28.08.2023 Rynek medialny

Paweł Usakowski

Po ubiegłorocznym zawahaniu nastrojów w obliczu wojny na Ukrainie, w tegorocznym raporcie widać powracający wśród marketerów optymizm – zdecydowana większość zaplanowała na ten rok powiększenie budżetów na influencer marketing.

Rynek Influencerów w Polsce 2023. Raport REACHaBLOGGER

Największą popularnością reklamodawców cieszy się współpraca z influencerami z Instagrama,

ale popularność współprac z TikTokerami rośnie już kolejny rok w takim tempie, że pozycja Instagrama może się w perspektywie 1-2 lat wydawać zagrożona.

największym zainteresowaniem reklamodawców cieszy się kategoria „Uroda” („Beauty”);

najczęściej realizowanym celem za pomocą influencer marketingu jest budowanie product awareness lub brand awareness (81,9% ankietowanych).

Zdecydowana większość uczestników badania, bo aż 66% ankietowanych, nawiązuje współpracę z influencerami bezpośrednio, poszukując partnerów w Google lub Social Mediach;

33% ankietowanych wyszukuje ich samodzielnie, za pomocą odpowiednich grup tematycznych (najczęściej na Facebooku);

z kolei 44,3% badanych robi to samodzielnie, lecz z pomocą platform (takich jak Reachablogger.pl);

natomiast 43,3% nawiązuje współpracę z influencerami, których zna osobiście.

zdecydowanie Instagram – 87,2% (wzrost o ok. 6 pkt procentowych rok do roku),

na drugim miejscu uplasowały się ex aequo Facebook i TikTok – po 55,3% – przy czym ten pierwszy jest na fali lekko spadkowej, podczas gdy TikTok drugi rok z rzędu odnotowuje największe wzrosty (w tym roku do 55,3%, wobec 37,3% rok wcześniej);

tuż za podium znalazł się YouTube – 39,4%,

a za nim bloggerzy (blogi webowe – 29,8%).

product/brand awareness - aż 81,9%

w drugiej kolejności cele sprzedażowe – 58,5%

trzecie miejsce zajął „traffic” (pozyskanie ruchu dla witryny lub sklepu) - 38,3%.

Czarne łabędzie czy jeźdźcy apokalipsy? Pandemia, wojna, inflacja

aż 53% ankietowanych uważa, że istotnie wpływa ona na sytuację,

dodatkowe 19 % obawia się, że może mieć taki wpływ w niedalekiej przyszłości

#OznaczamyReklamy, czyli regulatorzy, a rynek influencer marketingu

w ubiegłym roku niemal połowa badanych oceniała je pozytywnie (49,1%),

gdy tymczasem w tym roku jest to już 64 % (25% ma stosunek neutralny, 4% negatywny, a 7% twierdzi, że nie słyszało o tej inicjatywie)

o tym, że współpraca komercyjna (za wynagrodzeniem) powinna być oznaczana, przekonanych jest aż 91,8%, w przypadku barterów jest to 66%.

