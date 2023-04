Influencerzy i ekologia. Wyniki badania Influence Power Index

24.04.2023 Rynek medialny

Agnieszka Supińska, EssenceMediacom

Nadal niewiele gwiazd kojarzy się Polkom i Polakom z troską o środowisko. W najnowszej edycji badania Influence Power Index, realizowanego przez EssenceMediacom, zdecydowanie dominują kobiety. Zwraca też uwagę brak przedstawicieli pokolenia Z.

Wykres przedstawia poziom rozpoznawalności znanych postaci (oś pozioma) oraz ich wyniki dla stwierdzenia „Ważne są dla niej/niego kwestie ekologii i klimatu” (oś pionowa) w próbie reprezentatywnej dla populacji Polski w wieku 15-59 ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania

Wykres pokazuje średnie wyniki uzyskiwane przez 736 znanych postaci uwzględnionych w badaniu. Spośród niemal 40 wskaźników wizerunkowych to właśnie troskę o środowisko przypisuje się gwiazdom najrzadziej.



W corocznym badaniu Influence Power Index , realizowanym przez EssenceMediacom, mierzona jest świadomość i postrzeganie znanych postaci polskiej sceny muzycznej, filmowej i telewizyjnej, ludzi sportu, influencerów i influencerek i nie tylko. Badanie zestawia wyniki ponad 700 nazwisk na kilkudziesięciu wymiarach, związanych m.in. z sympatią, wizerunkiem i autorytetem wśród odbiorców. Jednym z mierzonych obszarów jest ocena dbałości o kwestie ekologii i klimatu.Wyniki najnowszej edycji potwierdzają, że nadal niewiele gwiazd kojarzy się Polkom i Polakom z troską o środowisko. Zdecydowanie na tej płaszczyźnie wyróżnia się Martyna Wojciechowska, która prowadziła także w zeszłorocznej edycji. Relatywnie wysokie wyniki uzyskują ponadto kojarzona z naturą Maja Popielarska, podróżniczka Beata Pawlikowska, działające społecznie Maja Ostaszewska oraz Anja Rubik czy aktywna w zakresie obrony praw zwierząt Joanna Krupa. W zestawieniu zdecydowanie dominują kobiety, zwraca też uwagę brak przedstawicieli pokolenia Z.Wśród twórców rozpoznawanych przez węższą grupę badanych, zaangażowaniem w ekologię wyróżniają się takie osoby jak prowadzący kanał informacyjny KiKŚ Łukasz Bok czy popularyzatorka wiedzy Kasia Gandor.Prym w rankingu troski o środowisko wiodą celebrytki – znani mężczyźni uzyskują przeciętnie niższe wyniki. Widać też wyraźnie przewagę postaci z pokoleń X, Y i BB – czyżby znanym Zetkom nie po drodze było z ekologią?- Zaangażowanie w kwestie środowiska i klimatu to rzadka cecha w świecie celebryckim. O ile wiele gwiazd mocno pozycjonuje się w obszarach atrakcyjności fizycznej, siły mentalnej czy zdolności interpersonalnych, sfera związana z wartościami, w tym szczególnie z ekologią, nadal stanowi niezagospodarowany obszar - tłumaczy, Senior Research Specialist z EssenceMediacom.- A szkoda. Wykorzystując swoją popularność i platformy komunikacji z odbiorcami twórcy mogliby w pozytywny sposób przyczynić się do szerzenia wiedzy i własnym przykładem promować zachowania proekologiczne. Co więcej, wyniki Influence Power Index wskazują, że zaangażowanie w tak ważny społecznie temat mogłoby pozytywnie wpłynąć na odbiór twórcy w oczach opinii publicznej. Osoby bardziej kojarzone z troską o środowisko mają bowiem także silniejszy całościowy wizerunek oraz sumaryczny wskaźnik siły marki osobistej - dodajeW ramach autorskiego badania Influence Power Index EssenceMediacom od 2017 roku bada znajomość i postrzeganie celebrytów przez polskich konsumentów. Poza podstawowymi wskaźnikami dotyczącymi świadomości, sympatii, wiarygodności znanych postaci, pomiar obejmuje również ich szeroki wizerunek w świadomości społecznej oraz siłę autorytetu, jakim cieszą się wśród swoich fanów. Analizując odpowiedzi kilkudziesięciu tysięcy respondentów dotyczących ponad 700 osobistości medialnych, agencja wspiera Marki w doborze najlepszych ambasadorów oraz Gwiazdy w świadomym budowaniu swojej marki osobistej. Metodologia: CAWI; n=25000 (dla każdego nazwiska co najmniej n=600); 736 znanych postaci ze świata filmu, telewizji, muzyki, sportu, mody i urody, gamingu, lifestyle’u i innych; czas realizacji: XI-XII 2022