telewizorem w domu czy w pubie zawsze dostarcza wielu wrażeń.- Duże zawody sportowe zawsze wyzwalają wiele emocji i są popularnym tematem dyskusji - komentuje, dyrektor generalny TP Vision w Polsce. - Dużo osób chce oglądać zmagania sportowców w najwyższej jakości, stąd decyduje się na zakup nowego telewizora.Badanie dla TP Vision zostało przeprowadzone przez PanelWizard Direct, na reprezentatywnej grupie 1027 osób w wieku od 18 do 75 roku życia, w dniach 1-15 marca 2022 roku. TP Vision to zarejestrowana w Holandii firma z siedzibą w Amsterdamie, która w całości należy do TPV Technology Limited (TPV), jednego z wiodących producentów monitorów i telewizorów na świecie. Koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży urządzeń pod marką Philips.Z opublikowanego w ubiegłym roku badania założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów wynika, że prawie dwa miliony Polaków, choć ma dostęp do telewizora, nie ogląda na nim telewizji.Posiadanie lub możliwość korzystania z odbiornika telewizyjnego deklaruje 92% badanych. W ciągu 30 dni poprzedzających badanie oglądanie telewizji zadeklarowało jednak tylko 90,2% badanych. To przekłada się na 33,1 miliona Polaków, ale jednocześnie "tylko" 96% osób deklarujących dostęp do telewizora.Na pytanie o oglądanie telewizji w nieco dłuższym, trzymiesięcznym przedziale czasowym twierdząco odpowiada 92,1% badanych. To prawie 33,8 miliona osób. Jeśli popatrzyć na telewidzów przez pryzmat wieku, to najchętniej tradycyjną TV oglądają osoby 65+