Jak wybrać gimbal. Na co zwrócić uwagę przed zakupem PORADNIK

Gimbal to urządzenie, które pomaga w stabilizacji obrazu podczas nagrywania wideo. Jest to niezbędny element wyposażenia dla każdego, kto chce nagrywać płynne i stabilne filmy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych gimbali, dlatego wybór odpowiedniego może być trudny. W tym poradniku podpowiemy, jak wybrać gimbal, który spełni twoje potrzeby.

Zastosowanie. Dobierz gimbal do potrzeb

Gimbale jednoosiowe: Gimbale jednoosiowe stabilizują tylko jeden kierunek, zwykle obrót w poziomie lub w pionie. Gimbale jednoosiowe są najtańszym rodzajem gimbali i są idealne dla początkujących.

Gimbale trzyosiowe: Gimbale trzyosiowe stabilizują wszystkie trzy kierunki, czyli obrót w poziomie, w pionie i obrót wokół osi. Gimbale trzyosiowe są droższe od gimbali jednoosiowych, ale zapewniają lepszą stabilizację obrazu.

Gimbale do telefonów: Gimbale do telefonów są specjalnie zaprojektowane do stabilizacji obrazów z telefonów komórkowych. Gimbale do telefonów są zazwyczaj niewielkie i lekkie, a ich ceny są stosunkowo niskie.

Gimbale do kamer: Gimbale do kamer są przeznaczone do stabilizacji obrazów z kamer filmowych i lustrzanek cyfrowych. Gimbale do kamer są większe i cięższe od gimbali do telefonów, ale zapewniają lepszą stabilizację obrazu.

Funkcjonalność. Dobry gimbal może więcej

Tryb panoramowania

Tryb śledzenia obiektu

Tryb timelapse

Tryb slow motion

Tryb selfie

Tryb ręcznej kontroli

Parametry techniczne. Karta produktu pod lupą

Pojemność baterii. Gimbale zasilane są bateriami lub akumulatorami. Czas pracy gimbala na jednym ładowaniu zależy od pojemności baterii i intensywności użytkowania. Jeśli planujesz nagrywać filmy przez długi czas, warto wybrać gimbal z dużą pojemnością baterii.

Maksymalna waga obsługiwanego sprzętu: Gimbale mają różne maksymalne obciążenia, które mogą obsłużyć. Przed zakupem gimbala upewnij się, że jest on w stanie obsłużyć ciężar Twojego sprzętu, czyli kamery, telefonu lub aparatu.

Jak dbać o gimbal?

Gimbale można podzielić na kilka podstawowych typów, w zależności od liczby osii, które stabilizują kamerę. Najpopularniejsze są gimbale 3-osiowe, które stabilizują kamerę w trzech kierunkach: góra-dół, prawo-lewo i przód-tył. Dostępne są również gimbale 2-osiowe, które stabilizują kamerę w dwóch kierunkach: góra-dół i prawo-lewo. Gimbale 1-osiowe stabilizują kamerę tylko w jednym kierunku: góra-dół.Dlaczego to ważne? Ta wiedza przyda się do wykonania pierwszego kroku w poszukiwaniu odpowiedniego urządzenia.Wybór odpowiedniego gimbala zacząć warto od określenia, w jaki sposób i do jakich celów będziemy go używać, oraz jakim urządzeniem będziemy nagrywali materiał. Kluczowe więc będą następujące informacje:Niektóre gimbale posiadają dodatkowe funkcje, takie jak wbudowane obiektywy, monitory lub sterowanie zdalne. Jeśli zależy Ci na tych funkcjach, upewnij się, że gimbal, który wybierasz, je posiada. Kluczowe słowa, które powinny pojawić się w opisie sprzętu to:Wybór funkcji gimbala zależy od tego, jakiego rodzaju filmy chcesz kręcić. Jeśli chcesz nagrywać z drona, warto wybrać gimbal z funkcją śledzenia obiektu. Jeśli chcesz kręcić filmy z aparatu lub telefonu komórkowego, warto wybrać gimbal z funkcją timelapse lub slow motion.Przy wyborze gimbala warto wziąć pod uwagę również kilka czynników technicznych. Od tego najbardziej oczywistego, czyli ceny, po parametry, które nie zawsze przychodzą do głowy w pierwszym momencie. Co może prowadzić do nieoczekiwanych sytuacji już podczas pracy. Dlatego koniecznie zajrzyj przed zakupem do karty produktu i zwróć uwagę na te punkty:Ceny gimbali wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Porównując parametry i możliwości różnych modeli możesz dobrać optymalny model do swojego budżetu.Gimbal to delikatne urządzenie, dlatego należy o niego dbać. Nie wystawiaj gimbala na działanie wilgoci. Wilgoć może uszkodzić elektronikę i części mechaniczne. Pamiętaj też, żeby regularnie czyść gimbal. Pył, piasek i kurz są jego naturalnymi wrogami.Dobrym pomysłem będzie też unikalnie ekstremalnych temperatur. Gimbale nie powinny być używane poniżej -10°C lub powyżej 40°C. Nie używaj też gimbala w miejscach o silnym skoku elektromagnetycznym. Siły elektromagnetyczne mogą zakłócić działanie gimbala i spowodować, że przestanie on stabilizować obraz.A jeśli chcesz poznać lepiej rynek gimbali, zajrzyj do sekcji Sklep reportera Gimbale . Oprócz propozycji sprzętu, znajdziesz tam również garść ciekawostek na temat historii urządzeń i sytuacji na rynku.