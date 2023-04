Błyskawiczny dostęp do wiadomości. Tego chcą użytkownicy Twittera

17.04.2023 Rynek medialny

Sony

Firma Sony podjęła się analizy najbardziej angażujących treści wideo na Twitterze. Były one związane z najistotniejszymi wydarzeniami 2022 roku w całej Europie – miały ponad 201 milionów wyświetleń oraz ponad 8,6 milionów interakcji: udostępnień, polubień i komentarzy.

Twórca

Udostępniający

Produkcja

Cel

Firmy powinny krytycznie ocenić wartość, jaką wnoszą do ekosystemu treści. Dotyczy to zarówno dostępu, możliwości dostarczania wysokiej jakości filmów na żywo lub nagrań archiwalnych, czy też zdolności do zestawiania i łączenia historii ludzi z różnych źródeł.

Warto zainwestować w takie procedury zarządzania pracą, które przyspieszają pozyskiwanie i finansowanie treści pochodzących z UGC oraz ze źródeł wiadomości w terenie. Dzięki temu nadawcy i producenci mogą w maksymalnie elastyczny sposób przedstawiać historie z różnych perspektyw.

Należy przedłużyć do maksimum cykl życia opublikowanych treści. Nadawcy i producenci powinni zadbać, aby odbiorcy mogli łatwo ponownie wykorzystywać materiał oraz używać go do innego celu, gdy odnosi się do popularnego i godnego uwagi tematu.

Analizowane wiadomości dotyczyły między innymi wojny w Ukrainie, procesu sądowego Johnny`ego Deppa o zniesławienie przeciwko Amber Heard oraz wyborów, które w tym okresie odbywały się w Europie. Badanie miało wykazać, jakie czynniki sprzyjają zaangażowaniu współczesnych odbiorców, którzy korzystają z mediów społecznościowych, ale często są zmęczeni wiadomościami.Najistotniejsze wnioski wyraźnie wskazują, że użytkownicy bardziej poszukują wiarygodnych treści wideo generowanych przez samych użytkowników platformy (User Generated Content – UGC), niż szybkiego dostępu do materiałów z oficjalnych źródeł.Badanie, oparte w znacznej mierze na analizie wiadomości opublikowanych w formie video w całej Europie, dostarcza twórcom treści ważnych wniosków, jakie powinni wyciągnąć na podstawie zaangażowania odbiorców takich materiałów. Ponadto badanie pokazuje jak mogą oni włączyć do swojej oferty szerszy pakiet technologii chmurowych wskazując na potrzebę upowszechniania najbardziej wydajnych i zwinnych metod pracy twórczej.W swojej analizie firma Sony wyróżniła cztery główne kategorie charakteryzujące współczesne sposoby odbioru materiałów filmowych:Treści UGC miały większy udział w wynikach niż materiały wyprodukowane przez tradycyjne serwisy informacyjne (39% w porównaniu z 30%), co wskazuje, że treści UGC zaliczają się do najważniejszych czynników zaangażowania. Firmy medialne nie mogą już sobie pozwolić na ignorowanie tego trendu.W przypadku treści udostępnianych z „oficjalnych” źródeł - „tradycyjne” kanały aktualności, np. wiadomości i programy telewyizyjne, miały 48-procentowy udział. Sugeruje to, że odbiorcy wciąż korzystają z tych źródeł, aby szybko docierać do treści cechujących się wiarygodnością i wysoką jakością. Uwaga użytkowników zwraca się także w kierunku innych źródeł, takich jak informacje medialne publikowane bezpośrednio przez różnorakie organy państwowe, do których bezpośredni dostęp jest teraz łatwiejszy dzięki mediom społecznościowym.Liczba użytkowników obserwujących osoby, które udostępniały treści wideo wywołujące największe zaangażowanie, wynosiła od 95 aż do 51,4 miliona. Dowodzi to, że gdy jakiś film zaczyna zdobywać rozgłos, internauci mogą zainteresować się nim niezależnie od jego źródła.Nadawcy nie powinni się więc obawiać udostępniania treści z kont na Twitterze ze stosunkowo małą liczbą obserwujących, korzystając na przykład z technologii chmurowej w celu dystrybucji materiałów na wielu platformach.37% publikowanych filmów było w formie „surowej”, co oznacza, że przed udostępnieniem nie edytowano obrazu ani dźwięku.Inną popularną odmianę treści stanowiły „nieoryginalne” klipy, które zostały wydobyte z archiwów, ponieważ zarejestrowano w nich nastrój chwili.Ponad połowa (47%) filmów, które w wysokim stopniu angażowały odbiorców, spełniała co najmniej jedno z poniższych kryteriów: ponowne przeżywanie wzruszających momentów, bardziej krytyczne spojrzenie na konkretne wiadomości pod kątem tego, co zostało powiedziane i przez kogo, oraz poznawanie wydarzeń z perspektywy konkretnych osób na podstawie ich naocznej relacji.Dzięki produkcji w chmurze oraz udostępnianiu materiałów w wielu formatach nadawcy mogą zwiększyć wartość produkcji własnych treści, używając nowych bardziej skutecznych form do zwiększenia ilości punktów kontaktu z dotychczasowymi odbiorcami oraz dzięki nowym platformom poszerzając grono o nowych odbiorców.- Widzimy, że coraz częściej nadawcy wiadomości pracują z lokalnymi niezależnymi dziennikarzami, aby mieć dostęp do autentycznych nagrań tworzonych w trakcie wydarzeń - komentuje badanie,, przewodnicząca organizacji Rory Peck Trust wspierającej niezależnych dziennikarzy na całym świecie. - Przeprowadzone badanie pokazuje, że jest to wyraźny czynnik motywujący do zaangażowania się w dany temat w Internecie oraz że odbiorcy chcą otrzymywać wiadomości bez obróbki w czasie trwania zdarzenia. Aby jednak zachować wiarygodność i zaufanie odbiorców, redaktorzy potrzebują narzędzi wspierających błyskawiczną obróbkę filmów.Chcąc pomóc w zastosowaniu tej wiedzy w praktyce, firma Sony przedstawiła trzy strategiczne zalecenia, które mają pomóc firmom zajmującym się nadawaniem i produkcją w dostosowaniu treści do zmieniającego się zapotrzebowania. Oto one:- Mimo że przeszłość, teraźniejszość i prawdopodobnie także przyszłość Twittera pełne są kontrowersji, pozostaje on nadal medium społecznościowym do udostępniania wiadomości, poszukiwanych przez odbiorców natomiast media wyspecjalizowane w nadawaniu nadal odgrywają istotną rolę jako strażnicy wysokiej jakości treści o dużej wiarygodności - mówi, dyrektor działu Media Solutions w Sony Europe. - Najistotniejszy jest jednak fakt, że treści te powinny być pozyskiwane i dostarczane odbiorcom w elastyczny i szybki sposób, zapewniając im zarówno oczekiwany przez nich zakres i poziom szczegółowości informacji, a jednocześnie dbając o efektywność procesu i jego aspekt komercyjny dla nadawcy.Urzeczywistnienie tych zaleceń w przypadku wielu produkcji o dużej skali jest możliwe dzięki ofercie rozwiązań chmurowych do obsługi procesów produkcji. Kompleksowe lub hybrydowe rozwiązania chmurowe usprawniają procedury zarządzania produkcją na wiele sposobów. Na przykład rozwiązanie Creators’ Cloud firmy Sony zapewnia wydajne dostarczanie i dystrybuowanie treści w optymalnych formatach w ramach różnych form dystrybucji. Udostępnia również nowe sposoby opracowania materiałów wideo oraz umożliwia szybką produkcję dzięki dostępowi do bogatych zasobów w chmurze oraz sztucznej inteligencji.