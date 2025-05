Jak wybrać dron. Na co zwrócić uwagę, kupując latającą kamerę

12.05.2025 Fotografia prasowa

Rozdzielczość i jakość obrazu

liczba pikseli w matrycy (dla początkującego 2K, do pracy co najmniej 4K),

czułość na światło (do pracy 100-800 ISO),

zakres dynamiczny, czyli szczegóły w obszarach o dużym kontraście (zalecany to 12-14 stopni EV)

stabilizacja obrazu (mechaniczna lub hybrydowa).

Możliwości nagrywania

możliwość nagrywania w zwolnionym tempie slow motion, która pozwala uchwycić płynne ruchy obiektów,

rejestrowanie obraz z prędkością co najmniej 30 klatek na sekundę,

nagrywanie w trybie HDR,

pojemność pamięci i możliwość zainstalowania dodatkowej karty.

Funkcje sterowania

śledzenie obiektów,

automatyczne wykonywanie manewrów,

nagrywanie panoramicznych zdjęć i filmów,

nagrywanie w trybie 360 stopni.

system antykolizyjny,

czy automatyczny powrót do punktu startu.

Zasięg i czas lotu

Zasięg drona określa, jak daleko możemy go od siebie wysłać z zachowaniem kontroli. Dla więszkości użytkowników optymalnym wyborem będą urządzenia o zasięgu od 2 do 5 kilometrów .

. Czas lotu to maksymalny czas, przez jaki dron może pozostawać w powietrzu na jednym ładowaniu. Wybierając dron warto zainwestować taki, który potrafi utrzymać się w powietrzu co najmniej 30 minut.

Waga i rozmiary drona. UWAGA na przepisy!

Pilot drona o wadze poniżej 250 gramów powinien zarejestrować się na stronie ULC,

Na latanie dronem powyżej 250 gramów wymagany jest europejski certyfikat EU Drone Licence,

Każdy lot dronem powinien być zgłoszony w aplikacji Drone Radar,

Latanie nad strefami zakazu lotów i w pobliżu samolotów są karalne,

W Polsce maksymalna wysokość lotu drona wynosi 120 metrów.

Jak dbać o dron?

Budżet i ciekawostki

Najważniejszym parametrem, jaki warto wziąć pod uwagę przed zakupem filmowego drona, jest rozdzielczość kamery. Powinna wynosić co najmniej 4K, żeby materiał można było wykorzystać do powaznych produkcji, edycji i montażu. Jakość nagrywanego obrazu, określana jest przez czynniki takie jak:Dobry dron powinien umożliwiać nagrywanie wideo w różnych formatach, w tym w 4K, 2K, FullHD i HD. Warto również zwrócić uwagę na takie parametry, jak:Drony zumożliwiają nagrywanie filmów pod różnymi kątami. Jest to przydatne w przypadku filmowania ruchomych obiektów lub scen z różnych perspektyw.Drony mogą być sterowane za pomocą pilota, aplikacji mobilnej lub kontrolera. Niezależnie od rodzaju sterowania, dron powinien umożliwiać wykonywanie takich czynności jak:Drony to sprzęt, który może być niebezpieczny, jeśli nie jest używany zgodnie z instrukcją. Warto więc zwrócić uwagę na funkcje bezpieczeństwa, takie jak:Zasięg drona to maksymalna odległość, na jaką można go kontrolować z pilota. te czynniki są ważne, jeśli planujesz filmować z dużej wysokości lub w miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniej kontroli nad dronem.Dron do filmowania powinien być lekki i kompaktowy, aby był łatwy w transporcie. Waga ma wpływ również na wymogi prawne, jakie musi spełnić operator.W poszczególnych krajach przepisy i wymagania wobec operatorów dronów mogę się różnić. Dlatego wybierając się na zdjęcia do innego kraju, trzebasprawdzić obowiązujące tem przepisy, żeby uniknąć często bardzo poważnych konsekwencji.Latająca kamera to delikatne urządzenie. Dobrze pamiętać o kilku podstawowych zasadach, żeby maszyna służyła nam długo i bezawaryjnie. Pierwsza to unikanie latania w trudnych warunkach pogodowych. Silny wiatr, deszcz lub śnieg mogą uszkodzić drona. Druga, to regularne czyszczenie. Ważne, żeby nie używać do tego ostrych przedmiotów, ani rozpuszczalników. Trzecia to kwestia przechowywania: najlepiej w chłodnym i sychym miejscu. Wilgoć i wysoka temperatura to nie są warunki, które drony lubią najbardziej.Co jakiś czas warto pomyśleć też o wymianie baterii i przeglądzie serwisowym. Producenci dobrych urządzeń oferują usługę serwisową, która pozwoli odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne usterki.Na koniec kwestia cen. Dobre drony nie należą do najtańszych. Dlatego oprócz powyższych, podstawowych czynników, warto również wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i preferencje. Początkujący filmowcem, może wybrać tańszy dron z podstawowymi funkcjami. Profesjonalny sprzęt, który pozwoli tworzyć wysokiej jakości filmy, to wydatek kilku, kilkunastu tysięcy złotych.Czy warto? Rynek kamer do dronów rośnie w imponującym tempie. Analitycy Zion Market Resarch prognozują, że jego wartość wyniesie 53,48 mld dolarów w 2032 roku. To oznacza wzrost o 332% w niespełna dekadę. Tak wysoka dynamika wskazuje, że kamery dronowe przestały być gadżetem dla hobbystów, a stały się pełnoprawnym narzędziem w przemyśle, wojsku i produkcji medialnej.Największy udział w rynku mają kamery HD, które dzięki rozdzielczości 720p i 1080p umożliwiają precyzyjne zdjęcia i nagrania z powietrza. To właśnie ten segment zdominuje sprzedaż w nadchodzących latach. Z kolei 29% całkowitej sprzedaży trafia do sektora fotografii i wideo, który korzysta z dronów m.in. w marketingu nieruchomości, filmowaniu eventów, turystyce i produkcji filmowej.Cena to już nie bariera. Skokowy wzrost produkcji i nowe technologie obniżyły koszty jednostkowe na tyle, że dron z kamerą stał się dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Efekt? Producenci z USA, Chin i Izraela sprzedają ich miliony, a sieci dystrybucji rozciągają się globalnie. Gdy w 2024 roku cena średniej klasy zestawu spadła o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim, sprzedaż wzrosła o ponad 25%. To dowód na to, że popyt jest silnie cenowrażliwy i reaguje natychmiast.A jeśli chcesz poznać lepiej rynek dronów, zajrzyj do sekcji Sklep reportera Drony . Oprócz propozycji sprzętu, znajdziesz tam również garść ciekawostek na temat historii urządzeń i sytuacji na rynku.