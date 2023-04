10.04.2023 Rynek medialny

Antyukraińskie treści w social mediach. Raport IMMxDemagog

Katarzyna Ozga, Instytut Monitorowania Mediów

W okresie trzech miesięcy od 1 listopada 2022 w polskim internecie odnotowano niemal 180 tys. przekazów deprecjonujących Ukrainę i Ukraińców - wynika z badania przeprowadzonego przez analityków Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog.

źródło: IMMxDemagog



Z kolei w ostatniej analizie za styczeń wykazano, że pośród najpopularniejszych kont powielających antyukraińską propagandę na Facebooku i Twitterze znaleźli się m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun oraz prezeska stowarzyszenia STOP NOP – Justyna Socha.



Średnio prawie 80 wpisów na godzinę

IMM oraz Demagog potwierdzają, że antyukraińska narracja w social mediach wzrosła od początku bieżącego roku. Według najnowszej analizy w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 roku w mediach społecznościowych pojawiło się ponad 57 tys. propagandowych wpisów na temat społeczności ukraińskiej.



Przekazy publikowane były średnio aż 77 razy na godzinę. Tym samym zauważono wzrost liczby publikacji o 18 proc. w porównaniu do poprzedniego raportu z grudnia 2022, w którym zmonitorowano niemal 49 tys. materiałów. Najwyższy pik komunikacyjny (2,8 tys.) odnotowano 2 stycznia br. w kontekście obchodów rocznicy urodzin Stepana Bandery w Ukrainie.



Poseł Grzegorz Braun ponownie na szczycie

Wśród najpopularniejszych antyukraińskich treści na Facebooku znalazły się wpisy Grzegorza Brauna, który w jednym ze swoich postów opublikował relację z konferencji prasowej „Ukrainizacja Polski w praktyce”. Podczas nagrania padła wypowiedź: „Dla Polaków państwo polskie pod władzą obecnie PiS-u – z pełnym poparciem opozycji – stworzyło podstawy dla szykan, dla przykrości, dla poczucia bycia obywatelem drugiej kategorii w naszym kraju”.



W zestawieniu kont powielających antyukraińską propagandę na Facebooku po raz pierwszy znalazła się prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP Justyna Socha, która w styczniu na swojej stronie opublikowała zaproszenie do wzięcia udziału w proteście „Stop wciąganiu nas do wojny”.



Negatywne treści powielają wciąż ci sami autorzy

W najnowszej analizie przedstawiono konta, których nacechowane negatywnie wobec narodu ukraińskiego wpisy osiągnęły najwyższe zasięgi od listopada 2022. Wśród nich wskazano 5 profili na Twitterze, które znalazły się we wszystkich poprzednich raportach, z kolei na Facebooku odnotowano 6 takich autorów.



źródło: IMMxDemagog



To trzeci z cyklu sześciu comiesięcznych raportów na temat antyukraińskiej propagandy w polskojęzycznych mediach społecznościowych, opracowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Demagog i IMM. Ze szczegółową analizą ze stycznia 2023 można zapoznać się