Jednocześnie inflacja jest czynnikiem postrzeganym jako bardzo negatywny dla rynku marketingowego (dużo bardziej niż wojna za naszą wschodnią granicą) – w sumie jej wpływuPatrząc na popularność influencerów tematycznie:Coraz większa część rynkowych graczy (aż 64 proc. respondentów) pozytywnie ocenia inicjatywę regulacyjną UOKiK, dotyczącą oznaczania współprac komercyjnych z influencerami; na drugim biegunie znajduje się inicjatywa KRRiT, którą pozytywnie ocenia tylko 16,3 proc. ankietowanych.To tylko cześć wniosków jakie płyną z lektury tegorocznej edycji raportu „Rynek Influencerów w Polsce - 2023”, przygotowanego przez REACHaBLOGGER. Jest to jedyny na polskim rynku cykliczny raport dotyczący tego obszaru rynku, publikowany co roku (od 2020)Badanie zostało przeprowadzone przez platformę REACHaBLOGGER.pl na przełomie I i II kwartału 2023, wzięła w nim udział grupa ponad 100 reklamodawców aktywnych w obszarze influencer marketingu (przede wszystkim marketerów, ale także przedstawicieli agencji reklamowych, domów mediowych, agencji digital, platform e-commerce, startupów, agencji PR itp.).- Tradycyjnie już, czwarty rok z rzędu, zapytaliśmy reklamodawców o zmiany w ich wydatkach, sposoby i rodzaje współprac z influencerami, wpływ rynkowych „czarnych łabędzi” na ich działania itp. Ostatnie lata są delikatnie mówiąc bardzo dynamiczne, dla całego biznesu, jak i dla influencer marketingu w szczególności – nasze badanie ma ambicje by systematyzować te zmiany i normalizować rynek influencerski w Polsce – komentuje, CVO Reach a Blogger, twórca badania.O wiele mniej ankietowanych zadeklarowało wykorzystywanie do tego celu wyspecjalizowanej agencji reklamowej lub domu mediowego (odpowiednio).Najczęściej wybierana przez reklamodawców platforma społecznościowa (do współpracy influencerskiej) to:Jeśli chodzi o cele działań z influencerami, to ankietowani reklamodawcy – najczęściej wskazywali:Poziom profesjonalizmu współprac z influencerami wydaje się satysfakcjonować reklamodawców – największy odsetek badanych ocenił te współprace na 7 punktów (w 10 punktowej skali) - było to aż 22,6% respondentów, a w sumie aż 57% przyznało ocenę na poziomie 7-10 punktów, nikt natomiast nie ocenił współprac całkowicie negatywnie (na 0-2 punkty). Aż 45 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w 2022 roku zwiększyło skalę działań z influencerami; a jeszcze więcej, bo aż 55% deklaruje, że ich firmy zwiększyły budżet na ten cel w 2023 roku.Pandemia – co niezbyt zaskakujące – odchodzi powoli do historii - tylko 10% badanych osób deklaruje, że nadal istotnie wpływa na marketing w ich branży. Co może nieco bardziej dziwić, tylko 29,3% badanych deklaruje, że wojna w Ukrainie istotnie wpływa na marketing w ich branży.Wydaje się, że panuje zgoda co do faktu, że największym biznesowym zagrożeniem jest obecnie po prostu inflacja:co sumuje się do aż 72% respondentów deklarujących obawę przed wpływem inflacji na ich marketing.Twórcy badania i raportu zapytali też reklamodawców – podobnie jak przed rokiem - jak oceniają inicjatywę UOKiK związaną z oznaczaniem współprac reklamodawców z influencerami. Widać, że poparcie dla tego rozwiązania rośnie:Dla odmiany inicjatywa KRRiT (obowiązek rejestracji influencerów tworzących kontent audiowizualny) podobnie jak przed rokiem oceniana jest dużo bardziej negatywnie (tylko 16,3% pozytywnie, 31,6% neutralnie i 29,6% negatywnie). Sporo, bo 27,6% reklamodawców nie słyszało o tych działaniach KRRiT, co może w sumie nie powinno dziwić aż tak, bo jest to głównie obszar zainteresowania YouTuberów, TikTokerów i twórców wideo na Instagramie.Pełny raport zostanie zaprezentowany publicznie premierowo 6 września podczas szkolenia „Influencer Marketing Manager”, które jest organizowane przez REACHaBLOGGER w Warszawie. Szkolenie poprowadzi, twórca badania i raportu, a moduł na temat weryfikacjiinfluencerów, Wojtek Kardyś - specjalista do spraw komunikacji internetowej, digital marketingu, e-PR oraz personal brandingu, komentator tematów influencerskich w mediach branżowych i ogólnopolskich.Więcej informacji na temat tego wydarzenia można uzyskać na stronie https://www.influencermarketingmanager.pl Pełny raport, a w nim więcej szczegółów dotyczących wyników badania, wraz z komentarzami ekspertów z rynku jest dostępny na stronie: https://reachablogger.pl/blog/ Link do prezentacji: