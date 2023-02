Największe kryzysy wizerunkowe w Polsce. Kryzysometr 2022/2023

30.01.2023 Marketing i PR

Dagmara Gac, Alert Media Communications

Katastrofa ekologiczna na Odrze, skandal obyczajowy w Ordo Iuris i medialne zarzuty wobec Tomasza Lisa. To największe kryzysy wizerunkowe według badania Kryzysometr 22/23, przeprowadzonego przez agencję Alert Media Communications wśród managerów do spraw komunikacji oraz rzeczników największych polskich firm i instytucji.

Kryzysometr 2022/2023, Alert Media Communications

Kryzysy w sferze publicznej

REKLAMA



Jarosław Kaczyński i jego wypowiedzi dotyczące „dawania w szyję” przez kobiety oraz wpływu tego na dzietność mieszkanek Polski (27% głosów)

oraz Polska bez KPO, czyli brak spełnienia przez polski rząd kamieni milowych oraz nieefektywność polskich władz w sprawie negocjacji dotyczących przyznania Polsce miliardów euro z KPO (20%).

Kryzysy w biznesie i sferze społecznej zdominowane przez... politykę

REKLAMA



Kryzysowe marki osobiste

Antoni Królikowski, który ogłosił galę Freak Fight z udziałem sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego (wskazany przez 25% głosujących),

a także były już szef Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński w związku z wysuwanymi wobec niego zarzutami dotyczącymi m.in. molestowania (19% głosów).

REKLAMA



W panelu szóstej edycji badania „Kryzysometr”, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2022 roku, wzięło udział ponad stu uczestników szczebla menadżerskiego lub dyrektorskiego oraz rzeczników prasowych z kluczowych firm rynkowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Agencja Alert Media Communications, specjalizująca się w komunikacji antykryzysowej i strategicznym PR, poprosiła ich o wskazanie największych kryzysów roku z podziałem na trzy kategorie: publiczno-polityczną, firm i organizacji oraz marek osobistych.- Wszyscy wiemy i widzimy, że rok 2022 był wyjątkowy, a kryzys o wpływie globalnym odbywa się tuż za nasza granicą, co ma kluczowy wpływ zarówno na nasze codzienne życie, jak i postrzeganie zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych. Wszystkie te sfery życia przenikają się w dziedzinie zarządzania kryzysami wizerunkowymi, ale w skali kilku lat robienia rankingu widać wyraźne tendencje. Maleje w przestrzeni publicznej liczba i temperatura kryzysów biznesowych. Media tradycyjne i społecznościowe rozgrzewają natomiast najbardziej sprawy polityczne i związane z celebrytami - wyjaśniła, CEO Alert Media Communications . - I każda z tych trzech sfer, choć kryzysowo mają cechy wspólne, rządzi się percepcyjnie nieco odmiennymi emocjami i parametrami. Dlatego w tym roku postanowiliśmy rozdzielić te sfery na trzy kategorie rankingu: publiczno-polityczną, firm i organizacji oraz marek osobistych. Dzięki temu obserwatorom różnych scen możemy zapewnić lepsze rozeznanie w trendach i prawidłowościach rządzących aktualnymi kryzysami.W sferze publiczno-politycznej kryzys wizerunkowy roku to niespójna i myląca polityka informacyjna rządu, zwłaszcza Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz podległych mu instytucji w sprawie, wskazana przez ponad połowę (54%) respondentów.Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Narodowy Bank Polski i Prezes Adam Glapiński w związku z publicznymi zarzutami o(40% wskazań). Co ciekawe, Prezes NBP zanotował tym samym znaczący „awans” z 9. pozycji w ubiegłorocznym zestawieniu.Podium uzupełnił chaos komunikacyjny towarzyszący, wskazany przez 35% ankietowanych. Na dalszych miejscach zestawienia znaleźli się:- Czołowa piątka tegorocznego rankingu to różnorodne kryzysy komunikacyjne administracji rządowej lub osób związanych z partią władzy. Specjaliści PR z panelu eksperckiego Kryzysometru tym razem bardzo jednoznacznie wskazali na duży chaos komunikacyjny obozu rządzącego, co patrząc historycznie, często towarzyszący dekompozycji w trakcie końcowego etapu kadencji - komentuje, account director w Alert Media Communications. - Przed nami rok wyborczy, w którym tolerancja na błędy i potknięcia będzie jeszcze mniejsza, tak więc z punktu widzenia obserwatorów kryzysów czekają nas bardzo ciekawe miesiące.W rankingu kryzysów organizacji – zarówno biznesowych, jak i społecznych – na czele znalazł się, wskazany przez 37% głosujących.Dalsza część rankingu była niezwykle wyrównana, a miejsce drugie i piąte dzieliły tylko 4 punkty procentowe. Znalazły się na nich odpowiednio:związana z zarzutami o molestowanie oraz kontrolami policyjnymi i zatrzymaniami kierowców korzystających z fałszywych dokumentów (29%).Po 27% wskazań otrzymały: Bank Gospodarstwa Krajowego i akcja instalacji w przestrzeni publicznej kosztownychoraz kontrowersje i zarzuty wobec transakcjii sprzedaż za granicę części aktywów Lotosu. Natomiast 25% głosujących wskazało na firmy z tzw. listy Sonnenfelda oraz kontrowersje i bojkoty konsumenckie związane z- W tegorocznym rankingu problemów wizerunkowych organizacji i tych biznesowych, i społecznych, dominują kryzysy okołopolityczne. W naszej ocenie świadczy to o dwóch rzeczach. Po pierwsze życie firm nie jest tak medialnym tematem jak emocje wywoływane przez rozhuśtaną w Polsce sferę publiczną, która niestety coraz silniej przekłada się na gospodarkę - dodaje Adam Łaszyn. - Po drugie niskie pozycje kryzysów biznesowych wskazują, że firmy dobrze radzą sobie z kryzysami, stosując odpowiednią prewencję i właściwy know-how w reakcji na pierwsze symptomy kryzysu. Często też sprawnie rozwiązują tak zwane mikrokryzysy, które dzięki temu nie eskalują do poziomu poważnych problemów.W nowo wprowadzonym w tym roku rankingu kryzysów marek osobistych pierwsze miejsce zajął Tomasz Lis w związku z medialnymi zarzutami dotyczącymii odwołaniem z funkcji redaktora naczelnego tygodnika, na co wskazało 56% ekspertów.Na podium znaleźli się też(33% głosów) oraz Piotr Kraśko (32% wskazań), na którego wizerunku ciążyi publiczne informacje o niepłaceniu podatków.Na dalszych miejscach rankingu znaleźli się jeszcze:- W dotychczas prowadzonych rankingach problemów wizerunkowych biznesu i marek osobistych zdecydowanie dominowały tak zwane kryzysy celebryckie. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się wydzielić tę kategorię i stworzyć osobne zestawienie problemów, jakie przechodziły różne marki osobiste - podsumowuje Beata Łaszyn, wiceprezeska Alert Media Communications. - Choć ma ono głównie charakter ciekawostki, to jednak zawsze podkreślamy, że kluczowe jest, by firmy dokładnie monitorowały zachowania swoich ambasadorów, bo ich negatywne działania lub reakcje na kryzys mogą się również przełożyć na postrzeganie organizacji, jakie z nimi współpracują.***W szerokim panelu eksperckim badania Kryzysometr 22/23, przeprowadzonego przez agencję Alert Media Communications na przełomie listopada i grudnia 2022 roku, wzięło udział 102 rzeczników, dyrektorów i managerów PR z wiodących polskich firm, instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych.