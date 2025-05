Rynek fotografii stockowej. Raport i prognozy Mordor Intelligence

5.05.2025 Fotografia prasowa

KFi

ilustracja: DALL-E

Wzrost napędzają firmy i twórcy treści

Rynek fotografii stockowej Wartość Wielkość rynku w 2025 4,98 mld USD Prognozowana wartość w 2030 6,97 mld USD Średnioroczny wzrost (CAGR) 6,99% Najszybciej rosnący region Azja i Pacyfik Największy rynek Ameryka Północna

źródło: Mordor Intelligence

Konkurencja rośnie, a oczekiwania się zmieniają

AUTOPROMOCJA. #59sec REPORT Zajrzyj na nasz Youtube. Poznaj

Zobacz, jak rodził się clickbait [PL NAPISY] 👇

Rynek fotografii stockowej, według raportu „Stock Photography Market” przygotowanego przez Mordor Intelligence, w 2025 roku osiągnie wartość 4,98 miliarda dolarów. Do 2030 roku wzrośnie do 6,97 miliarda dolarów. Oznacza to średnioroczny wzrost o 6,99 procent.Zapotrzebowanie na wysokiej jakości obrazy eksplodowało, gdy cyfrowe platformy – od blogów po e-commerce – zaczęły dominować w komunikacji. Firmy, agencje marketingowe i indywidualni twórcy intensywnie wykorzystują zdjęcia stockowe, by przyciągać uwagę, opowiadać historie i budować spójny wizerunek marki. W wielu przypadkach to tańsza i szybsza alternatywa dla sesji fotograficznych, które wymagają czasu, logistyki i dużych nakładów finansowych.Rozwój e-handlu i marketingu internetowego dodatkowo wzmocnił pozycję tego segmentu. Zdjęcia produktów, banery i ujęcia lifestyle’owe to dziś podstawa każdej kampanii sprzedażowej. W dobie pracy zdalnej firmy intensyfikują działania w przestrzeni wirtualnej, a zdjęcia stockowe pomagają w przygotowaniu atrakcyjnych wizualnie prezentacji, wydarzeń online czy reklam.Za tymi liczbami stoi dynamiczne przekształcanie się rynku. Rosnąca obecność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, jak generatywne modele obrazów czy wyszukiwarki semantyczne, sprawia, że użytkownicy łatwiej i szybciej znajdują obrazy dopasowane do potrzeb. Dodatkowo, biblioteki zdjęć coraz częściej uwzględniają różnorodność kulturową i społeczną, co zwiększa ich atrakcyjność dla globalnych odbiorców.Instagram, Facebook i LinkedIn to dziś podstawowe kanały, gdzie wykorzystuje się zdjęcia stockowe. Marketerzy, blogerzy i influencerzy budują za ich pomocą spójny wizerunek i wzmacniają przekaz. Raport Mordor Intelligence podaje, że aż 86% specjalistów marketingu korzysta z Facebooka, 79% z Instagrama, a 51% z LinkedIn.Wzrost znaczenia wizualnych treści dotyczy też sektorów, które dotychczas opierały się takim trendom. Edukacja, opieka zdrowotna czy nieruchomości coraz częściej sięgają po obrazy do materiałów zdalnych, kampanii informacyjnych czy prezentacji nieruchomości.Z jednej strony rynek przyciąga inwestycje i rozwija nowe technologie. Z drugiej – zmaga się z coraz większą konkurencją ze strony darmowych platform , takich jak Pexels czy Unsplash. Klienci, szczególnie ci zorientowani na unikalność, coraz częściej wybierają treści tworzone na zamówienie lub user-generated content. Spada także zaufanie do zdjęć stockowych w kontekście autentyczności i zagrożeń prawnych.Autorzy raportu podkreślają też podejście do rozwiązań opartych na AI. Najwięksi gracze rynku stockowych ilustracji inwestują w narzędzia, oparte na sztucznej inteligencji. Trenując je na swoich olbrzymich archiwach. To dodatkowy czynnik zwiększający konkurencję, który zmusza dostawców do redefinicji modeli biznesowych.***Dane pochodzą z raportu „Stock Photography Market” opracowanego przez Mordor Intelligence. Analiza obejmuje lata 2019–2030 i uwzględnia wartość rynku, tempo wzrostu (CAGR), segmentację geograficzną oraz trendy technologiczne. Opracowanie bazuje na źródłach branżowych, danych rynkowych i prognozach ekspertów.