Molestowanie dziennikarek w Polsce. Raport instytutu Zamenhofa

Doświadczenie bycia molestowaną ma za sobą ponad połowa dziennikarek. W raporcie oraz na specjalnej stronie projektu offtherecord.zamenhof.pl opublikowane zostały autentyczne anonimowe historie molestowanych dziennikarek oraz dane liczbowe dokumentujące skalę zjawiska.

fot. Anete Lusina/CC0/Pexels



59 proc. badanych dziennikarek przynajmniej raz ucierpiało z powodu molestowania seksualnego

badanych dziennikarek przynajmniej raz ucierpiało z powodu molestowania seksualnego 39 proc. doświadczyła niechcianego dotyku lub jego próby, co wywołało u nich dyskomfort

doświadczyła niechcianego dotyku lub jego próby, co wywołało u nich dyskomfort 26 proc. było wbrew ich woli dotykanych w sposób jednoznacznie kojarzący się seksualnie

było wbrew ich woli dotykanych w sposób jednoznacznie kojarzący się seksualnie 14 proc. dziennikarek miało do czynienia z sugerowaniem korzyści w zamian za uległość seksualną

dziennikarek miało do czynienia z sugerowaniem korzyści w zamian za uległość seksualną w 13 proc. przypadków miała miejsce próba zmuszenia do seksu lub innych czynności seksualnych

przypadków miała miejsce próba zmuszenia do seksu lub innych czynności seksualnych 5 proc. przebadanych kobiet ma za sobą doświadczenie stosunku seksualnego lub innych czynności seksualnych wbrew ich woli.

Z raportu wynika, że sprawcami molestowania seksualnego w branży dziennikarskiej najczęściej są przełożeni lub osoby na wyższym stanowisku niż osoba poszkodowana – taka sytuacja dotyczy 65 proc. przypadków. Publikacja, która właśnie ujrzała światło dzienne to efekt półtorarocznej pracy ekspertów i badaczy instytutu oraz specjalistów firmy Kantar Public, która pomogła zrealizować badanie na próbie 268 dziennikarek w Polsce.



– W tym projekcie chcieliśmy oddać głos kobietom i w ich imieniu, przedstawić historie molestowania, o których nigdy dotąd nie mówiły. To pierwsze w Polsce badanie molestowania seksualnego w Polsce, które, mamy nadzieję, zwróci uwagę na problem, wywoła merytoryczną dyskusję o problemie i sprawi, że wydawcy opracują standardy postępowania na wypadek takich sytuacji – komentuje raport Nikola Bochyńska, członkini zarządu Instytutu Zamenhofa i współtwórczyni raportu.



– Projekt #Offtherecord stwarza przestrzeń do podzielenia się tabu, jakim jest dyskryminacja i molestowanie seksualne przez dziennikarki, które dotychczas nigdzie indziej takiej bezpiecznej przestrzeni nie miały. Jestem głęboko wdzięczna za ich odwagę, a także za wszelkie wsparcie, które nam okazano w ramach powstawania tego projektu – dodaje Natalia Żaba, współtwórczyni raportu.



O zasady postępowania w sytuacji, gdy w redakcji dochodzi do molestowania seksualnego, autorzy raportu zapytali największych polskich wydawców. Tylko kilka firm medialnych przedstawiło Instytutowi Zamenhofa procedury obowiązujące ich pracowników.



– Zdziwiło nas to, że tak wiele dużych firm medialnych – w tym nadawcy publiczni – zupełnie ignoruje ten problem i nie ma wewnętrznych procedur, które pozwalają np. anonimowo zgłosić molestowanie seksualne czy które pozwalają zadbać o ochronę osoby molestowanej – mówi Paweł Prus, prezes Instytutu Zamenhofa, współautor projektu. – Z naszych badań wynika, że co trzecia molestowana dziennikarka zmieniła z tego powodu pracę – wydawcy, którzy nie dostrzegają lub nie chcą dostrzec problemu molestowania seksualnego, tracą z tego powodu wartościowych pracowników.



Historie dziennikarek opisane w raporcie można poznać w całości na platformie “Off The Record: Molestowanie seksualne dziennikarek w Polsce”.



Autorami raportu są: Nikola Bochyńska, Paweł Prus i Natalia Żaba, a współautorami: Piotr Drabik, Bogna Kietlińska, Urszula Krassowska (Kantar Public) i Martyna Mucha (Kantar Public)



