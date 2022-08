Media w Polsce 2022. Jak Polacy oglądają, słuchają, czytają i sufrują

8.08.2022 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Prawie dwa miliony Polaków, choć ma dostęp do telewizora, nie ogląda na nim telewizji. W przypadku radia analogiczna grupa to 8% posiadaczy radioodbiorników. Po drukowaną prasę sięga - choćby sporadycznie - 2/3 Polaków, a liczba internautów mobilnych jest o prawie 3 miliony większa, niż tych stacjonarnych.

źródło: Krajowy Instytut Mediów , opracowanie: Reporterzy.info, dane deklaratywne za okres 3 miesięcy przed momentem badania

Dostep do telewizora: 92,0%

Dostęp do odbiornika radiowego: 80,3%

Dostęp do komputera/tabletu: 66,0%

Dostęp do telefonu komórkowego/smartfona: 88,5%

Telewizja

Odsetek telewidzów w grupach wiekowych

4-9 lat: 91,5%

10-15 lat: 95,2%

16-24 lata: 88,1%

25-34 lata: 87,0%

35-44 lata: 90,4%

45-54 lata: 93,0%

55-64 lata: 95,2%

65+ lat: 95,9%

Radio

Odsetek radiosłuchaczy w grupach wiekowych

4-9 lat: 71,7%

10-15 lat: 65,7%

16-24 lata: 78,5%

25-34 lata: 83,5%

35-44 lata: 85,9%

45-54 lata: 84,4%

55-64 lata: 82,4%

65+ lat: 77,9%

Internet

26,4 miliona posiadaczy telefonów komórkowych (93,9% internautów)

posiadaczy telefonów komórkowych (93,9% internautów) 23,6 miliona posiadaczy komputerów i tabletów (83,8% internautów)

posiadaczy komputerów i tabletów (83,8% internautów) 15,8 miliona posiadaczy Smart TV (56,2% internautów)

Odsetek internautów w grupach wiekowych

4-9 lat: 77,6%

10-15 lat: 98,6%

16-24 lata: 99,1%

25-34 lata: 99,1%

35-44 lata: 96,5%

45-54 lata: 89,0%

55-64 lata: 68,3%

65+ lat: 28,7%

Prasa

Odsetek czytelników prasy w grupach wiekowych

4-9 lat: 24,6%

10-15 lat: 45,3%

16-24 lata: 65,0%

25-34 lata: 64,9%

35-44 lata: 69,4%

45-54 lata: 73,7%

55-64 lata: 75,3%

65+ lat: 72,8%

Badanie Założycielskie Krajowego Instytutu Mediów daje obraz sposobów i częstotliwości korzystania z mediów tradycyjnych i elektronicznych w Polsce. Ankieterzy badali, jakimi urządzeniami dysponujemy w domach, a do jakich mamy dostęp również w miejscu nauki lub pracy. Wyniki badań pod tym kątem prezentują się następująco:Tymczasem fakt dostępu do urządzenia służącego do odbioru określonego medium nie oznacza, że z niego korzystamy. i z odbiornika i - tym samym - z rzeczonego medium.W ciągu 30 dni poprzedzających badanie oglądanie telewizji zadeklarowało 90,2% badanych. To przekłada się na 33,1 miliona Polaków, ale jednocześnie "tylko" 96% osób deklarujących dostęp do telewizora. Wniosek: aż 2 miliony Polaków może, ale nie chce oglądać telewizji linearnej.Na pytanie o oglądanie telewizji w nieco dłuższym, trzymiesięcznym przedziale czasowym twierdząco odpowiada 92,1% badanych. To prawie 33,8 miliona osób. Jeśli popatrzyć na telewidzów przez pryzmat wieku, to najchętniej tradycyjną TV oglądają osoby 65+Słuchanie radia deklaruje 75,2% badanych. To oznacza, że w ciągu miesiąca przynajmniej raz audycji radiowej wysłuchało 27,6 miliona osób. W tej grupie liczba osób, które mając możliwość, nie włączają odbiornika jest jeszcze większa. Prawie 8% posiadaczy radioodbiorników nie włączyło go ani razu w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie.W trzymiesięcznym oknie badania liczba radiosłuchaczy wyraźnie rośnie. Sięga 80,4% populacji, czyli 29,5 miliona osób (o 1,9 miliona więcej, niż w ciągu miesiąca). Radio jest najmniej atrakcyjne dla nastolatków, a najpopularniejsze w grupie wiekowej 35-44 lata.Z internetu - choćby sporadycznie i incydentalnie - korzystało 76,8% ankietowanych. Internautów w skali miesiąca jest nieco więcej, niż radiosłuchaczy: 28,2 miliona. Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika też, że do łączenia się z internetem swoich urządzeń używa:W skali trzech miesięcy liczba zadeklarowanych internautów rośnie o zaledwie 300 tysięcy osób. To oznaczna, że jeśli już korzystamy z internetu, robimy to raczej regularnie. Co więcej, od dziesięcio- do pięćdziesięciolatków trudno znaleźć osobę, która po sieci nie surfuje. Za to na takim dłuszym, kwartalnym dystansie, internet jeszcze nieznacznie przegrywa z radiem.Sięganie po gazety lub czasopisma przynajmniej raz na kwartał deklaruje 65,7 uczestników badania. To dokładnie 24 miliony czytelników. Niemal połowa tej grupy czyta prasę również w wydaniu online. Czytanie e-wydać tytułów prasowych deklaruje ponad 11,3 miliona osób i 31% populacji. Im starsza grupa wiekowa, tym popularność prasy rośnie. Wśród najstarszych Polaków odsetek czytelników sięga nawet 3/4.* * *Badanie Założycielskie Krajowego Instytutu Mediów przeprowadzone zostało między lipcem 2021 a marcem 2022 roku na reprezentatywnej próbie aż 17143 osób powyżej 4 roku życia. Pełne wyniki pobrać można ze strony https://kim.gov.pl/wyniki-badan/